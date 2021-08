Planted Foods AG

Wie Döner, nur schöner. Gewinne ein Planted Zmittag für dein gesamtes Team!

100 % Döner-Geschmack, 100 % natürliche Zutaten: Überzeuge dich selber und gewinne ein exklusives Zmittag für dich und dein Team*. An einem vereinbarten Wochentag kommt der Planted Foodtruck direkt vor dein Büro und serviert deinem gesamten Team den leckeren planted.kebab Original im klassischen Dürüm.

Am 01. September 2021 bringt das Schweizer Start-up Planted die neueste Produktinnovation auf den Markt. Der planted.kebab Original besteht aus wenigen Zutaten (Wasser, Erbsenprotein, Rapsöl, Erbsenfasern) und wird mit einer natürlichen Gewürzmischung und Vitamin B12 angereichert. Somit hat der Kebab von Planted die kürzeste Zutatenliste und kommt komplett ohne Zusatzstoffe aus. Geschmacklich ist der planted.kebab kaum von traditionellen tierischen Döner Kebab zu unterscheiden.

Bei der Entwicklung stand der Genuss und das typische Kebab-Erlebnis im Vordergrund – nur ohne Tierleid und mit geringem ökologischen Fussabdruck. Durch die Extraportion Ballaststoffe und 50 Prozent weniger Fett als der herkömmliche tierische Kebab ist der planted.kebab eine leckere Proteinquelle und trägt zu einer ausgewogenen Ernährung bei.

Bild: Planted Foods AG

Der planted.kebab Original ist jetzt im Coop und im Planted Onlineshop erhältlich. Weiter ist der Planted Foodtruck im September an verschiedenen Veranstaltungen in der Schweiz unterwegs. Unter anderem am zweiten Zürich Vegan Festival, am Food Zürich und am fünften Streetfood Festival in Lausanne, wo der pflanzliche Kebab probiert werden kann.

Bild: Planted Foods AG

Ihr habt jetzt die Möglichkeit unter den ersten zu sein, den planted.kebab Original exklusiv zum Foodtruck Zmittag zu testen. Überzeugt euch selber, denn dein Leben wird schöner. Mit Planted im Döner.

Sage uns, warum du unbedingt den Foodtruck Zmittag gewinnen möchtest und freue dich auf einen baldigen Gaumenschmauss. Name Vorname Firma E-mail Warum möchtest du den Foodtruck Zmittag gewinnen? 0 / 600 *Restriktion des Wettbewerbs: Personenanzahl: max. 50 Personen | Umkreis: Standort max. 100km von Zürich entfernt |Benötigter Stromanschluss: 2 normale Steckdosen | Parkmöglichkeit muss vorhanden sein | Lunchdatum: Entweder Dienstag 05.10.2021 oder Dienstag 12.10.2021 Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Die Teilnehmerdaten werden an Planted Food AG übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.