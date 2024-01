bild: hp schweiz gmbh

Dein Schlüssel zum Gaming-Erfolg: Gewinne ein HyperX Cloud III Wireless Headset

Der Markt für Gaming-Zubehör kann überwältigend sein, insbesondere für Gamerinnen und Gamer, die auf der Suche nach einem idealen Headset und einer passenden Maus sind. Die folgenden Punkte helfen dir bei der Entscheidung. Wenn du dein Glück versuchen willst, verlosen wir am Ende dieses Artikels ein brandneues HyperX Cloud III Wireless Headset.

Gaming-Headset:

1. Klangqualität

Für ein immersives Spielerlebnis ist bei Gaming-Headsets besonders wichtig, dass sie einen klaren Klang haben. Viele Modelle verwenden sogenannte 3D-Audiotechnologie, damit wird die Lokalisierung von Geräuschen im Spiel, beispielsweise Schüsse oder Schritte, verbessert und das räumliche Bewusstsein geschärft. Hochwertige Modelle, wie das HyperX Cloud III Headset überzeugen mit einem klaren Klangprofil und einem tiefen Bass. Der Nachfolger des beliebten HyperX Cloud II wurde über mehrere Jahre und mit direktem Community-Feedback entwickelt. Die neuen Treiber (Lautsprecher innerhalb des Headsets, die das elektrische Signal in Schall umwandeln) des Cloud III passen sich perfekt an dein Ohr an sorgen somit für verbesserten Ton bei gleichbleibender Lautstärke.

2. Komfort und Verarbeitung

Wenn du als leidenschaftliche Gamerin oder leidenschaftlicher Gamer täglich mehrere Stunden in ein Spiel eintauchst, sollte dein Headset perfekt sitzen. Modelle mit einem ergonomischen, leichten Design, beweglichen Gelenken und einer weichen Polsterung an den Ohrmuscheln und dem Kopfbügel sind eine gute Wahl. Das HyperX Cloud III Headset hat ein Kopfbügel aus Memory-Schaumstoff und extrem weiche Ohrpolster, die sich anfühlen, wie wenn man auf einer Wolke liegen würde – daher der Name. Perfekt für lange Gaming-Sessions.

Das brandneue HyperX Cloud III Headset bietet top Klangqualität, extra Komfort und vielseitige Funktionen. bild: hp schweiz gmbh

3. Mikrofon

Die Qualität des Mikrofons ist im Gaming entscheidend, um Anweisungen und Strategien an dein Team zu übermitteln. Ein hochwertiges Mikrofon mit Noise-Cancelling sorgt dafür, dass deine Teammitglieder deine Stimme klar und deutlich hören und störende Hintergrundgeräusche effektiv herausgefiltert werden. Dies verbessert die Zusammenarbeit und ermöglicht eine schnelle und effektive Kommunikation taktischer Entscheidungen. Das HyperX Cloud III Wireless Headset, bietet sogar die Möglichkeit, das Mikrofon abzunehmen, so dass du es zum Musikhören ohne störenden Mikroarm nutzen kannst.

4. Kabellos oder Kabelgebunden

Kabel oder kein Kabel? Lange Zeit galt dies als eine der wichtigsten Fragen für viele Gamerinnen und Gamer. Inzwischen sind die Unterschiede, gerade in Bezug auf die Latenzzeit, nicht mehr so ausgeprägt. Die neue Generation der Wireless-Headsets kann problemlos mithalten mit ihren kabelgebundenen Geschwistern. Was man bei der Wireless-Option an Kabelsalat verliert, muss man jedoch in Bezug auf Akku wiedergutmachen. Hier lohnt es sich, einen Blick auf die Akkulaufzeit zu werfen, bevor man sich für ein Gerät entscheidet. Das HyperX Cloud Alpha Wireless Headset ist einzigartig in dieser Hinsicht und bietet bis zu 300 Stunden Akkulaufzeit. Einmal im Monat aufladen für ununterbrochenen Spielspass*.

*Annahme: 10 Stunden Spielzeit pro Tag auf 50% Lautstärke

5. Kompatibilität

Die Kompatibilität von Gaming-Headsets kann ein entscheidender Faktor sein, wenn es darum geht, das richtige Modell zu wählen. Wenn du vorhast, dein Headset mit verschiedenen Geräten zu nutzen, ist es ratsam, nach einem Modell mit umfassender Kompatibilität zu suchen. Gegebenenfalls können zusätzliche Adapter notwendig sein, um das Headset anzuschliessen.

Für alle, die Notebook-Gaming bevorzugen und gleichzeitig USB-Anschlüsse freihalten möchten, ist der OMEN Transcend 16 mit einem integrierten HyperX Dongle die perfekte Lösung. Dies ermöglicht ein einfaches Pairing mit dem mitgelieferten Cloud II Core Wireless Headset.

Gaming-Maus:

Bist du viel unterwegs und spielst oft auf verschiedenen Geräten, ist eine HyperX Gaming-Maus mit integriertem Speicherplatz die richtige Lösung. bild: hp schweiz gmbh

1. Schnelligkeit und Zuverlässigkeit

Als Gaming-Enthusiast brauchst du nicht nur ein passendes Headset, sondern auch eine geeignete Gaming-Maus. Im Vergleich zu herkömmlichen Mäusen zeichnet sich diese üblicherweise durch einen höheren DPI-Wert (Empfindlichkeit des Mauszeigers) und eine höhere Polling-Rate (Frequenz, mit der die Maus ihre Position an den Computer sendet; gemessen in Herz) aus. Ein höherer DPI-Wert führt zu einer schnelleren Cursor-Bewegung auf dem Bildschirm bei gleichbleibender physischer Mausbewegung. Eine hohe Polling Rate resultiert in einer niedrigeren Latenzzeit zwischen Maus und Cursor. Diese Spezifikationen sind der Schlüssel für schnelle und präzise Mausbewegungen. Eine zu langsame Maus könnte im Spiel wichtige Punkte oder sogar den Sieg kosten. Die HyperX Pulsefire Haste 2 Maus mit einem DPI-Wert von 26‘000 und einer Polling-Rate von 8‘000Hz ist perfekt geeignet für Shooter Games, wo blitzschnelle Reaktionen gefragt sind.

2. Design und Ergonomie

Wenn du auf der Suche nach der perfekten Gaming-Maus bist, musst du bedenken, dass diese dich in langen Spielsitzungen über mehrere Stunden begleiten wird. Umso wichtiger ist es also, dass die Gaming-Maus gut in der Hand liegt und dein Handgelenk schont. Eine ergonomisch gestaltete Maus, die zur Grösse deiner Hand passt, bietet den Komfort, den du brauchst. Hier lohnt es sich, ein paar Modelle mal durchzutesten und in die Hand zu nehmen.

3. Zusätzliche Tasten und Einstellungen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Mäusen für den Office-Gebrauch, bieten Gaming-Mäuse die Option von individuell programmierbaren Tasten und anpassbaren Einstellungen, um deine Gaming-Maus ganz nach deinem Spielstil zu optimieren. In Rollenspielen sind diese Tasten besonders nützlich, da sie dir einen unmittelbaren Zugriff auf spielentscheidende Aktionen gewähren. Die Pulsefire Raid von HyperX hat 11 programmierbare Tasten. Du kannst sogar spezifische Spielbefehle, Fähigkeiten oder Makros direkt auf der Maus abspeichern. Dadurch schaffst du ein Spielerlebnis, das genau auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

4. Kabellos oder Kabelgebunden

Die Wahl zwischen einer kabellosen oder kabelgebundenen Maus ist von individuellen Präferenzen und Anforderungen abhängig. Obwohl moderne kabellose Mäuse eine minimale Latenz aufweisen, sind einige im Vergleich zu kabelgebundenen Modellen etwas langsamer und weniger ideal für Spiele, die hohe Präzision und schnelle Reaktionen erfordern. HyperX deckt beide Bedürfnisse ab: kabelgebundene Varianten wie die Pulsefire Haste Reihe und kabellose Modelle wie die Pulsefire Haste Wireless Reihe, um den unterschiedlichen Vorlieben gerecht zu werden.

5. Kompatibilität

Viele Gaming-Mäuse sind vielseitig und funktionieren auf verschiedenen Plattformen, sei es auf PCs, Notebooks oder Konsolen. Dennoch ist es ratsam, bei der Auswahl auf die Systemanforderungen zu achten, um sicherzustellen, dass sie mit dem Betriebssystem und der Hardware deines Geräts kompatibel ist.

HyperX Gaming-Mäuse bieten zusätzlich einen eigenen Speicherplatz für verschiedene Spielprofile. Dadurch behältst du deine individuellen Einstellungen, Tastenbelegungen und DPI-Konfigurationen bei, selbst wenn du die Maus an anderen Computern oder Konsolen nutzt. Das spart Zeit und bietet eine konsistente Spielerfahrung, ohne dass du die Einstellungen jedes Mal neu konfigurieren musst.

bild: hp schweiz gmbh

Checkliste für das ideale Gaming-Peripheriegerät:

Für Top-Performance in der Gaming-Welt Für ein herausragendes Gaming-Erlebnis ist die Auswahl hochwertiger Peripheriegeräte von einer spezialisierten Marke von entscheidender Bedeutung. HyperX verfügt über eine umfassende Produktpalette, die auf die Anforderungen von Gamerinnen und Gamer abgestimmt ist und höchsten Komfort, Langlebigkeit und Leistung bietet. Der Fokus auf Innovation, Forschung und die Integration von Community-Feedback machen HyperX zur Top-Adresse für Gamerinnen und Gamer, die nach erstklassigen Gaming-Peripheriegeräten suchen. Gesamtes HyperX Sortiment

