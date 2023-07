Entdecke die Vielfalt des Weinlands Schweiz: Rebberg der Staatskellerei Zürich in Rheinau. bild: mövenpick wein

Anstossen am 1. August mit Schweizer Wein

Die Schweiz feiert Geburtstag. Der perfekte Anlass, um mit einem Wein aus unserem vielfältigen und dynamischen Weinland Schweiz anzustossen. Entdecke hier sechs Weintipps für deine 1. Augustfeier.

Die Schweiz gehört flächenmässig zwar zu den kleinen Weinbaunationen, in puncto Vielseitigkeit hat sie aber einiges zu bieten. Der grösste Teil der Schweizer Rebberge liegt im französischsprachigen Landesteil, in den Kantonen Wallis, Waadt, Genf und Neuenburg. Doch Wein wird in jedem Kanton angebaut. Viele Rebberge liegen im Schutz der Berge oder an sehr steilen Hängen, wo sie nur durch aufwendige Handarbeit bewirtschaftet werden können – höchst individuelle Terroir-Bedingungen, die den Weinen ihren eigenständigen Charakter verleihen.



Weisswein aus höchsten Regionen

Insbesondere im Wallis, dem Kanton mit der schweizweit grössten Weinproduktion, gibt es eine Reihe von heimischen Rebsorten, die durch ihren individuellen Charakter überzeugen. Zum Beispiel die Rarität Heida, deren Name im Oberwalliser Dialekt «ursprünglich» oder «alt» bedeutet. In Visperterminen wachsen die Heida-Reben auf bis zu 1100 Metern über dem Meeresspiegel. Damit zählen diese Rebberge zu den höchsten in ganz Europa.

Chasselas, ein Schweizer Urgewächs

Die wichtigste in der Schweiz angebaute Rebsorte ist Chasselas. Sie ist möglicherweise eine der ältesten Rebsorten der Welt – ihre Herkunft ist jedoch noch nicht endgültig geklärt. Weine aus Chasselas findet man fast nur noch in der Schweiz. Ob Féchy und Dézaley aus der Genferseeregion oder Fendant aus dem Wallis, jede dieser Chasselas-Spezialitäten hat ihren individuellen Charakter. Eines haben sie aber alle gemeinsam, Chasselas eignet sich hervorragend als Apéro-Wein.

Der passende Wein zu Fisch und Käse

Eine weitere wichtige Weissweinsorte hierzulande ist die Riesling-Silvaner. Dabei handelt es sich um eine Züchtung aus dem Jahr 1882, die mit ihrem Geschmack begeistert, mit ihrem Namen aber auch für Verwirrung sorgt. Genauso bekannt ist sie nämlich unter dem Namen Müller-Thurgau, benannt nach ihrem Entwickler, Professor Hermann Müller aus dem Thurgau. Eigentlich dürfte sie gar nicht mehr Riesling-Silvaner heissen. Denn man hat inzwischen herausgefunden, dass nicht Riesling mit Silvaner gekreuzt wurde, sondern Riesling mit Madeleine Royale. Servierst du am 1. August gebackene Eglifilets oder Käseküchlein? Dazu passt der reinsortige Riesling-Silvaner vom Weingut Adank in der Bündner Herrschaft hervorragend.

Happy Birthday, Schweiz. Feiere den Nationalfeiertag mit Wein aus der Region. bild: mövenpick wein

Grillweine für den Feiertag

Spricht man von Schweizer Rotwein, kommt man um den Pinot Noir nicht herum. Die «Diva unter den Rebsorten» bevorzugt kühles, aber nicht zu kaltes Klima und Kalksteinböden. Dieses findet sie nicht nur im Burgund, wo die «Könige» unter den Weinen gekeltert werden, sondern eben auch in der Schweiz, zum Beispiel in der Bündner Herrschaft, wo die Mehrheit der Rebflächen von Pinot Noir eingenommen wird.

Perfekte Grilladenbegleiter für den Nationalfeiertag sind auch die Weine aus den in der Schweiz wichtigen Rebsorten Merlot und Gamay. Im vom mediterranen Klima beeinflussten Tessin hat die Merlot-Rebe eine Heimat gefunden. Gamay trifft man häufig in einer Cuvée an, zum Beispiel zusammen mit Pinot Noir oder als Rosé.