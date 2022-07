< 0,5% VOL AUS PFLANZENEXKTRAKTEN | bild: bacardi-martini (schweiz) ag

Zeig uns deinen schönsten Apero-Moment und gewinne 1 von 3 Apero-Grill-Sets

Findest du auch, es ist immer Zeit für einen Apero? Dann nutz die Chance und gewinne ein Apero-Grill-Set inklusive den feinen non-alkoholischen Martini Floreale und Vibrante! Was du dafür tun musst: Hier kurz weiter lesen…

Ob auf der Dachterrasse, im Park am See oder in der lauschigen Garten-Lounge deiner Lieblingsbar: Mit deinen Freunden gemütlich zu aperölen, gehört zu den schönsten Dingen, die der Sommer zu bieten hat. So gesehen ist immer die richtige Zeit für einen Apero. Da sind wir uns einig!

Die italienische Traditionsmarke Martini prägt seit über 150 Jahren die typisch italienische Aperitivo-Kultur und trägt sie in die Welt hinaus. Mit den non-alkoholischen Martini Floreale und Martini Vibrante hält die legendäre Marke gleich zwei Neuheiten für dich und deine Freunde bereit.

Mit den beiden Geschmacksrichtungen, Martini Floreale und Martini Vibrante, mixt du die typischen Apero-Klassiker ganz nach deinem Gusto. Ob Floreal mit der blumigen Note oder Vibrante mit der feinen bitteren Note, so oder so geniesst du das Dolce Vita mit deinen Liebsten. Doch das ist natürlich noch nicht alles!

Wir wollen deinen besten Apero-Moment!

Weil wir finden, die Apero-Zeit ist die schönste Zeit des Tages, hast du die Chance, eins von drei Apero-Grill-Sets im Wert von insgesamt 500 Franken zu gewinnen. Im Set enthalten sind nebst einem Lotus Grill inklusive Zubehör, eine praktische Picknickdecke plus je drei Flaschen Martini Floreale und Martini Vibrante. Fehlt nur noch das schöne Wetter für den perfekten Apero-Grill-Plausch!

Alles, was du tun musst: Zeig uns deine Kreativität und schick bis zum 31.07.2022 ein Foto von deinem schönsten Apero-Moment. Sei es mit deiner Clique, deiner besten Freundin, deiner Nonna oder bei einem Me-Time-Moment: Von den Einsendungen schaffen es die 20 besten Bilder ins berühmte watson-Voting. Die Community kürt dann die drei besten aller besten Apero-Schnappschüsse.

Also nichts wie los! Durchsuch dein Smartphone nach den besten Apero-Momenten oder organisier einen ausgefallenen Apero-Abend. Selbst wenn du nicht gewinnst, hast du so auf jeden Fall einen unvergesslichen Moment geschaffen. Und noch wichtiger, den Martini Floreale und Vibrante solltest du dir so oder anders auf keinen Fall entgehen lassen! Alla Salute!

