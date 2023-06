Findet den besten Sommerwein zu Grillfleisch, Gemüse und Co. Bild: gettyimages

Die nächste Grillparty kommt bestimmt – mit dem richtigen Wein wird es perfekt!

Der Sommer hat Einzug gehalten und die Grillsaison ist eröffnet. Zu Grillgut passt nur Bier? Von wegen! Wir sagen euch, wie ihr mit dem passenden Wein euer Grillfest perfektioniert.

Was gibt es Schöneres, als laue Sommerabende am Grill zu verbringen und feinste Steaks, Veggie-Burger, Grillkäse und köstliche Beilagen zu geniessen? Viele sind der Meinung, dass Grillzeit «Bierzeit» wäre – doch es darf auch gerne Wein sein! Im Folgenden findet ihr einige glühend heisse Tipps, wie ihr den passenden Wein für eure Grillparty findet.



Rotweine mit Rückgrat zum saftigen Fleisch

Saftige Steaks, Spare Ribs und Co. mit intensiven Fleischaromen und verlangen nach einem kräftigen Wein. Am besten einem mit spürbaren Tanninen, zum Beispiel aus den Rebsorten Malbec oder Cabernet Sauvignon. Durch das Fleischfett werden die Tannine besänftigt und verleihen dem Wein eine neue harmonische Komponente.

Crèmige Saftigkeit vom Holzfass

Gemüse, Fisch, Meeresfrüchte und Grillkäse kombiniert man gerne mit einem Weisswein. Doch ist der leichte, fruchtige Apérowein schon ausgetrunken, wenn der Grillmaster zu Tisch bittet, probiert doch mal einen Chardonnay mit Barriqueausbau. Solche Weine besitzen mit ihren Vanille-, Caramel- und Butternoten vom Holzfass genug aromatische Wucht, um mit den Röstaromen, die wir am krossen Fisch und an der angebratenen Peperoni so heiss lieben, fertigzuwerden.

Scharfe Sauce, kräftiger Wein

An fettigen Marinaden und leckeren Dips wird auf der Grillparty in der Regel nicht gespart. Darauf solltet ihr achten, wenn ihr den Grillwein auswählt. Ob Chicken Wings mit würziger Marinade, Cervelat mit scharfem Senf oder Baked Potatoe mit Knoblauch-Kräuter-Crème – je würziger und kräftiger die Sauce ausfällt, desto ausdrucksvoller und fruchtiger darf die Weinbegleitung sein. Grillklassiker aus den Rebsorten Primitivo, Monastrell, Tempranillo etc. oder ein Amarone passen bestens.

Rosé, der Dauerläufer

Befreit von einer strengen Gangabfolge bedient sich an der Grillparty jeder nach Herzenslust vom Buffet. Gerne gönnt man sich bereits ein Glas beim Fachsimpeln um den Grill herum. Da sind Allrounder-Weine gefragt, die jederzeit eine gute Figur machen. Wenn ihr vom Willkommensdrink bis zum Mitternachtsschluck auf einen einzigen Wein setzen möchtet, ist der Rosé euer Joker. Rosé bietet solo zum Apéro in der Nachmittagshitze Frische, begleitet elegant den Salat, bleibt neben dem Grillgut standhaft und sorgt für magische Momente beim Betrachten des Sternenhimmels.