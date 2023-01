Mitmachen und Tickets für die Schlittelwelt Bergün gewinnen

bild:rhb

Auf weltberühmten Schienen zum rasanten Vergnügen auf Kufen: Die Schlittelwelt Preda/Darlux – Bergün bietet Schlittelspass vom Feinsten. Wo im Sommer Autos fahren, kurven im Winter Schlittelfans auf sechs Kilometern von Preda durch das UNESCO Welterbe RhB hinunter nach Bergün. Noch mehr Nervenkitzel bietet die vier Kilometer lange Schlittelbahn von Darlux nach Bergün. Ob gemütlich oder rassig: Am Schluss treffen sich Gross und Klein zum vergnüglichen Ausklang in der Après-Schlittel-Welt «Clix - il böt».

10 Kilometer Schlittelvergnügen

Was wäre Winter ohne Schlitteln? Die beiden Schlittelbahnen Preda – Bergün und Darlux – Bergün mit insgesamt zehn Kilometern locken zum ultimativen Schneevergnügen auf zwei Kufen. Zu den beiden Startpunkten in Preda und Darlux fahren Klein und Gross per Bahn und Sessellift. Mit der Schlitteltageskarte sogar so oft sie wollen.

Märchenhafte UNESCO-Kulisse im neuen Licht

Auf seiner Fahrt nach Preda schraubt sich der Zug mittels Kehrtunnnels und Viadukte in die Höhe und wechselt mehrmals die Talseite des Albulatals. Die Bahnstrecke zwischen Bergün und Preda ist eine der berühmtesten weltweit und Teil der UNESCO Welterbestrecke RhB. Um die einzigartige Bauweise noch besser in Szene zu setzen, werden einzelne Bogen der vier markantesten Viadukte von unten ausgeleuchtet und in warme Farben getaucht. Das sorgt nicht nur bei Bahnfans für atemberaubende Ausblicke und eine unvergleichliche Stimmung.

Preda, bitte alle aussteigen!

Auf die Schlitten, fertig, los: Von 1’800 Metern über Meer rauschen die Schlitten auf der gesperrten Albulapass-Strasse talwärts – um mindestens gleich viele Kurven wie die Bahn, nur rasanter und mit mehr Schneegestöber. Nach sechs Kilometern endet der Kufenspass auf 1’300 Metern über Meer in Bergün. Nach einem Spaziergang durch das malerische Dorf wartet am Bahnhof bereits der nächste RhB-Zug, um alle Unersättlichen wieder zum Start nach Preda zu bringen. Während der Schlittelsaison fahren Extrazüge ab Bergün im Halbstundentakt nach Preda.

Das «Lauberhorn der Schlittelbahnen»

Echte Schlittelprofis nehmen die steilere, vier Kilometer lange Abfahrt von Darlux nach Bergün unter die Kufen. Das «Lauberhorn der Schlittelbahnen» verspricht Nervenkitzel pur. Hinauf nach Darlux auf fast 2’000 Meter über Meer geht es mit der Sesselbahn. Stärkungen vor der rasanten Abfahrt serviert das Bergrestaurant «La Diala».

Après-Schlittelerlebnis «Clix – il böt»

Bei der Talstation Darlux, wo beide Schlittelbahnen zusammenlaufen, lockt die Après-Schlittel-Welt «Clix - il böt». «Clix» ist der Flurname und «böt» bedeutet Ziel in Romanisch. Rund um einen grossen Holzschlitten oder in gemütlichen Sitznischen aus Schnee kann man das Erlebnis bei heissen Getränken und kleinen Snacks ausklingen lassen. Und wer noch nicht genug hat, nimmt nochmals eine Abfahrt unter die Kufen.

Eine Fahrt unterm Bündner Sternenhimmel

Auf der Strecke Preda – Bergün saust man auch im Flutlicht durch den verschneiten Winterwald. Die Strecke ist von Dienstag bis Sonntag bis 23.00 Uhr beleuchtet und lässt den Schnee geheimnisvoll glitzern – das ultimative Schlittelabenteuer für Nachtschwärmer.

