bild: Rietmatt Center Rümlang

Schulferien Highlight: FLIP LAB & Boda Borg – Spass & Action im Riedmatt!

Das Riedmatt Center in Rümlang bei Zürich ist wieder offen für alle und ab sofort auch wieder Treffpunkt für alle Überflieger und Abenteurer. Dies ist perfekt für einen abwechslungsreichen Ferientag: Es locken ultimativer Trampolin-Spass im FLIP LAB sowie Action und Nervenkitzel bei Boda Borg.

Der moderneste Trampolin Park der Region Zürich – das FLIP LAB im Riedmatt Center im Industriequartier von Rümlang – ist wieder aus dem Lockdown-Halbschlaf aufgewacht und lockt wieder mit lange vermisster Action. Für den sicheren Sprungspass sorgen die FLIP LAB-Instruktoren. Sie geben wertvolle Tipps und kümmern sich um den richtigen Abstand und das Einhalten der Hygienevorschriften. Dank der limitierten Einlassregeln ist auf den Trampolinen keine Maskentragpflicht. Während den Schulferien spannt das FLIP LAB Rümlang täglich seine Trampolin-Netze auf. So heisst es also endlich wieder: Achtung, fertig, gumpe!

bild: flip lab

Auch die Abenteuer-Welt «Boda Borg» ist wieder für alle geöffnet. Die Teams erleben Action und Spass pur, wenn sie sich 19 abwechslungsreichen Herausforderungen in 59 Räumen stellen und nach der Lösung suchen. «Da sind neben Teamwork auch Köpfchen und Geschicklichkeit gefragt», bringt Boda Borg Geschäftsführer Stefan Jost das Erfolgsrezept für einen erfolgreichen Spielspass auf den Punkt. Der aktive Geschäftsführer ziert zusammen mit seinen beiden Mitarbeitern Robyn und Martin auch gleich ein Sujet der neuen Riedmatt Wiedereröffnungskampagne «RIEDMATTER SUPER HEROES». Boda Borg im Riedmatt Rümlang in der Zürcher Agglomeration ist aktuell der einzige Schweizer Ableger des schwedischen Erfolgskonzepts und in wenigen Autominuten oder mit den ÖV von der Stadt Zürich sehr gut erreichbar.

bild: boda borg

Die Action-Anbieter im Riedmatt Center bekommen Zuwachs. In den kommenden Wochen eröffnet mit Mission Escape ein Escape Room seine Türen – das heisst: Reinkommen ist einfach, für den Weg wieder hinaus ist aber eine gehörige Portion Hirnschmalz, Intuition, Geschicklichkeit, Kombinatorik, Gedächtnisstärke und sicher auch etwas Glück gefragt. 1 Team, 1 Mission, 60 Minuten Zeit. Nur wer alle Hinweise findet und die Rätsel löst, kann entkommen. Die Räume sind komplett thematisiert und voller Überraschungen. Freue Dich schon jetzt auf Deine «Mission is possible» im Riedmatt Entertainment Center in Rümlang, auf der hinteren, «dunklen» Seite des Flughafens Zürich…

bild: mission escape

Das Riedmatt Center in Rümlang ist nicht nur ein Shopping Center, sondern auch ein Garten Center, ein Fitness Center, ein Adventure Center, ein Entertainment Center, ein Trampolin Center und Gastro Center.

Neben der Action im FLIP LAB, Boda Borg und Mission Escape locken weitere tolle Angebote zu einem Besuch im Riedmatt Center in Rümlang:

clever fit

Coop Supermarkt

Coop bau+hobby

Gastro Riedmatt Restaurant (aktuell leider noch geschlossen)

Riedmatt Center

Oberglatterstrasse 35

8153 Rümlang

www.riedmatt.ch

bild: rietmatt center rümlang

Verlosung: Mach mit und gewinne jetzt ultimativen Trampolin oder Adventure Spass bei den RIEDMATTER SUPER HEROES in Rümlang. Unter allen Teilnehmer*innen verlosen wir: 1 x 3 Tickets Boda Borg à je 2h im Wert von total 90 Franken. 1 x 3 Tickets für FLIP LAB à je 60 Minuten im Wert von total 78 Franken. Viel Erfolg und bis bald im Riedmatt Center Rümlang. Vorname Name Strasse & Nr. PLZ & Ort E-Mail Mobile Ich bin über 16 Jahre alt Ja Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 9. Mai um 24.00 Uhr. Teilnehmen können alle Personen ab 16 Jahren, die in der Schweiz wohnhaft sind.

