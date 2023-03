bild: Chair Airlines

Der/ die Sonnenanbeter:in

Der Strand ist deine Bühne und auf dieser tummelst du dich am liebsten den ganzen Tag, sei es mit einem guten Buch in der Hand oder einfach dösend in der wohligen Wärme. Ab und zu machst du einen Abstecher ins türkisblaue Wasser, um dich abzukühlen. Erst wenn die Sonne langsam den Horizont erreicht, machst du dich auf in die Strandbar, um hier ganz gemütlich mit einem Cocktail in der Hand die letzten Sonnenstrahlen auf deinem Gesicht zu geniessen. Klingt das für dich so vertraut, wie das Amen in der Kirche? Dann kommen hier zwei Destinationen, die für dich das Paradies auf Erden sein könnten.

Hurghada ist ein echtes Sonnen- und Wassersportparadies und der grösste Badeort am Roten Meer. 40 Kilometer Küste sind deine Bühne zum Entspannen. Besonders cool: Die vorgelagerten Korallenriffe machen das ägyptische Strandmekka auch zu einem Paradies für Schnorchler:innen. Einkaufsmöglichkeiten, Wasserparks, Golfplatz, Shows, Konzerte, Restaurants und Nightlife runden deinen Ferienaufenthalt perfekt ab.

Marsa Alam ist die noch unentdeckte Perle im südlichen Ägypten an einem der schönsten Küstenabschnitte des Roten Meers. Zwischen ehemaligen Fischer- und Beduinendörfern erstrecken sich kilometerlange Sandstrände, die sich nur wenige Touris teilen. Für die Abkühlung im Meer schnappst du dir am besten die Schnorchelausrüstung, denn die Korallenriffe erstrahlen hier in all ihrer Pracht.

Der Kultur-Nerd

Dich zieht es in jedes Museum, Ausgrabungsstätten sind dein Spielplatz und historische Bauten machen dich ganz hibbelig? Du liebst es stundenlang über Architektur, Geschichte und Kunst zu quatschen? Dann hätten wir gleich drei Tipps für deine Top-Sommerdestination.

Die griechische Insel Rhodos bietet dir eine geschichtsträchtige Altstadt. Der faszinierende Grossmeisterpalast wie auch die mächtigen Stadtmauern gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das archäologische Museum von Rhodos wird dich genauso begeistern wie die Akropolis. Gleichzeitig bietet dir die Insel grossartige Sand- und Kiesstrände am türkisblauen Meer – Eintauchen ist hier Pflicht.

Nicht minder geschichtsträchtig ist Heraklion, die Hauptstadt Kretas. Sie ist besonders bekannt für den Palast von Knossos. Am venezianischen Hafen steht die Festung Koules aus dem 16. Jahrhundert. Das archäologische Museum Iraklio ist für dich natürlich ein Muss.

Beide Orte schon gesehen? Dann solltest du alle Karten auf Zypern setzen. Auf der Insel im östlichen Mittelmeer liessen sich im Lauf der Jahrtausende zahlreiche Völker und Kulturen nieder. Charme und Weltoffenheit sind quasi das Markenzeichen Zyperns.

Der/die Sportenthusiast:in

Nach einer Stunde am Strand schläft dir das Gesicht ein und Spazieren ist für dich so nervig, wie in Zeitlupe zu joggen? In deiner Freizeit gehst du am liebsten biken, trekken oder klettern? Oder gehörst du zu den Wassersportlern, die vom Schwimmen, Tauchen oder Surfen nie genug bekommen? So oder so: Als Sportenthusiast:in brauchst du einen abwechslungsreichen Urlaub und die sportliche Herausforderung. Chair Airlines hat genau das richtige für dich!

Gran Canaria wartet unter anderem mit Bike Trails, Wanderrouten, Surf Spots, Boulder- und Klettergebieten auf. Kurz: Die kanarische Insel lässt jedes Sportlerherz höherschlagen.

Für Wassersportler:innen ist Fuerteventura die Wahl des Sommers.

Die griechische Insel Kos ist ein kleines Paradies für alle Fans von Windsurfen, Kat-Segeln, Wasserski oder Paragliding.

Das Naturkind

In der freien, unberührten Natur fühlst du dich wie ein Fisch im Wasser. Im Grünen kommst du zur Ruhe und tankst frische Lebenskraft. Du liebst es, durchs Gebirge oder grüne Wälder zu wandern und machst lieber Delfin Watching statt einer Shopping Tour. Kurz: Du bist ein wahres Naturkind!

Aufgepasst: Teneriffa könnte der Ort deines Herzens werden. Denn die kanarische Insel bietet nicht nur bizarre Felsformationen und einzigartige Gebirge, sondern auch den dritthöchsten Vulkan der Welt, den Teide. Die Insel mit ihrem milden Klima und der einzigartigen Natur ist ein perfektes Wanderparadies und mit 99,9-prozentiger Sicherheit wirst du beim Delfin Watching die verspielten Tiere beobachten können. Am besten nimmst du dafür ein Meereskajak, dann begleiten dich die Delfine vielleicht sogar ein Stückchen neben deinem Kajak.

Die Partynudel

Eigentlich nimmst du nur Ferien, um die Nächte durchzufeiern, während du die Tage bis in den Nachmittag hinein verdöst. Du willst einfach die Unbeschwertheit und das Leben feiern, und das kannst du am besten beim Tanzen, Clubben und Cocktails-Schlürfen. Wenn du dich ertappt fühlst, liebe Partynudel, dann seien dir Ibiza und Mallorca wärmstens empfohlen. Die Baleareninsel Ibiza zieht Models, Stars und partyfreudige Touristen magisch an, denn sie ist bekannt für ihr legendäres Partyleben und die gemütliche Hippie-Atmosphäre. Wer nebst Partymachen auch noch ein wenig wandern möchte oder fürs Ferien-Protokoll noch ein bisschen Kultur-Sightseeing integrieren will, ist in Mallorca genau richtig.

