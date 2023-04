Die besten 7 Tipps für ein gelungenes Wine-Food-Pairing mit vegetarischen Gerichten. bild getty images

Wein und Vegetarisches: 7 Traumpaare

Weisswein trinkt man zu Fisch, Rotwein zu kräftigem Fleisch – so lauten klassische Faustregeln zur perfekten Kombination von Wein und Essen. Doch wie sieht es bei vegetarischen Gerichten aus? Mit diesen Pairing-Tipps gelingt dir garantiert ein stimmiges Genusserlebnis.

Welche Weine lassen sich am besten mit vegetarischen Gerichten kombinieren? Da Menschen unterschiedliche Geschmacksempfindungen und Vorlieben haben, gibt es keine simple Antwort auf diese Frage. Über Geschmack lässt sich eben nicht streiten. In der Regel sind aber die Süsse, Säure, Salzigkeit und Bitterkeit im Essen ausgeprägter wahrnehmbar als im Wein. Die Speise hat also die Macht, den Wein negativ zu beeinflussen – oder positiv. Deshalb lohnt es sich, sich ein paar Gedanken über einen gelungenen Match zu machen.

Ob du nun ein Tofu-Curry, ein Pilzrisotto, eine Gemüselasagne, einen Veggie-Burger oder Spargel, das wohl beliebteste Gemüse der Saison, zubereitest, entscheidend für die Weinwahl sind die Saucen und Gewürze, denn sie sind meistens die geschmacklich dominante Komponente.

Scharfe Currys

Die scharfe Currypaste im Tofu- oder Linsen-Curry verstärkt die Wahrnehmung von Bitterkeit und Säure sowie den brennenden Effekt von Alkohol. Gleichzeitig sorgt die Schärfe dafür, dass man Süsse und Fruchtigkeit weniger intensiv wahrnimmt.

Ein idealer Wein zu scharfen Gerichten sollte deshalb nicht viel Alkohol enthalten, darf aber gerne einen aromatischen Charakter besitzen. Eine feine Süsse passt ebenfalls bestens dazu, denn sie hilft die Säure zu mildern. Wähle einen fruchtbetonten Weisswein.

Würzige Saucen

Auch beim Veggie-Burger sind es die Saucen, auf die man sich konzentrieren sollte. Würzige Saucen verlangen nach einem Wein, der genügend Kraft hat, um nicht daneben unterzugehen. Wähle also am besten einen aromatischen, fruchtbetonten, kräftigen Rotwein. Das gilt natürlich auch für Spaghetti an würziger Tomatensauce.

Gemüse

Zu Pasta- und Reisgerichten mit leichter Gemüsesauce passt ein leichter, aromatischer Weisswein mit feiner Säure, zum Beispiel ein Sauvignon Blanc oder diese blumig duftende Cuvée aus der Schweiz:

Beim Grillieren von Gemüse entstehen Röstaromen, was nach einem Wein schreit, der sich ebenfalls von der kräftigeren Seite zeigt. Zu Grillgemüse oder einem Gemüseauflauf passt deshalb ein kräftiger Rosé mit feinwürziger Aromatik besonders gut.

Salzige Gerichte

Salz im Essen verstärkt die Wahrnehmung von Körper im Wein. Servierst du salzige Gerichte, zum Beispiel ein asiatisches Gericht mit Sojasauce, zu Rotwein, wirkt dieser weniger bitter und weniger sauer, was den Fruchtcharakter des Weins hervorhebt.

Spargel

Die bekannteste und minimalistischste Zubereitungsart ist zweifelsfrei Spargel mit Kartoffeln. Der leicht bittere Geschmack und die feine Säure des Spargels stehen bei dieser Variante im Vordergrund. Der Wein sollte dies auf keinen Fall überdecken. Weine mit einer guten Säure-Balance und sanfter Mineralik sowie Aromen aus Frucht und Blume passen hier am besten zusammen – zum Beispiel aus den Rebsorten Chasselas oder Riesling-Sylvaner.

Wird der Spargel hingegen mit einer gehaltvollen Hollandaise zubereitet, eignen sich insbesondere Weine mit sanftem Holzfassausbau. Die leicht buttrigen Aromen und die geschmeidige Textur eines Grauburgunders oder eines Chardonnays aus dem Barrique greifen den crèmigen Schmelz der Sauce auf und verleihen diesem Pairing Komplexität und Harmonie.