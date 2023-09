Beantworte folgende Frage, um an der Verlosung teilzunehmen.

Welcher der folgenden Vorteile bietet Sunrise Moments nicht? Bis zu 25% Ermässigung auf Tickets bei grossen Schweizer Festivals Exklusiver Zugang zur Sunrise starzone - inkl. bester Aussicht auf die Bühne Zelten mit exklusivem Zugang zu einer Privatdusche

Name

Vorname

E-Mail

An welchem Festival willst du 2024 dabei sein? Greenfield Festival Openair St. Gallen Spex Festival Venoge Festival Stars in Town Schaffhausen Zürich Openair

Der Wettbewerb läuft bis zum 17. September 2023. Teilnahmeberechtigt sind natüliche Personen, die ihren Hauptwohnsitz in der Schweiz und zu Beginn der Laufzeit des Gewinnspiels das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig, kostenlos und unabhängig vom Erwerb einer Ware oder einer Dienstleistung. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich.Die Gewinner werden ausgelost und von Sunrise Communications über den Gewinn per E-Mail benachrichtigt.