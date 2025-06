Nadine Jürgensen (links), Patrizia Laeri (rechts) bild: Aargauische Kantonalbank

Volle Finanzpower mit dem Wissenspodcast der AKB

Im Finanz-Tanz, dem Podcast der Aargauischen Kantonalbank über Geld, Glück und Zukunft, sprechen Finanzexpertinnen wie Patrizia Laeri, Nadine Jürgensen und Olga Miller über ihr Herzensthema – Frauen und Finanzen.

«Geld regiert die Welt»

Patrizia Laeri und Nadine Jürgensen gründeten 2021 zusammen mit Simone Züger ellexx die Finanzplattform für Frauen. Die Ökonomin und Wirtschaftsjournalistin Patrizia Laeri versteht es, komplexe Wirtschaftszusammenhänge einfach zu erklären, sie ist CEO von ellexx. Nadine Jürgensen hingegen ist Anwältin, Unternehmerin und langjährige Politikjournalistin und COO von ellexx. Beide sind sie Vorkämpferinnen für die Gleichstellung der Frauen in den Medien – und viel mehr als das: Gemeinsam setzen sie sich auch in Finanzfragen für eine frauenfreundlichere Welt ein. Gemäss Patrizia Laeri ist Geld nämlich «die letzte Frontlinie der Gleichstellung». «Geld regiert die Welt», sagt Nadine Jürgensen. Und betont: «Aber die Frauen regieren noch nicht mit». Im Finanz-Tanz-Special, dem Wissenspodcast der Aargauischen Kantonalbank, der am 8. März 2025, dem Weltfrauentag, veröffentlicht wurde, geben Patrizia Laeri und Nadine Jürgensen den Ton an und den Takt vor.

Olga Miller spricht Geldfragen an

Bereits im vergangenen Jahr kam am internationalen Tag der Frauen eine Vordenkerin dazu im Finanz-Tanz-Special zu Wort. Olga Miller. Sie ist Unternehmerin und mehrfach ausgezeichnete Innovationsexpertin. Ihr Spezialgebiet sind Frauen und Finanzen, nachhaltige Anlagen und Gender-Smart-Investing. Ihr Anliegen ist das Thema «unabhängige Finanzkompetenz». Deswegen gründete sie gemeinsam mit Jude Kelly, der Gründerin des internationalen «Woman of the World Festival», die Anlaufstelle «SmartPurse». Diese Finanz-Training-Plattform möchte zum Change-Maker in der Finanzbildung werden, aber auch die Start-up- und Finanzindustrie verändern. Olga Miller und Jude Kelly haben als Transformations- und Finanz-Expertinnen einen Ort kreiert, an dem Frauen Geldfragen offen ansprechen können und praktisch umsetzbare Finanzbildung erhalten.

Antworten auf brennende Finanzfragen

Wie reden Frauen über Geld? Wie legen sie Geld an und wie verändert sich beides zurzeit? Diese, aber auch viele weitere Fragen rund ums Finanzwissen kommen im Finanz-Tanz, dem Podcast der Aargauischen Kantonalbank, zur Sprache: Jeden Mittwoch mit Fachexpertinnen und -experten der AKB und mit prominenten Gästen in den Spezialausgaben. Und das alles auf kurze, verständliche und sympathische Art und Weise. Bei der AKB wird nicht «bankish» gesprochen, versprochen.

Die neue Folge steht ganz im Zeichen Familie

Wie erstellt man ein Familienbudget? Wie spart man richtig? Egal, ob es um Familien und Finanzen, um nachhaltige Anlagen oder um den Traum vom Eigenheim geht, im Podcast werden klare Antworten auf brennende Fragen gegeben, frei nach dem Motto von Host Andrin Willi: «Es gibt keine dummen Finanzfragen». Aber es gibt viele offene Fragen, gerade beim Thema Vorsorge. In der 15. Finanz-Tanz-Staffel spricht die AKB-Fachspezialistin und -Finanzplanerin Laura Melliger von Lösungen und vermittelt konkrete und einfach umsetzbare Quicktipps aus der Vorsorge – quasi für jede Lebenslage. «Als Finanzplanerin berate ich Menschen auf ihrem Weg zur Pensionierung. Dabei erarbeite ich individuelle Einkommens- und Vermögenskonzepte, um die finanziellen Möglichkeiten aufzuzeigen, den richtigen Zeitpunkt festzulegen und die Steuersituation zu optimieren. Dass jede Kundensituation individuell ist und es keine Musterlösung gibt, macht meine Tätigkeit besonders interessant», sagt sie. Reinhören lohnt sich.

Mehr Infos und viele weitere nützliche Tipps findest du

Buch von Nadine Jürgensen & Patrizia Laeri

Was dich erwartet

Schon Mädchen erhalten weniger Taschengeld als gleichaltrige Jungs, und dies in zahlreichen Ländern. Diese geschlechtsspezifische Geldlücke zieht sich tendenziell durch ein ganzes Frauenleben, nicht nur bei den Lohnverhandlungen, sondern auch bei der Finanzbildung, beim Investieren und besonders bei der Altersvorsorge. «Close the Gaps!» deckt in neun Kapiteln neun Geldlücken im Leben von Frauen auf, erklärt sie und präsentiert konkrete Lösungsansätze, um sie zu schliessen. Interviews mit Finanzexpertinnen geben dazu wertvolle Einblicke in die Überlegungen von finanziell erfolgreichen Frauen. Die Autorinnen Patrizia Laeri und Nadine Jürgensen widmen sich als Gründerinnen des weiblichen Fintech-Unternehmens ellexx voll und ganz der Finanz- und Vermögensbildung von Frauen. Ihr gesammeltes Know-how macht den vorliegenden Ratgeber zum buchstäblich wertvollen Buch für jede Frau.