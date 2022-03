bild: die mobiliar

Promotion

Die 2. Episode «Unser Haus» bodigt nicht nur Finger – jetzt entdecken und gewinnen!

In der Umbau-Sendung «Unser Haus» stehen die drei Laien-Renovationsteams vor ungeahnten Herausforderungen - nicht nur was den Boden angeht. Aber ach, lies dich einfach kurz durch die Highlights und vergiss nicht, am Wettbewerb teilzunehmen.

Bevor du dich gleich in die Highlights der Umbau-Sendung Unser Haus von der Mobiliar stürzt: Für dich gibt’s hier eine saubere Sache zu gewinnen! Wir verlosen nämlich eine Komplettreinigung im Wert von maximal 1200 Franken von MoveAgain – vorausgesetzt, du beantwortest am Schluss die Frage zur zweiten Episode richtig. Und jetzt viel Spass beim Lesen!

Wir erinnern uns: In der ersten Episode der Umbau-Sendung Unser Haus der Mobiliar bekamen die drei Teams die Challenge, das Schlafzimmer in ihren jeweils zugewiesenen (Schrott)-Wohnungen innert fünf Tagen komplett zu renovieren und einzurichten. Dafür könnten sie ordentlich Punkte sammeln. Könnten…

In der zweiten Episode auf 3+ wird schnell klar, Team Schwarz die Freunde Olenka und Andreas, bekommen erstmal Steine oder besser Parkett in den Weg gelegt, denn der wird falsch geliefert. Auch das Brünneli stellt sie vor eine Zwickmühle.

Während Team Rot, das Liebespärli Romy und Marco, erstmal einen neuen Eingang zum Schlafzimmer bauen und Team Blau, die besten Freunde Alain und Lirim, während der Autofahrt zum Baumarkt ein bisschen Party machen, lösen Olenka und Andreas ihre Probleme wie echte Profis. Dafür haben sie definitiv Sympathiepunkte verdient.

Das ist die Umbau-Challenge Unser Haus



Dafür stellt Moderatorin Annina Campell die Hobby-Handwerker:innen während der vier Episoden immer wieder vor neue Herausforderungen: die Challenges. Hier können die Kandidat:innen Punkte sammeln. Welches Team Punkte holt, entscheiden die drei Expert:innen.



Jedem Team stehen lediglich 80'000 Franken zur Verfügung. Damit muss es die Einrichtung und die Handwerker finanzieren. Je mehr die Kandidat:innen also selber umbauen, desto besser. Am Schluss sollen die Wohnungen auf dem realen Markt verkauft werden.



Unser Haus gibt’ auf 3+ oder du kannst dir die Episoden auf der In der Sendung Unser Haus der Mobiliar treten drei Renovationsteams gegeneinander an. Jedes Team muss eine heruntergekommene Wohnung komplett renovieren. Wer am Schluss am meisten Punkte holt und die schönste Wohnung hat, gewinnt – und zwar richtig viel Geld.Dafür stellt Moderatorin Annina Campell die Hobby-Handwerker:innen während der vier Episoden immer wieder vor neue Herausforderungen: die Challenges. Hier können die Kandidat:innen Punkte sammeln. Welches Team Punkte holt, entscheiden die drei Expert:innen.Jedem Team stehen lediglich 80'000 Franken zur Verfügung. Damit muss es die Einrichtung und die Handwerker finanzieren. Je mehr die Kandidat:innen also selber umbauen, desto besser. Am Schluss sollen die Wohnungen auf dem realen Markt verkauft werden.Unser Haus gibt’ auf 3+ oder du kannst dir die Episoden auf der Website der Mobiliar anschauen.

Süsse, kleine Rache

Alains und Lirims lockerlässiger Einstieg in die Challenge scheint sich zu rächen, als Expertin und Bauleiterin, Katrin Bachmann, eine Stippvisite macht. Warum sie von der Arbeit der beiden nicht überzeugt ist, erklärt sie in dieser Episode der Umbau Challenge.

Derweil müsste bei Olenka und Andreas der Verputz schneller trocknen, doch Andreas behält seinen Humor auch in den stressigsten Momenten, «du hättest deinen Haarföhn mitnehmen sollen, um damit die Wände schneller zu trocknen», sagt er zu seinem Teamgspänli Olenka. Einzig Lirim und Alain wirken in dieser Episode gechillter denn je, zumindest bis sie das Bett zusammenbauen und Alain einen kleinen Finger-Unfall hat.

Bei Romy und Marco passiert gerade ein Supergau. Sie haben viel zu wenig Parkett für ihr Schlafzimmer und das Drama ist unvermeidbar.

bild: die mobiliar

Start mit Schockmoment

Tag 5: Expertin Katrin Bachmann und die beiden Experten Kurt Keller und Michele Rondelli treffen im Haus ein, um die erste Challenge zu bewerten und die Punkte zu vergeben. Schock in der ersten Wohnung von Olenka und Andreas: Das Experten-Team trifft auf ein halbfertiges Schlafzimmer. Alain und Lirim sind zwar fertig geworden, doch das Urteil oder besser die Wortwahl von Experte Michele Rondelli ist mit «Speckschwarte» und «ruchiges Etablissement» eindeutig.

bild: die mobiliar

Einmal Kuss, einmal Sprachlosigkeit

Es hilft alles nichts. Moderatorin Annina Campell begrüsst die Teams, die Expertin und die beiden Experten vor dem Haus, um die Punkte zu vergeben – dieses Mal hat die Bündnerin leider nur «ain Pünggtli z vergee». Hier kannst du gleich selber gucken, warum Romy und Marco das Experten-Team durchs Band überzeugen und wie sehr sie sich darüber freuen (Sogar ein herzlicher Schmutz liegt drin).Auch sehenswert: Die Sprachlosigkeit von Lirim und Alain – ein seltenes Phänomen.

Zum Päusele bleibt keine Zeit, Annina Campell gibt bereits die nächste Challenge bekannt. Achtung Trommelwirbel: Die Hobbyhandwerker:innen dürfen aus einem der Zimmer machen, was sie möchten. Aber sie haben wiederum nur fünf Tage Zeit.

bild: die mobiliar

Das grosse Geheimnis

Bei Romy und Marco gibt’s ein Homeoffice. Olenka und Andreas haben sich für ein Gästezimmer entschieden. Alain und Lirim machen es spannend und verraten nicht, was sie planen.

Es wird gestrichen, verlegt, eingerichtet, geschwitzt, verzweifelt und schon bricht Tag fünf der zweiten Challenge an. Endlich steht fest, was eigentlich Team Blau fabriziert hat (Achtung Spoiler): ein Kinderzimmer. Und es ist wirklich, wirklich schnüsig geworden, wovon du dich hier gleich selber überzeugen kannst. Offenbar hat Lirim seine gesamten Papi-Kräfte genutzt, von denen er uns bereits in der ersten Episode überzeugt hat.

bild: die mobiliar

Gut aufgepasst? Nimm jetzt am Wettbewerb teil und gewinne eine Komplettreinigung von MoveAgain im Wert von bis zu 1200 Franken! Mit welchem Gerät will Andreas den Verputz schneller trocknen? Fächer Haarföhn Heizofen Vorname Nachname Email Teilnahmeschluss: Dienstag, 29.03.2022, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden per Mail kontaktiert. Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.