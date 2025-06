Promotion

Bist du der ultimative Fan der Frauen-Nati? Zeig’s uns – und gewinne Tickets!

Zählst du schon die Minuten bis zum Anpfiff der UEFA Women's EURO 2025? Hast du die Schweizer Flagge bereits auf deinem Balkon installiert und das Hupen nach einem gewonnenen Spiel geübt? Dann könntest du, deine Familie oder Freunde das Zeug zu den ultimativsten Fans der Schweiz haben!

Amazon und Watson suchen zusammen die Frauenfussball verrücktesten Schweizerinnen und Schweizer und ermöglichen ihnen ein unvergessliches Erlebnis! Die ersten drei Gewinnerinnen und Gewinner erhalten je fünf Tickets für das Halbfinale in Zürich am 23. Juli 2025 und werden zudem mit tollen Gadgets aus dem brandneuen Frauenfussball-Shop von Amazon ausgerüstet. Als offizieller Partner des UEFA Frauenfussballs engagiert sich Amazon für das Wachstum des Frauenfussballs und möchte dich am geschichtsträchtigen Turnier und den vielen verbundenen Emotionen teilhaben lassen.

Die Challenge

Schick uns ein Foto von deinem bisher besten Fan-Moment – egal ob im Stadion, beim Public Viewing oder Zuhause – zusammen mit ein paar Zeilen, warum gerade du das Zeug zum ultimativen Fan hast. Die überzeugendsten Einsendungen treten anschliessend in einem “This or That”-Duell gegeneinander an – und die Watson-Community entscheidet, wer es wirklich ins Halbfinale schafft. Mit etwas Glück sicherst du dir fünf Tickets für das Halbfinale in Zürich am 23. Juli 2025.

Der Teilnahmeschluss ist der 06. Juli 2025, der Voting-Zeitraum läuft vom 08. Juli bis zum 14. Juli 2025.​



Jetzt mitmachen und 3×5 UEFA Women’s EURO 2025-Tickets gewinnen!

​

Im Frauenfussball-Shop von Amazon finden Fans übrigens alles für eine unvergessliche UEFA Women’s EURO. Und mit diesen Gadgets bist du bestens ausgerüstet.

Die Must-haves für jedes Spiel

Was darf auf keinen Fall fehlen? Genau, die Schweizer Flagge! Ob am Balkon, im Stadion oder beim Public Viewing: Mit der rot-weissen Fahne zeigst du deine Liebe zur Nati. Sie ist wetterfest, schnell befestigt und ein echtes Must-have für alle, die mit Herz dabei sind.



Ob schlicht oder mit auffälligem Print, ein Fan-Shirt zeigt allen, für wen dein Herz schlägt. Bequem, stylisch und ideal für jedes EM-Spiel.

Mit dem Schminkstift in Schweizer Farben setzt du das perfekte Fan-Statement. Einfach aufzutragen, hautfreundlich und ein echter Hingucker.

Mit diesem Fussball-Partygschirr-Set wird jedes Wohnzimmer zur Fanzone. Teller, Becher, Servietten & Co. im Fussball-Look sind ideal für unvergessliche Spielabende mit Freunden und Familie.

Deko, die mitfiebert! Die Fahnenkette mit 20 Schweizer Mini-Flaggen sorgt drinnen wie draussen für EM-Stimmung pur. Ob am Balkon, im Garten oder über dem TV, mit 6 Metern rot-weisser Power ist gute Laune garantiert.

Aus der Schweiz bei Amazon bestellen

Für Kundinnen und Kunden aus der Schweiz ist der Einkauf bei Amazon einfach und unkompliziert. Wer bei amazon.de bestellt, profitiert beim Kauf von Artikeln, die von Amazon direkt verkauft werden, von den gleichen günstigen Nettopreisen wie in Deutschland. Zudem übernimmt Amazon die anfallenden Zollgebühren. Ab einem Bestellwert von 49 Euro ist der Standardversand in die Schweiz kostenlos. Damit lassen sich alle Fanartikel bequem und transparent nach Hause liefern – rechtzeitig zum Anpfiff.