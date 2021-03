Promotion

Wonder Woman 1984: Jetzt exklusiv auf Sky Show - vor Kinostart



Bild: WARNER

Wonder Woman 1984: Jetzt exklusiv auf Sky Show - vor Kinostart

Die erste weibliche Superheldin kehrt mit grossem Getöse zurück. Doch statt auf der Kinoleinwand können Sky Show-Zuschauer das Actionspektakel ab dem 8. März exklusiv auf der heimischen Couch geniessen.

Wer genug von True-Crime-Serien und Kochshows auf Streaming-Diensten hat und sich nach einem Kino-Blockbuster sehnt, darf aufatmen. Die älteste weibliche Superheldin beehrt uns mit einem Comeback. Ab dem 8. März ist auf Sky Show exklusiv die Fortsetzung von «Wonder Woman» zu sehen.

«Wonder Woman 1984» nimmt uns in die wilden, vom Konsum geprägten 80er-Jahre zurück. Dem Jahrzehnt von Videogames, Tennissocken und Dauerwelle. Doch nicht alle geben sich dem exzessiven Lifestyle hin. Diana Prince (gespielt vom israelischen Superstar Gal Gadot) führt eine unauffällige Existenz als Wissenschaftlerin im Smithonian Institute in Washington D.C. Auch wenn sich Prince immer wieder in Wonder Woman verwandelt und Heldinnentaten vollbringt, wünscht sie sich in erster Linie nur eines: Mit ihrem verstorbenen Liebhaber, dem Piloten Steve Trevor (Chris Pine), zusammenzukommen.

bild: warner

Barbara Ann Minerva (gespielt von der ehemaligen Saturday Night Live-Komikerin Kristen Wiig), eine neue Angestellte im Smithonian Institute, kommt hinter die Fähigkeiten von Prince. Und will so sein wie ihre atemberaubend schöne und mit Superkräften gesegnete Arbeitskollegin. Kein Wunder, denn Minerva ist eine graue Maus, die von allen übersehen wird.

Als Prince und Minerva vom FBI beauftragt werden, die wiedergefundene Beute eines Kunstraubs zu identifizieren, werden die Träume der beiden Frauen plötzlich wahr. Denn unter den Artefakten befindet sich ein Traumstein, der jedem, der ihn in die Hand nimmt, einen Wunsch erfüllt. Kurz darauf findet sich Trevor, der im ersten Teil von Wonder Woman während des Ersten Weltkriegs mit Diana Prince die Menschheit rettete und dabei starb, plötzlich in den pulsierenden 80er-Jahren wieder. Und Minerva, die schüchterne Arbeitskollegin, verfügt nun über die selben Fähigkeiten wie Wonder Woman.

Kampf Frau gegen Frau

Doch das einstige Mauerblümchen setzt ihre neu gewonnene Macht leider nicht zum Guten ein. Erst lässt sie sich vom Bösewicht in Maxwell «Max Lord» Lorenzano austricksen und lässt zu, dass der Stein in dessen Hände fällt. Unnötig zu sagen, dass dieser nichts Löbliches damit vorhat. Doch dann schlägt sich Minerva auch noch auf die Seite von «Max Lord», der von Narco-Star Pedro Pascal) verkörpert wird. Ein Kampf der beiden Frauen mit Superkräften beginnt. Und Diana Prince, die doch nur ihren Liebhaber zurückhaben wollte, muss erneut all ihre Kraft aufbringen, um die Menschheit ein weiteres Mal zu retten.

«Wir sind stolz und geehrt, dieses einzigartige Erlebnis gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Warner Bros zu ermöglichen.»

In normalen Zeiten wäre eine 38-Millionen-Dollar-Grossproduktion wie Wonder Woman 1984 erst in den Kinos angelaufen, bevor ein Streaming-Anbieter sie hätte zeigen können. Doch da die Kinosäle mit ihren grossen Leinwänden und den Dolby-Soundsystemen geschlossen sind, ermöglicht Sky Show es seinen Zuschauern exklusiv, die Fortsetzung der erfolgreichen DC-Comicverfilmung von Warner Bros bereits jetzt zu sehen. «Im Zuge der Pandemie mussten schon zu viele Filmveröffentlichungen verschoben werden, und wie alle Kinofans sehnen wir uns danach, hochkarätiges Kino erleben zu können», sagt Eric Grignon, CEO von Sky Switzerland, dazu. «Wir sind stolz und geehrt, dieses einzigartige Erlebnis gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Warner Bros zu ermöglichen.»

Das Beste daran: Auch wenn «Wonder Woman 1984» dereinst auf die Leinwand kommt, wird der Blockbuster auch weiterhin auf Sky Show zu sehen sein. Da heisst es nur eines: Popcorn besorgen, Vorhänge ziehen, ab auf die Couch – und «Wonder Women 1984» geniessen, als wäre man im Kino.

Sky Show ist als eigenständiger Abo-Service mit monatlicher Laufzeit (jederzeit kündbar) der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

CHF 14.90 pro Monat

7 Tage gratis testen

www.sky.ch



