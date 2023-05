bild: Saastal Tourismus AG / puzzle media

Die ultimative Destination für dein Sommer-Abenteuer? Gewinn sie!

Es gibt diese eine Region in der Schweiz, nennen wir sie Saas-Fee/Saastal, die nahezu alles bietet, was dein Abenteurer-Herz sich erträumen kann. Und als ob das nicht genug wäre, kannst du eine Übernachtung für Zwei im Walliserhof Grand-Hotel & Spa***** gewinnen. Hol dir hier schon mal die Vorfreude…

Kaum vorstellbar, aber wahr: Das Saastal wartet mit 18 (!) Viertausender-Gipfeln auf dich und bietet ein unvergleichliches Bergpanorama. So weit, so gut. Und nun erfährst du, welche Abenteuer und Toppings deine Aufmerksamkeit verdienen.

Destination der Abenteuer Video: YouTube/Saas-Fee/Saastal

Freu dich auf Abenteuer von atemberaubend bis…

Was du dir auf jeden Fall schon mal auf deine Abenteuer-To-Do-Liste packen solltest, ist die Wanderung «Hinter dem Mittaghorn». Sie führt dich in die schroffe Welt hinter dem Egginer und dem Mittaghorn. An Felswänden entlang, über Geröllfelder und Steinplatten begleitet dich stets eine atemberaubende Aussicht. Und das sind nur 10,8 von insgesamt 350 Wanderkilometern, die dich in der Region erwarten.

Falls du zu den Bike-Fans gehörst, solltest du dir den neuen Trift Flowtrail auf deine To-Do-Liste setzen. Er führt dich vom Kreuzboden durch die alpine Landschaft hinunter zur Triftalp. Der Blick auf die Mischabelkette mit den mächtigen 4000ern des Saastals ist nur eines der Highlights des Trails. Das Beste: Du kannst die Abfahrt dank der Zwischenstation Trift ein zweites, drittes und viertes Mal machen. Anschliessend führt der Furwald Singletrail weiter nach Saas-Grund.

…schwindelerregend oder wildromantisch

Bist du schwindelfrei und suchst ein ganz besonderes Abenteuer-Erlebnis? Dann ist der Klettersteig Jegihorn dein Place to be! Er ist mit 3206 Metern über Meer nicht nur der höchste Klettersteig der Westalpen, sondern zählt auch zu den schönsten der Schweiz. Aber Achtung: Auch wenn dich die Aussicht umhauen wird, solltest du während dem Klettern auf Selfies verzichten. Ja, wir wissen, dass das sehr, sehr schwerfällt, aber sicher ist sicher.

Du bist eher der Typ oder die Typin «wildromantisch»? Dann lass dir die Almagellerhütte auf der Südseite des Weissmies nicht entgehen. Karge Felsen, Wildbäche und eine perfekte Fernsicht auf die Saaser Berggipfel, lassen dich den Alltag vergessen. Von der SAC-Hütte aus kannst du Hochgebirgs-, Kletter- und Wandertouren starten oder du geniesst einfach die wilde Schönheit dieser Landschaft. Und ja, hier darfst du so viele Selfies machen, wie du lustig bist.

Freu dich auf Familien-Abenteuer (auch ohne Kids 😉)

Klar, der Märliweg oder die Tierschatzsuche machst du tatsächlich am besten mit den Kids. Aber ganz ehrlich? Die Rodelbobbahn «Feeblitz» in Saas-Fee, der berühmte Foxtrail oder Klettern im Seilpark machen auch den Erwachsenen Spass. Und wer sagt eigentlich, dass die Murmelifütterung nur was für Kinder ist oder der Downhill-Kick beim Trottiplausch den Mini-Menschen vorbehalten bleibt?

Freu dich auf kostenloses Musik-Abenteuer

Selbst für Open-Air-Feeling ist im Bergsommer gesorgt! Das SaasFeestival zählt nämlich zu den Highlights hoch oben in den Saaser Bergen. Die kostenlosen Konzerte finden vom 8. Juli bis 11. August statt. Am 8. Juli startet das Festival mit dem Family Day auf Kreuzboden. Ab dem 14. Juli kannst du in Saas-Fee und Saas-Almagell zahlreiche Gratiskonzerte besuchen. Und das Programm auf den Open-Air-Bühnen ist wahrlich nice. Wie wär’s zum Beispiel mit Florian Ast, Dada Ante Portas, Black Sea Dahu oder Nickless? Zur Stärkung gibt’s auf dem Festivalgelände jeweils ab 17 Uhr Food und Drinks.

Und jetzt die Toppings!

Happy Holidays!