Sky Show – Ein Eldorado für Stephen King Fans



Sky Show – Ein Eldorado für Stephen King Fans

Erste Folge von «The Stand» für alle hier verfügbar

Dieser Inhalt wurde von Sky Show verfasst

Stephen King gilt als Meister des Grauens. Die neue, auf einem seiner Romane basierende Pandemie-Serie «The Stand» wirkt in Corona-Zeiten besonders düster. Auch sonst kommen King-Fans auf Sky Show auf ihre Kosten. Weitere Adaptionen wie «Castle Rock» und «The Outsider» oder «Mr. Mercedes» lassen einem das Blut in den Adern gefrieren. Und mit «Under The Dome» wird am 12. Februar eine weitere Serie dem Stephen King Katalog hinzugefügt.

«The Stand»: Tödliche Pandemie

Du meinst, Corona sei eine Katastrophe? Dann sieh dir hier an, was das Supergrippe-Virus «Captain Trip» in «The Stand» anrichtet. Denn Sky Show stellt dir die erste Folge der neuen Miniserie gratis zur Verfügung. Darin infiziert ein Wachmann einer militärischen Einrichtung innert kürzester Zeit Dutzende andere mit dem tödlichen Virus und löst eine globale Pandemie aus. Einige Menschen sind aber immun gegen die Supergrippe. Die Folge wird vom 8. bis zum 21. Februar kostenlos und ohne Registrierung auf Sky Show abrufbar sein. Im weiteren Verlauf der Geschichte fokussiert «The Stand» auf eine Gruppe von Überlebenden um Stu Redman (gespielt von James Marsden) und deren Versuch, nach der Katastrophe eine neue Gesellschaft aufzubauen. Geleitet wird Redman dabei von Mutter Abigail (verkörpert von Whoopi Goldberg), die ihm in seinen Träumen erscheint. Doch nicht alle Überlebenden haben Konstruktives im Sinn. Randall Flagg (Alexander Skarsgard) versammelt eine Truppe um sich, die Terror unter den Überlebenden säen will. Ein Kampf von Gute gegen Böse entbrennt.

The Stand läuft seit dem 3. Januar auf Sky Show.

«The Outsider»: Vom Krimi zum Mystery-Thriller

Das Gute gegen das Böse – dieser Zusammenprall ist ein Leitmotiv in Stephen Kings Horrorgeschichten. Deshalb kommen diese auch ohne Zombies und andere Fantasiewesen aus. Denn die schlimmsten Monster stecken bekanntlich in den Menschen selbst. Kings Erzählungen beginnen oft ganz normal – erst langsam entfaltet sich der Horror. So etwa «The Outsider», eine weitere King-Adaption auf Sky Show. Die Miniserie kommt anfangs als klassisches Krimidrama daher. Der unbescholtene Lehrer Terry Maitland – gespielt von «Ozark»-Star Jason Bateman - wird verhaftet, weil er einen Jungen brutal ermordet haben soll. Die Beweise sprechen für seine Schuld. Doch im Laufe der Ermittlungen, die der aufgrund einer Familientragödie zerrüttete Detektiv Ralph Anderson leitet, tauchen immer mehr Zweifel auf. Kann es sein, dass der tatverdächtige Maitland an zwei Orten gleichzeitig war? Zunehmend gerät die rationale Weltanschauung von Anderson – und die der Zuschauer – ins Wanken.

«Mr. Mercedes»: Verhängnisvolle Gewaltspirale

Ebenfalls um einen abgekämpften Mordermittler geht es in «Mr. Mercedes». Die abgeschlossene Serie basiert ebenfalls auf einem Roman von Stephen King; seit dem 22. Januar sind die drei Staffeln auf Sky Show zu sehen. Mordermittler Detective Hodges, gespielt von Brian Gleeson (der väterliche Gangster aus «In Bruges») ist nach seiner Pensionierung zum frustrierten Trinker geworden. Denn noch immer versucht er, einen Mörder zur Strecke zu bringen, der in seinem Mercedes in eine Menschenschlange vor einem Job-Center gefahren ist. Mit seiner unermüdlichen Jagd stachelt Hodges den Täter jedoch nur zu noch mehr Gewalt an.

«Castle Rock»: Ein rätselhafter Gefangener

Wieder mysteriöser geht es in «Castle Rock» zu und her, deren beiden Staffeln auf Sky Show zu sehen sind. Diese King-Adaption spielt hauptsächlich in einem Gefängnis in einer trostlosen Gegend im US-Bundesstaat Maine, dessen Direktor am Tag seiner Pensionierung Selbstmord begeht. Grund dafür ist ein junger Insasse, der während Jahren im Keller des Gefängnisses eingesperrt war. Ganz verwundbar und unschuldig kommt er daher, als die neue Gefängnisleitung den Häftling entdeckt. Zudem spricht er kein Wort – ausser dass er nach dem Anwalt Henry Deaver (gespielt von André Holland) verlangt. Doch kaum hat der junge Mann eine Nacht in einer Zweierzelle verbracht, ist sein Mithäftling tot. Innert Stunden vom Krebs zerfressen. Nicht nur der neuen Gefängnisdirektorin, sondern auch dem Anwalt Deaver stellt sich bald die Frage: Ist dieser Junge der Teufel höchstpersönlich?

«Secret Window»: Fantasie oder Realität?

Es sind grosse Fragen, die Stephen King seinen Lesern – und in diesem Fall den Zuschauern – zumutet. Die Frage danach etwa, was real ist und was nur in unserer Vorstellung existiert. Und die Frage, ob sich die Welt rational erklären lässt – oder ob man gewisse Dinge einfach akzeptieren muss. Darum drehen sich auch zwei Film-Adaptionen von Stephen-Kings-Romanen, die auf Sky Show verfügbar sind. In «Secret Window» löst sich ein Schriftsteller in der Figur einer seiner Erzählungen auf – und ist so plötzlich in der Lage, seine düstersten Fantasien zu verwirklichen.

«The Green Mile»: Wenn das Gute gewinnt

Der Klassiker «The Green Mile» wiederum spielt im Todestrank eines US-Gefängnisses in den 30er-Jahren. Dort sitzt ein rätselhafter Verurteilter ein. Riesig in Gestalt, scheinbar zurückgeblieben im Geist – und trotzdem besitzt er die Gabe, Menschen und Tiere von allen Leiden zu heilen. Selbst vom Tod. Kann dieser sanftmütige Hüne auch ein Mörder sein?, fragt sich der Wachkommandant Paul Edgecombe (Tom Hanks) zunehmend. Die für Stephen-King-Verhältnisse versöhnliche Geschichte zeigt, wie das Gute sogar in einem Todestrakt über das Böse triumphieren kann.

