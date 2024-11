Fondue Chinoise wird in Kombination mit dem richtigen Wein zum Festessen par excellence. bild: mövenpick wein

Welcher Wein passt zu Fondue Chinoise?

Fondue Chinoise ist ein klassisches Festessen für die kalte Jahreszeit. Damit dein Fondue zum perfekten Wintergericht wird, muss auch die Auswahl des Weins passen. Doch welche Weine eignen sich am besten?

Du planst ein Fleischfondue und fragst dich, welcher Wein dazu am besten passt? Grundsätzlich gilt wie so oft: Es passt, was gefällt! Weine, die du sonst gerne trinkst, haben beste Voraussetzungen, auch als Essensbegleiter ein Volltreffer zu sein. Man kann das Thema aber noch etwas «wissenschaftlicher» angehen. Da die Geschmackspalette beim Fleischfondue aufgrund der verschiedenen Saucenvariationen, Beilagen, und unterschiedlichen Fleischsorten so breit wie bei kaum einem anderen Gericht ist, kann die Weinauswahl zu einer echten Herausforderung werden: Denn die Aromen der Speisen sollten dem Wein nicht die Show stehlen – gleichzeitig darf der Wein das Fondue Chinoise nicht dominieren, sondern soll es angenehm begleiten.

Dabei ist zu beachten, dass je nachdem, ob rotes Fleisch, Poulet oder Wild im heissen Fond gegart wird, jeweils etwas andere Weintypen in Frage kommen. Während elegante Rotweine aus den Rebsorten Pinot Noir, Merlot oder Nebbiolo meist eine exzellente Wahl zu Rindfleisch sind, eignen sich zu Schweinefleisch und Geflügel geschmeidige Weissweine aus Chardonnay, Weiss- und Grauburgunder oder Grüner Veltliner besonders gut, weil sie viel Saftigkeit und Fruchtschmelz besitzen. Zu Lamm oder Wildfleisch passen hingegen würzige Rotweine aus Südfrankreich oder Südamerika hervorragend, denn ganz egal ob Carménère, Syrah, Malbec oder Grenache – mit ihrem gehaltvollen Körper und ihrem fruchtintensiven Charakter sorgen sie am Gaumen für geschmackliche Balance und bringen den Geschmack des Fleisches so besonders schön zur Geltung.

Allrounder-Weine sind besonders gefragt

Da ein Fondue nun gerade dann besonders viel Vergnügen bereitet, wenn es verschiedene Fleischsorten gibt, empfehlen sich Weine mit ausgewiesenen Allrounder-Qualitäten: Weine, die über genügend Kraft verfügen, dem Geschmack des Fleisches und den würzigen Saucen Paroli zu bieten und die sich dank ihrer Geschmeidigkeit und ihrem ausgewogenen Profil höchst anpassungsfähig zeigen.

Mit diesen Weinen wird dein nächstes Fondue Chinoise garantiert ein Erfolg: