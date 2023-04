bild: Pink Apple Film Festival

Das 26. Pink Apple Filmfestival wird fantastisch – sei auch du dabei!

Bald heisst es wieder «Film ab!» am grössten queeren Filmfestival der Schweiz. Dieses Jahr kannst auch du hautnah mit dabei sein. Mach mit und gewinne Tickets für einen der rund 80 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme.

Nächsten Dienstag, 25. April 2023, geht es im Arthouse Le Paris in Zürich los mit dem 26. Pink Apple Filmfestival, dem grössten queeren Filmfestival der Schweiz. Vom 25. April bis am 5. Mai 2023 in Zürich und vom 5. bis 7. Mai 2023 in Frauenfeld zeigt Pink Apple rund 80 Schweizer und internationale Filme von, mit und über queere Menschen. Dabei ist für jeden Geschmack etwas dabei: Hollywood-Horrorfilme («Bodies Bodies Bodies»), Sci-Fi-Musicals mit sexy Feuerwehrmännern («Fogo-Fatuó») oder queere japanische Animes («Fragtime»).

Acht Fokusthemen, Podiumsdiskussionen und Live-Acts

Ist Kino nicht so dein Ding? Tanzt du lieber zu Livemusik, singst Karaoke mit deinen Freund:innen oder diskutierst gerne über gesellschaftliche Themen? Auch hier bist du am Pink Apple an der richtigen Adresse. In der Pink Bar in der Kapelle des Kulturhauses Helferei kannst du jeden Tag leckere Drinks geniessen und dich mit anderen Festivalgänger:innen austauschen. Oder du tanzt einfach wild mit bei einem unserer Livekonzerte. Zwischendurch geht es aber auch etwas seriöser zu und her am Pink Apple – zum Beispiel wenn über die Sichtbarkeit queerer Menschen im Breitensport anlässlich der EuroGames 2023 in Bern diskutiert wird oder Expert:innen Vorträge zu Queerness in Horrorfilmen und Animes halten. Alle Details und weitere Fokusthemen wie The Queer Sound of Music oder das queere Filmland Schweden findest du hier.

Acht Tickets für «Lobo e Cão» zu gewinnen

Ein Film, der im Fokus The Queer Sound of Music läuft, ist der portugiesische Spielfilm «Lobo e Cão» von Cláudia Verjãos. Darin begibt sich Ana, die auf einer Azoren-Insel lebt, die von Religion und Traditionen beherrscht wird, mit ihrem besten Freund Luis und ihrer Freundin Cloé auf eine Reise voller neuer Sehnsüchte. Dabei merken Ana und Cloé bald, dass sie mehr verbindet als eine lange Freundschaft. Schau dir hier den Trailer an.