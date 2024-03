© Ascona-Locarno Tourism - foto Alessio Pizzicannella

Promotion

Dolce Vita geniessen & Tessiner Sonne tanken? Dann ab zum Wettbewerb

Du willst eine Auszeit in der Sonnenstube der Schweiz und kannst nicht genug vom mediterranen Dolce Vita bekommen? Dann bist du hier genau richtig! Das Tessin verwöhnt dich mit Frühling, Blütenmeer, Natur und Genuss. Wir verlosen 2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Seesicht im Hotel Rondinella in Locarno inklusive Zug-Tickets für den Treno Gottardo.

Wir wissen es, du weisst es und die Tessiner sowieso! Nach kalten, grauen Wintertagen gibt es einfach nichts Schöneres als in den Tessiner Frühling einzutauchen und sich von der Sonne verwöhnen zu lassen. Denn während im Norden noch die Schneeglöggli gähnen, blühen in Ascona und Locarno bereits die mediterranen Oasen. Während wir hier noch vom Frühlingserwachen träumen, flanieren die Menschen an der Riviera des Lago Maggiore längst unter der Sonne und zelebrieren genüsslich das Dolce Vita.

Aber das noch Schönere: Die Sonnenstube der Schweiz ist für uns ja nicht nur einen eleganten Katzensprung entfernt, sondern gerade im Frühling bietet die Region Ascona-Locarno noch so viel mehr als Sonne, Genuss und mediterranes Flair!

Bevor wir also gleich zum Wettbewerb kommen und du mit etwas Glück und einer funktionierenden Tastatur zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Seesicht im Hotel Rondinella in Locarno und zwei Zug-Tickets für den Treno Gottardo nach Locarno gewinnen kannst, gibt’s hier noch einen Inspirations-Kick für deine Frühlingsferien im Tessin.

Wie du die perfekte Auszeit geniesst

Genussmenschen und solche, die es gerne werden möchten, kommen in der Region Ascona-Locarno voll auf ihre Kosten. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob du mit deinem Schatz oder der Familie auf einem der Campingplätze nächtigst oder im Sterne-Hotel. In der einzigartigen Natur und dem mediterranen Flair von Ascona-Locarno tankst du zwangsläufig Sonne und neue Energie, geniesst das Dolce far niente oder erholst dich aktiv beim Wandern, Biken, Wellnessen oder Flanieren und Shoppen in den malerischen Gassen.

In den verschiedenen Sterne-Restaurants und Grotti lässt du dich mit feinem Essen verwöhnen. Ob auf dem Monte Verità oder beim Aperitivo auf der gemütlichen Sonnenterrasse an der Promenade des Lago Maggiore, lässt du deinen Blick schweifen und geniesst die wunderbare Aussicht. So ungefähr machst du Dolce Vita oder eben Frühlingsferien am Lago Maggiore. Aber vielleicht weisst du das ja längst, deshalb gibt’s für ehrgeizige Ferienplanerinnen und -planer gleich noch mehr Inspiration.

Eintauchen ins Blütenmeer der mediterranen Gärten

Dank der einzigartigen Gärten und Parks gleicht das Frühlingserwachen in Ascona-Locarno einer wahren Explosion von Farben und Düften. Dabei gehören die Brissago Inseln mit dem fast schon weltberühmten botanischen Garten natürlich auf jede Bucket List. Doch im Frühling, genauer vom 20. bis 24. März, lockt ein Blütenmeer der ganz besonderen Art: die Camelie Locarno. Während der Ausstellung im 10‘000 Quadratmeter grossen Kamelienpark in Locarno blühen 1100 verschiedene Kameliensorten. Mit dem Kombi-Ticket «Botanische Schätze am Lago Maggiore» sicherst du dir den Eintritt in die Camelie Locarno und in den Botanischen Garten auf den Brissago Inseln inklusive Schifffahrt.

© Ticino Turismo - foto Milo Zanecchia

Apropos Blütenpracht und Frühlingserwachen: Wer nicht genug von diesem Naturschauspiel bekommen kann, dem sei das Naturschutzgebiet «Bolle di Magadino» wärmstens empfohlen. Die märchenhafte Auenlandschaft liegt unweit von Locarno im Deltagebiet des Ticino und der Verzasca am Lago Maggiore.

Und noch ein Insidertipp für alle Naturverliebten und Pflanzenfans: Der Botanische Garten Gambarogno liegt direkt gegenüber von Ascona-Locarno am Lago Maggiore. Von Kamelien, Magnolien, Azaleen, Pfingstrosen bis hin zu seltenen europäischen Nadelbäumen gibt es hier beinahe unendlich viele Pflanzenarten zu entdecken.

Entdecke die Region Ascona-Locarno mit dem E-Bike

Gerade im Frühling, wenn die Temperaturen noch mild sind, lässt sich die eindrückliche Landschaft rund um Ascona-Locarno bestens mit dem E-Bike entdecken. Wie wäre es mit einer Ausfahrt ins Centovalli, die Magadinoebene oder das einmalige Maggiatal? Dank der gut ausgeschilderten Velorouten kannst du Natur und Architektur in vollen Zügen geniessen.

Für längere Ausfahrten stehen in der ganzen Region und insbesondere auch in den Tälern Ladestationen für E-Bikes bereit. Finde deine Lieblingsroute, miete in Locarno ein E-Bike und schon kannst du gemütlich losradeln. Ps.: Eine ordentliche Portion Sonne inklusive Vitamin-D Boost gibt’s gratis dazu.

© Ascona-Locarno Tourism - foto Alessio Pizzicannella

200 Jazz-Konterte in 10 Tagen am legendären JazzAscona

Bei Jazz-Fans aus ganz Europa ist das berühmte Festival JazzAscona längst ein fixer Termin im Kalender. Das kostenlose Jazzfestival vom 20. Bis 29. Juni fällt zwar eigentlich schon in die Sommerzeit, doch es ist das einzige in Europa, das dich komplett in die Musik, Kultur und sogar Küche von New Orleans eintauchen lässt. 2024 geht bereits die 40. Ausgabe über die Bühnen im malerischen Ascona.

Das Festivalprogramm ist mehr als reichhaltig! Von mittags bis spät in die Nacht kannst du rund 200 Konzert auf den vier Bühnen am Seeufer sowie in den Bars, Restaurants, Gassen und auf den Plätzen besuchen. Von New Orleans Jazz bis Swing, Blues über R&B, Gospel und Soul sind alle Genres vertreten, die mit der Tradition des Jazz und der afroamerikanischen Musik verbunden sind.

© Ascona-Locarno Tourism - foto Alessio Pizzicannella

So und nun wie versprochen zum Wettbewerb. Dafür füllst du einfach das Teilnahmeformular aus, drückst 5 Minuten lang fest die Daumen und suchst ein vierblättriges Kleeblatt im Nachbarsgarten. Das sorgt für eine Portion Extraglück. Und jetzt hopp!