Bild: iStockphoto

Promotion

Schaumwein-Empfehlungen für die Festtage

Schaumweine sind Kultgetränk zum Anstossen bei festlichen Anlässen und deshalb im Hinblick auf die kommenden Weihnachtstage und Silvesterfeier voll im Trend. Aus der grossen Vielfalt stellt sich die Frage: Welcher Schaumwein ist passend? Mit dieser festlichen Auswahl seid ihr für jeden Augenblick eurer Feier perfekt vorbereitet.

Champagne Brut Réserve, Pol Roger

Prickelnde Finesse mit feinster Perlage

Champagner geht immer und der Brut Réserve von Pol Roger insbesondere! Das Champagnerhaus Pol Roger glänzt mit einem kleinen, hochfeinen Portfolio ausnahmslos exzellenter Champagner. Der Brut Réserve zeichnet sich durch einen ausgewogenen Geschmack, Eleganz und viel Charme aus. Dieser Champagner ist nicht nur ein idealer Weihnachts- oder Silvester-Apéro, sondern auch ein Allrounder, wenn es um perfekte Essensbegleiter geht.

Hier entlang für mehr Infos bild: mövenpick wein

2022 Prosecco Treviso DOC Brut Gold, Bottega

Premium-Prosecco in Gold

Die leuchtend goldene Flasche dieses Proseccos macht schon optisch viel her und verspricht glanzvolle Momente rund um die Festtage und den Jahreswechsel. Der Bottega Gold ist ein Blickfang, der aus jedem Anlass ein luxuriöses Erlebnis macht – aber die hübsche Verpackung dient nicht als Blendwerk, denn auch die inneren Werte überzeugen auf ganzer Linie.

Hier entlang für mehr Infos bild: mövenpick wein

Compleo Secco, Staatskellerei Zürich

Moderner Schäumer aus der Schweiz

Der Compleo Secco ist Teil der beliebten Compleo-Linie der Staatskellerei Zürich. Die frisch prickelnde Assemblage wurde speziell für unkomplizierte Geniesserinnen und Geniesser mit Flair für regionale Produkte gekeltert.

Hier entlang für mehr Infos Bild: iStockphoto

Champagne Réserve Brut 1er Cru, Frédéric Malétrez

Premier-Cru-Qualität vom Familienweingut

Der Champagne Réserve Brut ist ein sinnliches Vergnügen und wie gemacht für besondere Anlässe. Er stammt aus privilegiertesten Weingärten des Familienbetriebs Frédéric Malétrez, der zu den bedeutendsten Herstellern in der Champagne gehört. Frédérics Exklusiv-Selektion ist viel mehr als nur ein festlicher Apéro, denn auch als Essensbegleiter macht er immer eine gute Figur.

Hier entlang für mehr Infos bild: mövenpick wein

Sparkling Brut Rosé, Sexy Wines

Sexy, frech und fröhlich – der perfekte Korkenknaller

Der Sexy Sparkling Brut Rosé ist nicht nur ein echter Blickfang, sondern auch ein wahrer Gaumenschmeichler. Der Rosé-Schaumwein aus Portugal wurde angenehm trocken ausgebaut und nach Champagner-Methode in der Flasche fermentiert. Grosses Trinkvergnügen ist versprochen. Prost!

Hier entlang für mehr Infos bild: mövenpick wein

Cava DO Brut Selección, Bodegas Villa Conchi

Spanische Lebensfreude pur

Auf nach Spanien, ins Land des Cavas. «Cava» bedeutet so viel wie Keller oder unterirdische Kellerei – dort reift der edle Schaumwein heran. Der fruchtbetonte Cava DO Brut Selección der Bodega Villa Conchi ist ein Qualitätsschaumwein aus den besten Lagen im Herzen des Penedès. Ein wahrer Genuss für jede Gelegenheit!

Hier entlang für mehr Infos bild: mövenpick wein

Bacio d'Oro, Perlage

Vom Biopionier aus dem Herzen des Prosecco

And last but not least: die exklusive Prosecco-Selektion Bacio d'Oro vom Familienweingut Perlage. Dieser feine Prosecco wird aus sorgfältig ausgewählten Trauben der regionalen Traubensorte Glera gewonnen, die in den besten Weingärten im Herzen des Anbaugebiets Prosecco di Valdobbiadene gedeihen. Der Bacio d'Oro ist ein animierender Spumante mit angenehmer Harmonie und guter Dichte, der sich ausgezeichnet als Apéro, Essensbegleiter oder eben für ganz besondere Anlässe eignet.