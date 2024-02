bild: © 2024 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Promotion

BOB MARLEY:ONE LOVE - Gewinne exklusive Premiere-Tickets und erlebe die Legende hautnah!

Bob Marley ist noch immer ein Gigant der Popkultur. Seine Songs «No Woman, No Cry», «Is This Love» und viele weitere gehören auch über 40 Jahre nach seinem Tod zu den meistgespielten Liedern der Welt. Doch Bob Marley ist viel mehr als ein Reggae-Musiker. Zum ersten Mal erzählt ein Kinospielfilm nun seine Geschichte. BOB MARLEY: ONE LOVE feiert das Leben und die revolutionäre Musik Marleys.

DIE STARS

Kingsley Ben-Adir ist einer der aufstrebenden Stars in Hollywood. Nach Rollen in Serien wie «Peaky Blinders» und «High Fidelity» feierte der 37-jährige Brite den Durchbruch mit seiner Darstellung des Malcolm X in «One Night in Miami». Gerade erst begeisterte er das Kinopublikum als einer der Kens in «Barbie». Ausserdem sah man ihn als Bösewicht in der Marvel-Serie «Secret Invasion». Für Rita Marley hätte man keine bessere Darstellerin finden können als die grossartige Lashana Lynch, eine Schauspielerin von unge wöhnlicher Ausstrahlung und körperlicher Energie.

Die stellte sie als schlagkräftige Agentin Nomi in dem Bond-Spektakel «Keine Zeit zu sterben» unter Beweis, ebenso als furchtlose Amazone in «The Woman King» sowie in mehreren Auftritten in Blockbustern aus dem MCU, allen voran «Captain Marvel» und «Doctor Strange in the Multiverse of Madness».

DIE MUSIK

«Weil der Schwerpunkt der Handlung in der Zeitspanne 1976 und 1977 liegt, konnten wir uns sehr frei bei der Musik dieser Ära bedienen, Bobs fruchtbarster und intensivster Phase als Musiker. Teile des Films spielen aber auch davor und danach, sodass ich ehrlich und aufrichtig sagen kann: Die Songs in BOB MARLEY: ONE LOVE werden das Publikum umhauen, weil man Bob Marley noch nie so intensiv und glasklar gehört hat wie in unserem Film!» «Keiner sang wie er, keiner bewegte sich wie er, keiner sah aus wie er», sagt Regisseur Reinaldo Marcus Green über Bob Marley, dem er mit BOB MARLEY – ONE LOVE ein filmisches Denkmal setzt. «Bob war ein Visionär, ein einzigartiger Künstler, ein Kämpfer, der andere Menschen zusammenbrachte, überall auf der Welt – one world!», erklärt auch Kingsley Ben-Adir, der die Aufgabe, den unsterblichen Bob Marley zu spielen, charismatisch und fesselnd meistert. Mit Unterstützung der Marley-Familie entstand eine Filmbiografie, wie es noch keine gab: modern, farbenfroh, intensiv und erfüllt von der einzigartigen Musik von Bob Marley.

Hier ein Blick hinter die Kulissen des Films mit einigen Worten von Ziggy Marley und weiteren langjährigen Begleiter von Bob Marley:

DIE LEGENDE

Mit mehr als 75 Millionen verkauften Tonträgern zählt er zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten. Eigenhändig machte er den Reggae in den Siebzigerjahren bekannt, feierte mit seinen Liedern Liebe, Einigkeit und Solidarität und traf auf der ganzen Welt einen Nerv. Songs wie «Could You Be Loved» oder «Is This Love» sind Klassiker, zeitlos und unvergesslich. Mehr als 100.000 Menschen säumten die Strassen, als er am 21. Juni 1981 in seiner Heimat Jamaika zu Grabe getragen wurde, viel zu früh gestorben im Alter von 36 Jahren. Heute sind Marleys Musik und seine Botschaft aktueller und populärer denn je.

Verpasse nicht den kommenden Filmstart und sei mit dabei wenn es wieder heisst: «Get Up, Stand Up»- BOB MARLEY:ONE LOVE – Ab 15. Februar im Kino!

Gehöre zu den ersten in der Schweiz und gewinne Tickets für die BOB MARLEY:ONE LOVE Vorpremiere in den Arena Cinemas Sihlcity in Zürich.

Hier alle Infos zum Event:

Ort: Arena Cinemas Sihlcity, Kalanderpl. 8, 8045 Zürich

Datum: 13. Februar 2024

Start: 19:00 Uhr inkl. Apéro Riche

Sprache: Englisch mit DE & FR untertitel

