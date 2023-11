bild: dillysocks

Promotion

Gewinne den stylischen DillySocks® Adventskalender und unterstütze gemeinsam Obdachlose

Weihnachten rückt immer näher. Das muss gefeiert werden! Wir läuten die Vorweihnachtszeit mit einem Gewinnspiel ein, bei dem du die Chance hast, einen wunderschönen DillySocks® Adventskalendern im Wert von 300 CHF und zwei weitere Preise zu gewinnen. Zusätzlich gibt es für alle Teilnehmenden 15% auf das gesamte DillySocks® Sortiment und Zugriff zum Black Friday Early Access.

Mit jedem DillySocks® Adventskalender wird ein soziales lokales Projekt unterstützt

Kleine Türchen, grosse Wirkung: Unser Adventskalender geht in die dritte Runde - dieses Mal unterstützen wir dabei ein soziales Projekt. Neben den farbenfrohen und nachhaltig hergestellten Socken beinhaltet jeder DillySocks® Adventskalender eine 5 CHF Spende für das Zürcher Café Yucca. Die soziale Einrichtung bietet Unterstützung für Obdachlose und Menschen in Not. Insbesondere wollen wir das Café Yucca mit unserer Spende bei der Ausrichtung des jährlichen Weihnachtsessens für Obdachlose und Bedürftige unterstützen. Mehr Informationen zur Zusammenarbeit findest du hier.

Mehr Infos zur Teilnahme am Adventskalender-Gewinnspiel findest du unten.

Weihnachten ist Soxmas Zeit bei DillySocks®! Wie sehr wir uns über die feierliche Jahreszeit freuen? Das gibt unser neuestes Soxmas Video im ausserirdischem Stil ziemlich gut wieder.

Farbenfrohe Socken aus der Schweiz

Mehr Farbe und Freude in den grauen Alltag bringen - das ist das Ziel der Zürcher Marke DillySocks®. Ob bunte Baumwollsocken oder kuschelig warme Wollsocken - wir bieten eine grosse Auswahl an farbenfrohen Socken, die jedem Outfit das gewisse Extra geben.

Neben den einzigartigen Designs zählt dabei auch die hohe Qualität und Nachhaltigkeit der Socken. Alle Baumwollsocken bestehen aus hochwertiger Bio-Baumwolle, sind Oekotex Standard 100 zertifiziert und werden in Portugal von einem Familienbetrieb mit langer Tradition produziert.



bild: dillysocks

Weihnachtsgeschenke für alle, die nachhaltig verschenken möchten

Ob wilde Muster, elegante Farben oder unterschiedliche Ripp-Strukturen: DillySocks® passen an alle Füsse und freuen sich darauf, in der Weihnachtszeit verschenkt zu werden! Unser Tipp: Weihnachtssocken, Wollsocken, Geschenkboxen oder Familiensocken eignen sich besonders gut als farbenfrohe, nachhaltige Geschenke.

Nicht jede:r kann gewinnen, aber alle können sparen!

Weil wir allen eine kunterbunte Weihnachtszeit wünschen, gibt es mit dem Gutscheincode PR-WATSON 15% auf alle Produkte im Onlineshop. Pro Person einmalig bis zum 19.11.2023 einlösbar. Nicht mit anderen Rabatten oder Gutscheinen kumulierbar.

Versuch dein Glück beim Gewinnspiel: Formular mit Mailadresse ausfüllen und Daumen drücken

1. Preis: Adventskalender im Wert von CHF 299.00.-

Jeden Tag ein neues Paar stilvolle Socken. 24 Tage lang. Das ist unser legendärer DillySocks® Adventskalender! Übrigens: Dieses Jahr haben wir zum allerersten Mal einen Pärchen-Adventskalender designt! Für alle, die in der Adventszeit die Geschenke teilen möchten.

bild: dillysocks

2. Preis: Klimabox im Wert von CHF 54.90

Als nachhaltiges Unternehmen mit grossem Bewusstsein für unsere Umwelt verlosen wir als zweiten Preis unsere brandneue Klimabox Climate Consciousness! Mit dem Kauf jeder Klimabox werden 10 Kilogramm CO2 aus der Atmosphäre entfernt. Wie das möglich ist? Dank der Zusammenarbeit mit den Schweizer Direct-Air-Capture Pionieren von Climeworks.

bild: dillysocks

3. Preis: Gutschein für ein Paar Wollsocken im Wert von CHF 24.90.-

Der Winter steht vor der Tür, und wir wissen, wie wichtig es ist, in dieser kalten Jahreszeit warme und kuschelige Socken zu haben. Deshalb verlosen wir ein Paar hochwertige Wollsocken im Wert von CHF 24.90, die deine Füsse garantiert glücklich machen werden. DillySocks® Wollsocken sind nicht nur stylisch, sondern dank dem Woll- und Cashmereanteil auch super kuschelig!

bild: dillysocks

Black Friday Early Access sichern

Du möchtest neben dem Gewinnspiel zusätzlich exklusiven Zugriff auf unseren Black Friday Early Access, der mit exklusiven Rabatten lockt? Dann nichts wie los, melde dich hier an!