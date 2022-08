bild: scrj Lakers

Promotion

Die Lakers machen sich auf den Weg nach Europa

Vierter Platz in der Regular Season, Punkterekord, Playoff-Heimrecht, Champions Hockey League (CHL). Die letzte Saison war für die SC Rapperswil-Jona Lakers fantastisch. Und jetzt steht sie vor der Tür: Die Gelegenheit, sich mit den Besten in Europa zu messen.

Die Lakers freuen sich extrem auf die Premiere auf der grossen Bühne. Mit dem finnischen Meister und letztjährigem CHL-Finalist Tappara Tampere, dem deutschen Playoff-Finalisten Red Bull München und dem slowakischen Meister Slovan Bratislava ist der SCRJ in eine sehr schwierige Gruppe gelost worden. Aber die Truppe vom Obersee nimmt die Herausforderung an und geht die Sache mit ihrem ureigenen Motto an: Jeden Abend alles dafür zu tun, um jedes Spiel gewinnen zu können.

Dabei haben die Lakers nicht vergessen, woher sie kommen. Vor sieben Jahren nach dem Abstieg am Boden, vor vier Jahren noch in einen dramatischen Kampf um den Aufstieg in die National League involviert. Und nun also der vorläufige Höhepunkt mit der Teilnahme an der Champions Hockey League.

Coach Stefan Hedlund hat mit seinen Assistenten Bert Robertsson und Sven Berger einige Steine ins Rollen gebracht. Althergebrachtes wurde hinterfragt, neue Akzente wurden gesetzt. Das Ziel ist und bleibt, in Rapperswil-Jona eine Hochleistungskultur einzuführen. Über alle Stufen, auf allen Ebenen. Und allen Verantwortlichen ist klar, dass mit den beschränkten Mitteln, die den Lakers zur Verfügung stehen, weiterhin jeden Tag hart gearbeitet werden muss, um mit den Besten mithalten zu können.

Am 1. September geht es nun also los. Um 20 Uhr spielt der SCRJ gegen Red Bull München, zwei Tage später um 18 Uhr gegen Tappara Tampere. Die Lakers nutzen die Gelegenheit, um ihren Fans ein Fest zu bieten. Los geht es bereits am 2. September mit einer Party im Festzelt auf dem Bootshallendach, am Samstag folgt nach dem Spiel zunächst die Spielerpräsentation für die Fans und danach Partybetrieb mit einem DJ.