Was tust du um ein Mobility Auto zu designen und ein Jahresabo inkl. 1'000.- zu gewinnen?

Du bist talentiert, kreativ und möchtest deine Idee auf einem Mobility-Auto verewigen? Dann lies schnell weiter! Der Carsharing-Anbieter Mobility hat nämlich genau das Richtige für dich, und es beginnt mit einer Frage …

Was würdest du tun, um ein Mobility-Auto designen zu dürfen und ein Mobility-Jahresabo plus 1000 Franken Fahrtgutschrift als Goodie oben drauf abzustauben?

Du willst, aber weist nicht so recht, was du bereit wärst zu tun, für die Chance ein Auto zu designen? In diesem Film findest du ziemlich coole Inspiration.

Und hier noch ein paar Tipps für dein To-Do: Soziales Engagement verschafft dir Sympathiepunkte bei der Community. Mit etwas Witzigem bleibst du in Erinnerung. Mit etwas Sinnvollem – zum Beispiel etwas für die Umwelt tun – holst du dir NOCH mehr Sympathiepunkte. Übrigens: Teilen ganz im Style der Sharing-Economy kommt auch immer gut, aber dazu später mehr…

Füll einfach das untenstehende Wettbewerbs-Formular inklusive deinem To-Do-Vorschlag aus und lade ein dazu passendes Foto hoch. Teilnahmeschluss ist der 26. September. Die watson-Community wird aus den 10 besten Antworten die allerbeste auswählen – natürlich alles online und live.

Jetzt Idee einreichen und teilnehmen! Anrede Vorname Nachname Strasse & Nr. PLZ & Ort Telefon E-Mail Führerschein der Kategorie B Ja Nein Mit welcher Idee willst du die Community überzeugen? Lade Dein Bild hoch Datei hochladen Ausgewählte Dateien Teilnahmebedingungen akzeptieren Ja Der Preis kann nicht umgetauscht werden. Die Teilnehmerdaten werden an die Mobility Genossenschaft übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

>>Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen<<

Und so geht’s weiter: Du designst das Äussere eines Mobility-Autos. Im Anschluss wird das Auto mit deinem Design foliert und fährt ein Jahr lang in der Mobility-Flotte durch die ganze Schweiz. Letzteres gilt auch für dich, denn mit dem erwähnten Jahresabo und den 1000 Franken Fahrgeld machst du deine nächsten Ausflüge durchs Land einfach gratis.

Statt einen Klotz am Bein in Form eines eigenen Autos hast du so die Freiheit, das passende Auto zu nutzen, wann immer du es brauchst. Der lästige jährliche Service oder das Sommer-Winter-Sommer-Winter-Reifenwechseln ist auch nicht deine Sache. Du brauchst nicht ständig einen Parkplatz zu jagen oder dafür viel Geld zu zahlen und um die Versicherungen musst du dich auch nicht kümmern, das macht Mobility für dich. Dir stehen 3120 Autos vom Kleinwagen übers Cabrio bis zum Transporter an über 1500 Standorten in der Schweiz zur Verfügung.

Das Test-Abo Young fürs Mini-Budget

Du bist eigentlich nicht so der Design-Typ, möchtest aber das Mobility-Angebot testen? Wenn du zwischen 18 und 25 Jahre alt bist, hast du Glück! Denn dann kannst du dir zwischen dem 30. August und 31. Oktober das Test-Abo Young sichern. Dieses Test-Abo verschafft dir 30 Prozent Rabatt auf das eh schon günstige, reguläre Test-Abo. Statt 43 Franken für 4 Monate Laufzeit zahlst du rund 30 Franken. Auch auf deine Fahrten erhältst du 30 Prozent Rabatt und die Haftungsreduktion «Selbstbehalt 300» erhältst du für 35 Franken statt 50 Franken.

Wer teilt, fährt cleverer und nachhaltiger!

Nachhaltigere Mobilität ist ein entscheidender Faktor beim Klimaschutz, aber das weisst du natürlich schon. Das Folgende jedoch ziemlich sicher nicht: Die Genossenschaft Mobility engagiert sich bereits seit 1997 konsequent für den nachhaltigen Weg. Deshalb ist Teilen statt Besitzen quasi in der Mobility-DNA festgeschrieben.

Und wie hilft das jetzt der Umwelt? So: Ein Privatauto steht im Schnitt 23 Stunden am Tag einfach nur rum, während ein Mobility-Auto von mehreren Personen täglich genutzt wird und so dauernd unterwegs ist. Deshalb kann ein Mobility-Auto auch bis zu 11 Privatautos ersetzen. Je mehr Menschen ein Auto teilen statt besitzen, desto mehr Ressourcen lassen sich sparen.

Für dich als Mitglied der Community ist es auch noch günstiger, denn für ein eigenes Auto musst du mit Kosten von rund 10'000 Franken pro Jahr klarkommen. Ein Mobility-Jahresabo kostet dich gerade mal 129 Franken und eine Fahrt gibt’s bereist ab 2 Franken pro Stunde und 55 Rappen pro Kilometer.

Weil Teilen einfach eine gute Sache ist, kannst du deine Buddies oder sogar deinen Arbeitgeber vom Carsharing überzeugen. Steigen sie auf Mobility um, erhältst du bis zu 75 Franken Fahrtgutschrift.

