Top-Feriendestinationen für Weinfans und Genussmenschen

Reisen und Wein – für viele gehört das untrennbar zusammen. Verbunden mit einem Aufenthalt direkt auf einem Weingut lässt sich das Erlebnis noch toppen. Von exklusiven Weintastings direkt vor der Haustür bis hin zu genussvollen Abenden in malerischen Restaurants – hier wird die Faszination des Weinbaus mit dem Komfort eines charmanten Rückzugsorts vereint. Entdecke eine Auswahl an Weingütern, die das Beste aus Genuss und Gastlichkeit vereinen.

Wein ist nicht nur ein Genussmittel, sondern auch Ausdruck von Kultur und Tradition, eng verknüpft mit der Region, aus der er stammt. Die Gastfreundschaft wird auf vielen Weingütern grossgeschrieben. Winzerinnen und Winzer öffnen ihre Türen nicht nur für Degustationen, sondern bieten ihren Gästen oft ein noch intensiveres Erlebnis: die Möglichkeit, direkt auf dem Weingut zu übernachten. Es ist ein einzigartiges Gefühl, den Tag mitten in den Weinbergen zu beginnen oder ausklingen zu lassen. Der Aufenthalt in den Weinregionen bietet auch die Möglichkeit, den Wein und regionale Speisen in harmonischer Kombination zu geniessen und so den Wein als wichtigen Bestandteil der regionalen Kultur zu erleben.

Hier eine Auswahl an Weingütern in den landschaftlich reizvollsten Gegenden, wo die idyllische Natur die Weinerfahrung noch intensiver macht.

Piemont

Das Piemont ist weltberühmt für seine Weine Barolo, Barbera und Barbaresco, die zu den besten Rotweinen der Welt zählen. Besonders malerisch: die Hügel der Langhe, des Roero und des Monferrato, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Kulinarisch ist das Piemont für Trüffel bekannt. Auch Gerichte wie Agnolotti, gefüllte Teigtaschen, Risotto oder Brasato al Barolo ziehen Gourmets aus der ganzen Welt an.

Inmitten der Weinberge im italienischen Piemont liegt das Premium-Gästehaus Palás Cerequio. bild: Mövenpick Wein

Palás Cerequio von Michele Chiarlo: Premium-Resort für alle, die das Besondere schätzen

In der malerischen Hügellandschaft zwischen Barolo und La Morra betreibt die Familie Chiarlo das Premium-Gästehaus Palás Cerequio. Inmitten des Weinbergs Cerequio werden die Gäste mit den kulinarischen Schätzen des Piemonts verwöhnt – natürlich begleitet von einem Glas Barolo aus den rundherum wachsenden Cerequio-Reben. Jede der neun Suiten ist einem Barolo Cru gewidmet.

Auf Palás Cerequio befindet sich auch das Wahrzeichen von Michele Chiarlo: Die Dorfglocke, welche der Maler Giancarlo Ferraris auf den Etiketten verschiedener Barolos und Barbarescos abgebildet hat. Der Weinkeller erzählt die Geschichte des Weinguts Michele Chiarlo. In einer rund 800 Flaschen umfassenden Sammlung lagern die Jahrgänge von 1958 bis heute in verschiedenen Formaten.

Hier geht's zum Tortoniano Bild: Mövenpick Wein

Tessin

Das Tessin bietet eine einzigartige Mischung aus mediterranem Flair und alpiner Landschaft. Im milden Klima der «Schweizer Sonnenstube» entstehen prächtige Weine – das erlebt man nicht nur beim Degustieren, es spiegelt sich auch in den lokalen Traditionen wider: Trauben- und Winzerfeste sind vor allem in den Herbstmonaten fester Bestandteil. Auf fast 80% der Rebfläche werden Merlot-Trauben angebaut. Diese Rebsorte gedeiht am besten im Tessiner Wetter und Klima. Daraus entstehen wunderbar fruchtige Weissweine und markante Rotweine, die man am besten gleich vor Ort in degustiert.

In der Villa Vallombrosa im Tessin treffen sich Wein und Kunst. bild: Mövenpick Wein

Wine & Art Relais Vallombrosa von Tamborini: Wo Kunst und Wein vereint werden

Der Weinberg Vallombrosa in Castelrotto bei Tresa im Sottoceneri gilt als die Wiege des Tessiner Merlots. Bereits vor über 100 Jahren wurden an den Hängen Castelrottos die ersten aus dem Bordeaux stammenden Reben gepflanzt.

Wine & Art Relais Vallombrosa liegt inmitten der Weinberge des Weinguts Tamborini in Castelrotto. Das Anfang des 20. Jahrhunderts gegründete Weingut wurde 2004 von der Familie Tamborini komplett renoviert. Auf dem Weingut mitten in den Reben und umgeben von Eichen- und Kastanienwäldern lockt ein Gästehaus mit geschmackvoll eingerichteten Zimmern. Claudio Tamborinis zweite Leidenschaft neben dem Wein, die Kunst, teilt er dort gerne mit seinen Gästen – entlang eines Kunstwegs durch die Reben, wo es Skulpturen von regionalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern zu entdecken gibt.

Hier geht's zum Vallombrosa Bild: Mövenpick Wein

Burgenland, Österreich

Das Burgenland, Österreichs bedeutendste Weinbauregion, ist umrahmt von den Bundesländern Steiermark und Niederösterreich im Westen, von der Slowakei im Norden, von Ungarn im Osten sowie von Slowenien im Süden. Landschaftlich ist das Burgenland vom Neusiedler See und den hügeligen Ausläufern der Alpen geprägt; klimatisch spielt das Pannonische Klima eine elementare Rolle, das durch die mildernden Einflüsse des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres relativ warm und trocken ausfällt. Zudem profitiert der Burgenländer Weinbau von den meisten Sonnenstunden und den höchsten Temperaturspitzen in ganz Österreich.

Scheiblhofers Genussoase im österreichischen Burgenland bild: Alex Lang Photography

Scheiblhofer Weingut & The Resort: Architektur des Genusses

Im burgenländischen Andau, dem wärmsten Ort Österreichs, hat die Familie Scheiblhofer ein Paradies für Wein- und Genussliebhaberinnen und -liebhaber geschaffen. In unmittelbarer Nähe zu ihrem Familienweingut betreibt die Familie Scheiblhofer seit 2022 «Scheiblhofer THE RESORT». Das Genusshotel mit 118 Zimmern verbindet Wein und kulinarische Genüsse mit Gastfreundschaft und Wellness. Entworfen wurde das Hotel vom Architekten Arkan Zeytinoglu, der bei der Planung und Umsetzung auch die Struktur und Bautypologie des Burgenlandes berücksichtigt hat.

Hier geht's zum Big John Bild: Mövenpick Wein

Stellenbosch, Südafrika

Stellenbosch ist bekannt für ihre landschaftliche Schönheit und ihre traditionsreichen Weingüter. Die Weinbaugebiet im Umland der Stadt Stellenbosch profitieren von den klimatischen Bedingungen. Besonders bedeutsam ist der Einfluss des Atlantischen Ozeans, der durch seine Meeresbrisen den Reben die benötigte Abkühlung in den Sommermonaten verschafft. Die Weinregion Stellenbosch ist zu Recht das wohl bekannteste Weingebiet Südafrikas. Obwohl für fantastische Rotweine bekannt, sind es mehr und mehr auch die Stellenbosch-Weissweine, die von sich reden machen.

Kulinarische Erlebnisse mit Aussicht – Delaire Graffs Gästehaus in Stellenbosch bild: Mövenpick Wein

Delaire Graff Estate: Purer Luxus inmitten schönster Landschaft

Eingebettet in das majestätische Botmaskop-Bergmassiv, ist das Weingut Delaire Graff mit weitreichendem Blick über das Anbaugebiet Stellenbosch gesegnet. Doch nicht nur durch die Aussicht – und natürlich den ausgezeichneten Wein – kann das Weingut punkten: 2003 erwarb Laurence Graff das Weingut und vollendete es zu seinem kleinen Paradies, indem er das Portfolio der Domäne um ein edles Spa-Hotel und ein Restaurant mit fantastischer Küche erweiterte. Ein Reiseziel von Weltklasse – bekannt für seinen Wein, seine Gastfreundschaft, seine Küche und seine Sammlung zeitgenössischer afrikanischer Kunst.