Mach mit und gewinne den legendären DillySocks Adventskalender!

Vorname

Nachname

Email

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel meldest du dich zum Dilly Newsletter an. Die Gewinner*innen werden nach der Aktion ausgelost und per Mail informiert. Die Gutschein-Codes werden nach der Teilnahme per Mail an die Gewinner*innen versendet. Der/Die Gewinner*in wird per Zufall innerhalb von 7 Werktagen nach Beendigung des Gewinnspiels von DillySocks bestimmt.

Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Die Teilnehmerdaten werden an DillySocks übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen über 18, die eine Postanschrift innerhalb der Schweiz, Deutschlands oder Österreichs haben.