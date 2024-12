Bild: Curaçao Tourist Board

Promotion

Curaçao: Entdecke das Paradies

Gewinne 2 KLM-Tickets nach Curaçao und 7 Nächte für 2 Personen im Courtyard by Marriott!

Curaçao: Willkommen im Paradies

Willkommen auf Curaçao, einer Insel, auf der es immer Sommer ist und die seinen Besuchern viel mehr zu bieten hat als Sonne, Strand und Meer. Curaçao ist ein bezaubernder Ort für Strandliebhaber, Wassersportler und Abenteuersuchende. Wer einmal dieses karibische Paradies mit seinem prächtigen türkisblauen Meer, herzlichen Menschen und kulinarischen Genüssen erlebt hat, will immer wiederkommen.

Curaçao ist die grösste der ABC-Inseln, einer Inselgruppe in der südlichen Karibik, bestehend aus den Inseln Aruba, Bonaire und Curaçao und ist Teil des Königreichs der Niederlande. Mit durchschnittlich 28 Grad ist das Klima ganzjährig angenehm warm und seine Lage ausserhalb des Hurricane-Gürtels macht die Insel das ganze Jahr über zu einem attraktiven Reiseziel.

Wunderschöne Buchten und bezaubernde Strände wie Mambo, Cas Abao und Grote Knip laden zum Entspannen, Schwimmen und Wassersport ein. Eine faszinierende Unterwasserwelt mit schillernden Meeresbewohnern, Riffen und Wracks bietet beste Bedingungen zum Tauchen und Schnorcheln.

Bild: Curaçao Tourist Board

Kulturelle Vielfalt

Die Insel bietet eine entspannte und lebendige Atmosphäre, und durch das oft gehörte «Bon Bini» (Willkommen) und «Kon ta bai?» (Wie geht’s?) fühlt man sich schnell willkommen. An die 160’000 Menschen von bis zu 55 Nationalitäten leben hier auf rund 444 Quadratkilometern und formen den einzigartigen Charakter der Insel. Beinahe jeder Bewohner Curaçaos spricht vier Sprachen: Holländisch, Englisch, Spanisch und natürlich die lokale Sprache Papiamentu.

Die kulturelle Vielfalt spiegelt sich auch in Curaçaos Küche wider, die Aromen aller Kontinente vereint. Egal ob du Fine Dining oder lieber einen schnellen Snack bevorzugst, Curaçaos kulinarischer Reichtum wird dich verzaubern. Geniesse fangfrischen Fisch in einem der vielen Restaurants in unmittelbarer Strandnähe – zum Beispiel den berühmten Piska Kòrá ku Funchi, einen in der Pfanne gebratenen Red Snapper, der serviert mit einer Maismehlbeilage (Funchi) wird.

Auch die Kunst der Insel ist bunt und lebendig. Ein Streifzug durch Willemstads Stadtteile Punda und Otrobanda etwa wartet mit beeindruckender Strassenkunst auf. Museen und Galerien sind auf der ganzen Insel zu finden. Liebhaber bildender Kunst sollten das Curaçao-Museum und die Kunstgalerien der Insel, etwa von Nena Sanchez, Alma Blou, Francis Sling oder Bagira, oder das Landhuis Bloemhof nicht verpassen.

Bild: Curaçao Tourist Board

Unvergessliche Erlebnisse

Für alle Reisenden, die in ihren Ferien aussergewöhnliche Erlebnisse und Erfahrungen suchen, hat Curaçao eine Menge zu bieten. Lerne die Insel kennen, indem du verschiedene Touren buchst oder auf eigene Faust losziehst, etwa mit Mountainbike oder Quad. Für jeden ist etwas dabei – immer mit Portion karibischem Flair und einem Hauch von Abenteuer.

Die Küsten Curaçaos mit seinen bunten Korallenriffen, traumhaften Stränden und Vielzahl an Fischen und Meeresbewohnern laden zum Entdecken ein und bieten aussergewöhnliche Taucherlebnisse. Egal ob du ein erfahrener Taucher bist oder du deinen ersten Tauchkurs machst - die Unterwasserwelt Curaçaos wird dich verzaubern. Das kristallklare Wasser bietet eine hervorragende Sicht, um die Korallenriffe, tiefe Schluchten und Schiffswracks zu erkunden. Viele der Tauchbasen der Insel setzen sich aktiv für den Schutz der Korallenriffe ein, so kannst du durch das Tauchen sogar zum Erhalt dieser bezaubernden Ökosystem beitragen.

Bild: Curaçao Tourist Board

Wassersportbegeisterte kommen ausserdem beim Kajakfahren, Segeln oder Kitesurfen auf ihre Kosten. Für Golfliebhaber gibt es drei wunderschöne Golfplätze mit anspruchsvollen Löchern und atemberaubenden Aussichten, perfekt für Entspannung und Abenteuer inmitten der Schönheit der Karibik.

Bild: Curaçao Tourist Board

Raue Schönheit

Der Westen der Insel besticht durch seine raue Schönheit und lädt zum Wandern ein. Erkunde auf Wanderwegen die reiche Flora und Fauna des Christoffel-Nationalparks oder entdecke abseits der Touristenpfade die raue Nordküste im Shete Boka Nationalpark mit seinen herrlichen Aussichten und atemberaubendem Naturschauspiel. Der Shete Boka Nationalpark beginnt in Boka Tabla, wo hohe Wellen in unterirdische Höhlen schäumen. In den Stein geschlagene Stufen führen direkt in das Herz dieser Höhle, von wo aus man das Hereinbrechen der Wellen beobachten und die Seele baumeln lassen kann.

Bild: Curaçao Tourist Board

Quirliges Willemstad

Die lebhafte Hauptstadt ist der perfekte Ausgangspunkt für dein Abenteuer. Die Stadt besteht aus den vier Bezirken Punda, Otrobanda, Pietermaai und Scharloo und jeder Stadtteil hat seinen eigenen Charme und Flair. Schlendere durch die Strassen von Punda mit der berühmten Handelskade und seinen pastellfarbenen Häusern, erlebe die kulturelle Vielfalt in Otrobanda, bewundere die historischen Gebäude von Pietermaai und entdecke verborgene Schätze in Scharloo.

Willemstad ist nicht nur ein Anziehungspunkt für Besucher und Einheimische, sondern gehört seit 1997 auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mit mehr als 700 denkmalgeschützten Gebäuden und einer Vielfalt an architektonischen Stilen bietet Willemstad ein unvergleichliches Erlebnis, das tief in der reichen Geschichte der Insel verwurzelt ist.

In Willemstad befindet sich auch der Curaçao Rif Mangrove Park, ein besonderer Stadtpark, der aus Mangroven besteht. Mache einen Spaziergang auf der Promenade über dem Wasser durch den Mangrovenwald und erfahre mehr über die Gegend bei einer Führung mit einem der Ranger des Parks.

Bild: Curaçao Tourist Board

Reiseziel für alle Jahreszeiten

Mit wunderschönen Stränden, prächtig türkisfarbenem Meer in allen Blautönen, angenehmen Temperaturen und europäischem Charme ist die Insel eine Ganzjahresdestination für Taucher, Paare, Alleinreisende, Honeymooner oder Familien. Von der Schweiz aus reist du mit KLM Royal Dutch Airlines mit einem Zwischenstopp in Amsterdam nach Curaçao.

Ihr Hotel für den perfekten Aufenthalt

Courtyard by Marriott Curaçao – ein unvergessliches Erlebnis. Dieses Hotel in Willemstad ist die perfekte Ausgangsbasis, um die lebendige Insel und das historische Stadtzentrum zu erkunden. Schlendere zu berühmten Sehenswürdigkeiten wie der Queen-Emma-Brücke, lass’ dich von den farbenfrohen Gebäuden aus dem 18. Jahrhundert an der Harborfront Street inspirieren und tauche in die lokale Kultur ein, beispielsweise im Kura Hulanda Museum oder im Curaçao Museum. Die moderne und durchdacht gestaltete Lobby unseres Hotels in Willemstad bietet flexible Räume zum Arbeiten, Entspannen oder für soziale Begegnungen. Erfrische dich im Aussenpool oder lasse dich im entspannenden Whirlpool treiben. Wenn der Abend näher rückt, geniesse ein köstliches Essen oder ein Getränk mit Freunden im Centro Gastrobar, bevor du in unseren Gästezimmern zur Ruhe kommst. Egal, ob du geschäftlich oder privat reist – das Courtyard by Marriott Curaçao verspricht einen komfortablen, produktiven und rundum angenehmen Aufenthalt.

Gewinne 2 KLM-Tickets nach Curaçao und 7 Nächte im Courtyard by Marriott! Beantworte die drei Fragen unten richtig und gewinne 2 KLM-Tickets für dieses wunderschöne Reiseziel sowie einen unvergesslichen Aufenthalt von 7 Nächten für 2 Personen im Courtyard by Marriott Curaçao – inklusive Frühstück!