Eine Reise ins Paradies mit KLM: Entdecke Aruba, Bonaire und Curaçao

Träumst du von unvergesslichen Ferien in der Karibik? Die ABC-Inseln - Kuba, Bonaire und Curaçao - bieten eine bezaubernde Mischung aus Sonne, Meer und Abenteuer, und KLM Royal Dutch Airlines sind das perfekte Tor zu diesen bezaubernden Zielen. Jede Insel verspricht einzigartige Erlebnisse, die jeden Reisetyp ansprechen und somit ideal für deine nächsten Ferien sind.

Sonne, Sand und Romantik

Aruba, das oft als «One Happy Island» bezeichnet wird, ist ein sonnenverwöhntes Paradies, das seinem Ruf gerecht wird. Stell dir sich vor, du schlürfst einen tropischen Cocktail an einem unberührten weissen Sandstrand - der Inbegriff von Traumferien. Aber Aruba ist nicht nur ein Ort der Entspannung, sondern auch ein Paradies für Abenteuer und Romantik. Erkunde den Arikok-Nationalpark mit seinen zerklüfteten Landschaften und versteckten Höhlen oder reite auf den Wellen beim Windsurfen.

Für alle, die unvergessliche Erlebnisse suchen, ist Aruba ein erstklassiges Reiseziel. Stell dir vor, du schlenderst am warmen Sandstrand entlang, während die Sonne untergeht, tanzt unter den Sternen zu lebhaften Salsa-Rhythmen oder buchst eine Vollmond-Kreuzfahrt für eine unvergessliche Nacht. Ganz gleich, ob du auf der Suche nach Abenteuern oder Entspannung bist, Aruba ist absolut fesselnd.

Ein Paradies für Naturliebhaber

Wenn deine idealen Ferien Sonne, Meer und Outdoor-Aktivitäten beinhaltet, ist Bonaire dein perfektes Reiseziel. Bonaire ist als «Taucherparadies» bekannt und bietet über 80 Tauchplätze, darunter die atemberaubenden Korallenriffe um Klein Bonaire. Hier kannst du einzigartige tropische Fische und schwarze Korallenfelder bewundern.

Neben der Unterwasserschönheit ist Bonaire reich an natürlichen Attraktionen. Der Washington Slagbaai National Park bietet schroffe Berge, zauberhafte Buchten und beeindruckende Blowholes. Die Insel ist ausserdem einer der wenigen Orte auf der Welt, an dem du Kolonien von leuchtend rosa Flamingos beobachten kannst. Abenteuerlustige können mit dem Kajak durch die Mangroven paddeln oder mit dem Fahrrad auf malerischen Routen die Naturwunder der Insel erkunden.

Lässiger Charme und kultureller Reichtum

Curaçao bietet eine entspannte Inselatmosphäre, die das Herz eines jeden Besuchers erobert. Die perlweissen Strände der Insel, wie z. B. der beliebte Mambo Beach, sind perfekt zum Entspannen. Geschichts- und Kulturinteressierte finden in Willemstad, der Hauptstadt von Curaçao, das «Amsterdam der Karibik», das mit seinen farbenfrohen Villen an den Grachten an die holländische Hauptstadt erinnert.

Die entspannte Atmosphäre der Stadt lädt dazu ein, in den zahlreichen Restaurants zu speisen und im Museum Kura Hulanda in die Kolonialgeschichte Curaçaos einzutauchen. Auf der Insel finden auch lebhafte Festivals statt und es gibt eine blühende Kunstszene mit zahlreichen Galerien, die lokale und internationale Talente präsentieren. Curaçao ist ein ideales Reiseziel für herrliche Strandferien oder romantische Flitterwochen, die durch seine kulturelle und historische Tiefe bereichert werden.

Mit KLM beginnt deine Reise zu den bezaubernden ABC-Inseln in dem Moment, in dem du deinen Flug buchst. Ob die romantischen Sonnenuntergänge von Aruba, die Naturwunder von Bonaire oder der kulturelle Reichtum von Curaçao – deine perfekten Karibikferien wartet auf dich.



* KLM Flüge nach Aruba, Bonaire, and Curaçao*



Von Zürich zu allen drei Inseln: je 7 Flüge pro Woche





Besonderes Angebot: Gewinne 2 Tickets nach Aruba! Bonaire ist berühmt für seine Unterwasserschönheiten und wird als «Taucherparadies» bezeichnet. Wie viele Tauchplätze gibt es auf Bonaire? Über 50 Über 80 Über 100 Wie heisst die Hauptstadt von Curaçao, die wegen ihrer farbenfrohen Villen an den Kanälen oft als das «Amsterdam der Karibik» bezeichnet wird? Kralendijk Willemstad Oranjestad Wie viele Flüge pro Woche bietet KLM von Zürich aus zu den ABC-Inseln an? 5 Flüge wöchentlich 6 Flüge wöchentlich 7 Flüge wöchentlich

Informationen zum Gewinn:

Das Ticket ist nur auf Flügen gültig, die von KLM durchgeführt werden.

Die Reservierung ist abhängig von der Verfügbarkeit von Sitzplätzen in bestimmten Unterklassen.

Die Reise muss von Zürich, Genf oder Basel aus erfolgen.

Die Reservierung muss mindestens 6 Wochen vor dem geplanten Reisedatum erfolgen. Die Flugscheine müssen spätestens am 15. Dezember 2024 ausgestellt und vor dem 30. September 2025 geflogen werden.

Einmal gebuchte Tickets sind nicht umbuchbar, nicht erstattungsfähig