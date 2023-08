10 Fragen beantworten und mit Champagner anstossen. bild: getty images

Promotion

Teste dein Weinwissen und gewinne eine 3-Liter-Flasche Champagner!

Barrique, Tannine und Vertikale…What the Wine? Wenn du hier mehr als Bahnhof verstehst, solltest du bei diesem Quiz mitmachen. Als Belohnung für den Denksport gibt’s am Schluss die Möglichkeit, eine 3-Liter-Flasche Pol Roger Champagner zu gewinnen. Der Kultschampus aus edlem Hause ist der perfekte Apéro und ein grossartiger Essensbegleiter. An dieser Stelle schon mal viel Glück und Santé!

Hier geht's zum Quiz

10 Fragen Gibst du gerne mit deinem Weinwissen an? Hier kannst du zeigen, was du drauf hast und gross absahnen. Let’s go!