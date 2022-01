bild: europa-park

Promotion

Gewinne 1 von 3 Familieneintritten nach Rulantica

Der Europa-Park hat sich zwar in die Nebensaison verabschiedet, Adrenalinkicks und unvergessliche Stunden gibt es im Europa-Park Erlebnis-Resort aber trotzdem. Denn die ganzjährig geöffnete Wasserwelt Rulantica bietet weiterhin Spaß und Erholung. Der 32.600 m² große Innenbereich ist die ideale Destination für alle, die den kalten und trüben Wintertagen entfliehen möchten ohne dafür eine Reise in weit entfernte Länder auf sich zu nehmen.

Ob im freien Fall, beim Rutsch-Duell mit Freunden oder mit dem Reifen in der Halfpipe – in Rulantica sind Action, Adrenalin und Abenteuer garantiert. Besucher, die die ersten Monate des neuen Jahres eher gemütlich verbringen möchten, können sich bei „Snorri’s Saga“ auf einem 250 Meter langen Lazy River auf Reifen vorbei an schroffen Felsen, mächtigen Kiefern und einem imposanten Schiffswrack treiben lassen. Der exklusive Ruhe- und Saunabereich „Hyggedal“ in nordischem Ambiente bietet Erwachsenen außerdem gemütliche Liegen und drei textilfreie Holzsaunen. Im neuen „KOTA Sauna Chalet“ auf der Außenterrasse können die Gäste inmitten von rustikalen Tischen und Sitzgelegenheiten sowie einem Saunaofen zünftig saunieren und dabei ein leckeres Weißbier – wahlweise mit oder ohne Alkohol – genießen.

bild: Europa-park

Nach einem ereignisreichen Tag in Rulantica bieten die Europa-Park Hotels in der Nebensaison verlockende Übernachtungsspecials. Bis März gibt es an ausgewählten Terminen 20% Ermäßigung auf das Hotelarrangement, mit Übernachtung und Eintritt in Rulantica.