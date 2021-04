Promotion

Zack Snyder's Justice League» an – und mach mit Sky Show aus deiner Stube ein Heimkino



Bild: UNIVERSAL

Zack Snyder's Justice League» an – und mach mit Sky Show aus deiner Stube ein Heimkino

Garantiert kein Scherz: Am 1. April feiert Sky Show gleich zweimal Premiere. Der ersehnte Directors Cut des Superhelden-Epos «Justice League» startet auf der Streaming-Plattform – genauso wie der Cinema Pass, der dich zu Hause mit den neusten Blockbustern versorgt.

Keinen Bock auf Familienschlauch an Ostern? Kein Problem. Erstens werden dir die Epidemiologen dafür ein Kränzchen winden. Und zweitens wirst du keine Mühe damit haben, dein eigenes Unterhaltungsprogramm zu gestalten. Denn Sky Show hat sich die Rechte an «Zack Snyder's Justice League» gesichert – am 1. April feiert der Blockbuster deshalb auf der Streaming-Plattform seine Schweiz-Premiere. Und verkürzt damit die Wartezeit für Fans von Superhelden.

Der Grund für den personalisierten Filmtitel: Nach den Dreharbeiten von «Justice League» gab Regisseur Zack Snyder, bekannt durch Kultfilme wie «300» und «Batman v Superman: Dawn of Justice», aus familiären Gründen die kreative Kontrolle über das Vorhaben ab. Der Streifen, der 2017 in die Kinos kam, war weitaus kürzer und weniger düster, als sich dies die Snyder-Fans gewünscht hatten. Mit Social-Media-Petitionen und sogar Plakaten am Time Square wollten die Fans den für seinen bombastischen Pathos bekannten Regisseur dazu bewegen, aus dem Material seinen eigenen «Directors Cut» zu schneiden.

Snyder ist dem Wunsch nun nachgekommen – und wird seine Anhänger kaum enttäuschen. «Zack Snyder's Justice League» ist finster, dauert vier Stunden und hat mit der Vorgängerversion wenig gemeinsam. Ausser natürlich dem Staraufgebot: Ben Afflek als Batman, Henry Cavell als Superman und Gal Gadot als Wonder Women. Ein Stelldichein der Superhelden – perfekt für die Ostertage.

Trailer: Zack Snyder's Justice League Video: YouTube/Sky Show CH

Der Cinema Pass für das Heimkino

Neukunden von Sky Show können «Zack Snyder's Justice League» exklusiv mit dem Cinema Pass ansehen – der zweiten Neuigkeit, welche die Streaming-Plattform einführt. Mit diesem Abonnement geniesst du wöchentliche Neuerscheinungen mit preisgekrönten Filmklassikern sowie den neuesten Hollywood-Blockbustern, die du dir bereits wenige Monaten nach der Kinoveröffentlichung von der Couch ansehen kannst.

Bereits vor dem offiziellen Kinostart verfügbar war «Wonder Women 1984», das brandneue Epos aus dem DC-Universum mit Gal Gadot. In der ersten Woche nach der Veröffentlichung stellte «Wonder Woman 1984» Anfang März sogleich einen Streaming-Rekord auf Sky Show auf. Ziehst du ein Drama aus dem realen Leben vor, bist du mit «Unhinged» gut beraten. Der Psychothriller, der mit einem alltäglichen Verkehrsgeplänkel zwischen dem verzweifelten Wutbürger Tom Cooper (gespielt von Russell Crowe) und der überlasteten Single-Mom Rachel Hunter (Caren Pistorius) beginnt und in einem blutigen Rachefeldzug endet, garantiert nervenzerreissende Unterhaltung.

Ab dem 17. April kannst du dir zudem Christopher Nolans «Tenet» , der als einer der letzten Blockbuster im vergangenen Herbst in die Schweizer Kinos gekommen ist, zu Gemüte führen. In dem Spionagethriller jagen zwei CIA-Agenten, gespielt von John David Washington und Robert Pattinson, den Oligarchen Sator (Kenneth Branagh). Nicht nur ist wie üblich in Nolans Filmen die Handlung extrem verschachtelt – diesmal läuft auch die Zeit manchmal rückwärts. Wer den Plot auf die Schliche kommen will, muss sich «Tenet» wohl mehrmals ansehen. Teuer im Kino, aber mit Video on Demand kein Problem mehr.

bild: warner

Der Cinema Pass, welcher dir die neusten Blockbuster sowie eine grosse Bibliothek an Filmhighlights ins Haus bringt ist für 9.90 CHF im Monat erhältlich, während der Entertainment Pass mit dem Fokus auf Serien und einer kleineren Auswahl an Filmen für 14.90 CHF im Monat zu haben ist. Als Kombi kosten die beiden Abos nur 19.90 CHF. Dieses Paket kannst du während sieben Tagen kostenlos testen und im Anschluss das Abo wählen, das am besten für dich passt. Bist du bereits Kunde von Sky Show, ändert sich nichts – du wirst weiterhin sowohl mit allen Serien als auch mit allen Film-Highlights versorgt.

Sky Show ist als eigenständiger Abo-Service mit monatlicher Laufzeit (jederzeit kündbar) der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Entertainment Pass – Top-Serien und eine Auswahl an Filmhits für CHF 14.90 pro Monat

Cinema Pass – Blockbuster Filme für CHF 9.90 pro Monat

Kombi-Pass – Entertainment & Cinema für CHF 19.90 pro Monat

7 Tage gratis testen

www.sky.ch

