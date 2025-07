Promotion

Amazon Fan-Battle: Wer gewinnt Tickets zur UEFA Women’s EURO 2025?

Es ist so weit - das grosse Fan-Voting zur UEFA Women’s EURO 2025 startet! Jetzt bist du gefragt! Wähle, welche drei Superfans sich mit fünf Halbfinal-Tickets und einem exklusiven Amazon Fan-Kit belohnen dürfen.

Die Suche nach den ultimativen Frauen-Nati-Fans geht in die entscheidende Phase! Amazon und Watson haben unzählige emotionale, kreative oder einfach nur mitreissende Fan-Momente erhalten. Jetzt treten die besten Beiträge im grossen „This or That“-Duell gegeneinander an - und du hast die Wahl!

Klick dich durch die Fan-Duelle und entscheide, wer deiner Meinung nach die fünf Tickets fürs Halbfinale der UEFA Women’s EURO 2025 in Zürich verdient hat. Die drei Fans mit den meisten Stimmen gewinnen - und werden zusätzlich mit einem exklusiven Fan-Kit aus dem Amazon Frauenfussball-Shop ausgerüstet.

Lass dich beim Durchklicken inspirieren - für dein nächstes Spiel im Stadion oder das nächste Public Viewing. Vielleicht ist die Idee für dein nächstes Fan-Outfit, deine Deko-Idee oder dein Stadion-Gadget ja nur einen Klick entfernt.

Rangliste Ganze Rangliste anzeigen

Übrigens

Im Frauenfussball-Shop auf amazon.de findest du alles, was echte Fans fürs nächste Spiel brauchen – von Shirts über Deko bis hin zu praktischen Fan-Gadgets. Perfekt, um bei der UEFA Women’s EURO 2025 stilvoll mitzufiebern - zuhause oder im Stadion.