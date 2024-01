Promotion

Durch Luzerns Gassen schlendern, die frische Luft im Gesicht spüren und in eine Welt aus Farben, Licht und Musik eintauchen. Vom 11. bis 21. Januar 2024 wird Luzern am Lilu Lichtfestival Luzern erneut zum leuchtenden Treffpunkt! Gewinne eines unserer exklusiven Lilu-Packages und sei «live» dabei, wenn die Leuchtenstadt ihrem Namen wieder alle Ehre macht.

Das 5. Lilu Lichtfestival Luzern steht in den Startlöchern. Kunstschaffende aus nah und fern inszenieren vom 11. bis 21. Januar 2024 täglich von 18 bis 22 Uhr Sehenswürdigkeiten, Plätze und Gassen in der Innenstadt und rund um das Luzerner Seebecken. Diese 5 Erlebnisse sind ein absolutes «Must» am diesjährigen 5. Lilu Lichtfestival Luzern.

Doch bevor es gleich losgeht... ... vergiss nicht, am Wettbewerb teilzunehmen! Mit etwas Glück gewinnst du eine Übernachtung im 4* Ameron Luzern Hotel Flora für 2 Personen, 2 Tickets für die Lichtshow «Spiritus» oder eine Lilu-Mütze. Alles, was du tun musst: Unsere Lilu-Frage richtig beantworten und das Formular am Ende des Artikels ausfüllen.

Die Vielfalt machts aus

bild: © photo by Robert Sils

Nach zwei Jahren Abstinenz leuchtet der Wasserturm, das Wahrzeichen Luzerns, wieder mit rund 25 weiteren Licht-Installationen um die Wette. Der Rundgang besticht auch in diesem Jahr durch seine Vielfalt und Kreativität. Auf dem Hirschenplatz führt eine visuelle Bähnli-Fahrt in die atemberaubende Zentralschweizer Bergwelt, am Torbogen wird der/die aufmerksame Betrachter*in eine Animation zu Gesicht bekommen, die von Mensch und künstlicher Intelligenz gleichermassen erschaffen wurde und unter dem Dach des KKL Luzern wartet die kugelförmige Installation «Museum of the Moon», welche mit detaillierten NASA-Bildern der Mondoberfläche überrascht.

Und wenn um 22.00 Uhr die Lilu-Lichter erlöschen, geht an den Wochenenden vom 12./13. und 19./20. Januar 2024 das Lilu mit live Visuals von ausgewählten Lichtkünstler*innen und DJs in der Moderne Bar & Karussell weiter.

Zu den Lichtinstallationen

Lichtshow «Eternity» mit Live-Konzerten

bild: verein lichtfestival luzern

Ein besonderes Highlight der diesjährigen Ausgabe ist die Lichtshow «Eternity», an ausgewählten Daten sogar mit Live-Konzerten von bekannten Musiker*innen. Erlebe Parra for Cuva, Naomi Lareine, Kings Elliot, Jaël und Soft Loft live vor Ort. Wenn keine Konzerte gespielt werden, wird die Lichtshow mit Originalmusik gezeigt oder von Orgelmusik begleitet.

Die immersive Lichtshow entführt Besucher*innen mehrmals täglich während 30 Minuten in die unermesslichen Weiten des Universums und lässt die pompöse Jesuitenkirche inmitten der Stadt Luzern in einem völlig neuen Licht erstrahlen. Ein unvergessliches Spektakel für Gross und Klein.

Tickets für die Spezialkonzerte

Lichtshow «Spiritus» in der Matthäuskirche

bild: verein lichtfestival luzern

Eine zweite Lichtshow? Klar, im Jubiläumsjahr schöpfen wir aus dem Vollen. Neben der Lichtshow «Eternity» überrascht das Lilu in diesem Jahr mit einer zweiten Lichtshow, und zwar in der Matthäuskirche. Die innovative Multimediashow «Spiritus» vom international bekannten Künstlerkollektiv Ocubo aus Portugal kombiniert klassische Musik, Licht, Energie und Farbe, als wäre es Poesie. Ihre Installationen und Shows sind an den grössten internationalen Lichtfestivals, UNESCO-Welterbestätten und Denkmälern in über 35 Ländern in Europa, Amerika und dem Nahen Osten zu bestaunen. Und nun holen wir sie nach Luzern! Der Vorverkauf ist eröffnet!

Tickets für die Lichtshow «Spiritus»

Apropos Show: Studierende des Bachelor-Studiengangs Animation an der Hochschule Luzern haben in den vergangenen Monaten kurze Trickfilmgeschichten realisiert, die von Studierenden des Departements Musik an zwei Abenden musikalisch interpretiert werden. Die Themen der Geschichten reichen von politischen Statements bis zu visuellen Spielereien.

Tickets für «Shorts»

Geführter Lilu-Rundgang

bild: © Laila Bosco

Auf einer Lilu-Führung blickst du hinter die Kulissen des beliebten Lichtfestivals und erfährst viel Wissenswertes über die Lichtkunst, die Lichtinstallationen und die Kunstschaffenden aus aller Welt. Der geführte Lilu-Rundgang startet täglich um 18:15 und um 19:15 Uhr und wird in deutscher Sprache durchgeführt. Die Plätze sind beschränkt, eine Reservation ist deshalb Pflicht.

Tickets für den geführten Rundgang

Lilu-Panels – Ein Blick hinter das Lilu Lichtfestival Luzern

bild: © laila bosco

Dich faszinieren neben kunstvollen Installationen auch Themen wie Event-Management, Tourismus oder die Zukunft von Lichtfestivals? Dann solltest du dir folgende vier Daten freihalten für die ersten Lilu-Panel-Diskussionen:

13. Januar 2024: Lichtkünstler*innen im Gespräch

14. Januar 2024: Die Menschen hinter dem Lilu

20. Januar 2024: Die Relevanz von Lichtfestivals für Tourismus und Kultur

21. Januar 2024: Nachwuchsförderung und die Zukunft der Lichtkunst

Die Panels dauern ca. 45 Minuten und der Eintritt ist frei.

Zu den Panel-Diskussionen

Alle weiteren Informationen zum Lichtfestival findest du unter www.lichtfestivalluzern.ch

