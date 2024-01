bild: saastal tourismus ag

Promotion

Noch drei Monate Skisaison: Gewinne Skipässe und erlebe Sonne, Schnee und coole Events in Saas-Fee/Saastal!

Bereit zum Skifahren bis zum 21. April? Im Saastal erwarten dich nicht nur top präparierte Pisten und strahlender Sonnenschein, sondern auch ein Rundum-Paket an aufregenden Events und Angeboten für alle Schneesportfans. Wir verraten dir einige Gründe, warum das Saastal genau das Richtige für dich ist:

Mid-Week Special: Skivergnügen unter der Woche zum Bestpreis

Entfliehe dem Alltag und gönne dir eine Auszeit mit unserem Mid-Week Special. Bei einem Aufenthalt von 2 bis 5 Nächten zwischen Sonntag und Freitag erhältst du 10 % Rabatt auf die Unterkunft deiner Wahl und auf den Skipass. Zusätzlich bietet dir die SaastalCard Gratisfahrten mit dem Postauto, damit du die verschiedenen Skigebiete problemlos erkunden kannst.

bild: Saastal Tourismus AG/Amarcster Media

Skivergnügen bis 21. April 2024: Ein Traum für Sonnenhungrige

Geniesse die perfekt präparierten Pisten und die atemberaubende Aussicht auf die höchsten Berge der Schweiz bis in den Frühling. Skiurlaub in Saas-Fee verspricht nicht nur Schneesicherheit bis zum 21. April 2024, sondern auch strahlenden Sonnenschein, der das Skierlebnis noch unvergesslicher macht. Das Skigebiet in Saas-Grund ist bis am 5. April geöffnet. In Saas-Almagell kannst du bis zum 7. April Ski fahren.

bild: Saastal Tourismus AG/Filme von Draussen

Aussergewöhnliche Erlebnisse: Für jeden Anspruch

Im Saastal erwarten dich auch einzigartige Wintererlebnisse. Begib dich beispielsweise auf eine kulinarische Gondelfahrt und geniesse ein Fondue unter dem Sternenhimmel.

Frühmorgens kannst du beim Sunrise Skiing den Sonnenaufgang auf 3'500 m ü. M. erleben. Bei gutem Wetter reicht die Sicht bis nach Mailand! Bevor es auf die frisch präparierten Pisten geht, erwartet dich ein reichhaltiges Frühstück im Drehrestaurant Allalin, dem weltweit höchsten Drehrestaurant.

Die 11 km lange Schlittelabfahrt vom Kreuzboden nach Saas-Grund verspricht Schlittelspass durch verschneite Wälder und vorbei an malerischen Walliser Stadeln. Ein weiteres Highlight für Familien ist Kians Abenteuerland in Saas-Almagell mit Tipi, Iglu, Snowtubing und weiteren Erlebnissen, die Kinderherzen höherschlagen lassen.

Après-Ski im Saastal: Geselligkeit und gute Laune

Nach einem aufregenden Tag auf der Piste tauchst du ein in die lebendige Après-Ski-Szene des Saastals. Gemütliche Hütten, einladende Bars und Clubs sorgen für beste Stimmung und lassen den Tag stilvoll ausklingen.

bild: Saastal Tourismus AG

Events im März und April: Stimmungsvolle Vibes

Falls du noch grübelst, wann der perfekte Zeitpunkt für einen Besuch im Saastal ist, haben wir coole Events in petto, die deine Entscheidung sicherlich erleichtern.

12 Stunden Rennen Hohsaas (15.-16. März 2024): Unterstütze mit deinen Freunden die Mentelity Games, ein internationaler Ski- und Snowboard-Event für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Beim 12-stündigen Rennen werden Spenden für die Mentelity Games gesammelt.

Snow'n Sound (23. - 24. März 2024): Lass dir die Gratiskonzerte und die ausgelassene Stimmung auf den Pisten von Saas-Fee nicht entgehen. Am Samstag geben "Die Draufgänger" ihre Hits wie Cordula Grün, Rapunzel und Marie zum Besten. Am Sonntag rundet das Trio Vollgas das musikalische Wochenende ab. Abends kannst du die musikalische Stimmung in verschiedenen Lokalen im Dorf geniessen.

Moon Light Fight (31. März 2024): Erlebe Nervenkitzel pur beim Parallel-Event im Schein des Vollmondes. Die Skipiste am Dorfrand von Saas-Fee wird zur einzigartigen Bühne für diesen spektakulären Wettkampf.

Allalin Rennen (12. - 13. April 2024): Auf der Gletscherrennstrecke am Allalinhorn stellen sich Hobby-Rennläuferinnen und -Rennläufer der Herausforderung. Eine grosse Party rundet den Anlass ab.

Season End Party (20. April 2024): Lass die Skisaison gebührend ausklingen! Dieser Event garantiert Frühlingsvibes und beste Stimmung auf der Après-Ski-Meile von Saas-Fee.