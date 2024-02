Promotion

SIX – das aussergewöhnliche Pop-Musical: Gewinne jetzt 2 Tickets!

Im Frühjahr 2024 erstmals in der Schweiz! Das aussergewöhnliche Musical-Phänomen feiert Schweizer Premiere vom 9. bis 21. April 2024 im Theater 11 Zürich. Divorced, Beheaded, LIVE!

Die royalste Girlgroup aller Zeiten tritt ans Mikrofon – denn die sechs Ehefrauen des ehemaligen englischen Königs Heinrich VIII. haben einige spicy Stories auf Lager. Die sechs Queens drehen die Uhr zurück und erzählen in einem 80-minütigen Konzert-Battle ihre Geschichten über Liebe, Verlust, ihr tragisches Ableben und den fragwürdigen Ex, den sie alle gemeinsam haben. Jede von ihnen ist inspiriert von einer modernen Pop-Ikone wie etwa Beyoncé, Adele oder Ariana Grande.

Das Musical, geschrieben von Toby Marlow und Lucy Moss handelt von den berüchtigtsten Ex-Frauen des vergangenen Jahrtausends und ist gleichzeitig das energiegeladenste und frechste Musical der Gegenwart! Ein spektakuläres Live-Erlebnis, das Genregrenzen sprengt und vor allem junge Zuschauer*innen und Theater-Newbies in seinen Bann zieht.

SIX garantiert Girlpower auf ganzer Linie: Sechs unverwechselbare Hauptdarstellerinnen, eine rein weibliche Live-Band und ein Soundtrack mit Ohrwurm-Charakter, der von Fans rund um den Globus auf Spotify und TikTok gefeiert wird. Neben über 30 wichtigen internationalen Theaterauszeichnungen, darunter zwei Tony-Awards, wurde das Cast Album über 500 Millionen Mal gestreamt. Die mitreissenden SIX-Songs haben auf Plattformen wie TikTok und YouTube virale Trends ausgelöst.

In SIX haben diese sechs Frauen nun das Sagen – und begeistern damit weltweit jährlich über 3,5 Millionen Menschen!

«Das Beste, das das West End zu bieten hat» jubelt der Daily Telegraph

«Frech, lustig, sexy und funky» so die Londoner Times

«Bestes Entertainment» urteilt die New York Times

bild: FBM Entertainment

Von der Studentenbude auf die royale Weltbühne

Toby Marlow und Lucy Moss, die beiden kreativen Köpfe hinter SIX, studierten noch an der Universität in Cambridge, als sie die Idee zum Musical über die sechs Ex-Frauen von Heinrich VIII. hatten. 2017 debütierte SIX beim renommierten Edinburgh Fringe Festival, wo die geniale Mischung aus Geschichte und Pop Musik sofort für Aufsehen sorgte. Schnell folgte die Verlegung ins West End und eroberte London im Sturm. Nur wenig später folgte auch der Rest der Welt mit internationalen Produktionen am New Yorker Broadway sowie Gastspiele unter anderem am Sydney Opera House in Australien sowie in Kanada und Südkorea. 2022 trat die Londoner Cast live im Rahmen der weltweit übertragenen Krönungsfeierlichkeiten von Königin Elisabeth II. auf.

Mit den Gastspielen in der Schweiz setzt SIX seine globale Erfolgsgeschichte fort und wird seinen Platz als bahnbrechendes Musical, das Grenzen überschreitet, inspiriert und unterhält, festigen. Alle sind eingeladen, sich den Queens anzuschliessen und Teil dieses aussergewöhnlichen Phänomens zu werden!

Vorstellungen:

Theater 11 Zürich, 9. bis 21. April 2024

Dienstag bis Freitag, jeweils 19.30 Uhr

Samstag, 15.30 und 19.30 Uhr

Sonntag, 14.30 und 18.30 Uhr

Theater 11 Zürich, 9. bis 21. April 2024 Dienstag bis Freitag, jeweils 19.30 Uhr Samstag, 15.30 und 19.30 Uhr Sonntag, 14.30 und 18.30 Uhr Sprache:

englische Originalversion



englische Originalversion Vorverkauf CH:

https://www.ticketcorner.ch/eventseries



https://www.ticketcorner.ch/eventseries Veranstalter:

FBM Entertainment / www.musical.ch



FBM Entertainment / www.musical.ch Weitere Infos:

www.sixthemusical.ch

www.sixthemusical.ch Social Media:

Instagram: @six_ontour

facebook.com/SIXontour​