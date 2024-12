Wein schenken leicht gemacht bild: getty images

Von Hobbyastronomen bis Star Wars Fans: der perfekte Wein für jeden Typ

Wein ist ein beliebtes Geschenk, doch den Geschmack der Beschenkten zu treffen gar nicht so einfach. Mit diesen Tipps und deinem Insiderwissen findest du für jeden Typ das passende persönliche Geschenk.

Für Kunstliebhaberinnen und -liebhaber

Dave Phinney gilt als wahrer Künstler im Umgang mit der Rebsorten-Palette. Seine zweite Leidenschaft, die Kunst, lebt er beim Design der Etiketten aus. Die Flasche seiner jüngsten Kreation Falling Blue aus Südfrankreich ziert eine Collage. Diese Technik, bei der durch Aufkleben unzähliger Papierelemente etwas Neues geschaffen wird, ist die Passion eines kreativen Geistes, der in einer kunstbegeisterten Familie aufgewachsen ist.

Falling Blue

Für Star Wars Fans

Mit seinen Filmen ist George Lucas schon vor langer Zeit zur Legende geworden. Abseits von Hollywood zählt Wein zu den grossen Leidenschaften des visionären Regisseurs und Produzenten. George Lucas’ Freund Francis Ford Coppola, selbst erfolgreich im Weinbusiness tätig, war für ihn Inspiration und Ermutigung, sich seinen Winzertraum ebenfalls zu erfüllen. So hat Lucas auf der Skywalker Ranch, seinem privaten Anwesen, die Skywalker Vineyards ins Leben gerufen.

Pinot Noir Skywalker Vineyards

Für Bad Boys and Girls

Robert Parker sah in Jean-Luc Thunevin einst das schwarze Schaf und nannte ihn Bad Boy des Bordelais. Nachdem Thunevin mit seinen Bordeaux-Weinen für Aufmerksamkeit sorgte, produziert er seit einigen Jahren auch in Südfrankreich Weine mit Kultstatus. Der Bad Boy Gold lässt die Wärme und Frucht Südfrankreichs genauso erkennen wie die Klasse des Bordelais. Das Schild zur Garage auf der Etikette verweist auf Thunevins erste Versuche als Winzer, die er zu Hause unternahm.

Bad Boy Gold

Für alle Ringträger und Elbenfreunde

Das Mittelburgenland wird zu Mittelerde und fährt einen Rotwein mit der Macht Mordors auf: Erich Scheiblhofer zaubert einen monumentalen Wein hervor, der im Handumdrehen alle in seinen Bann zieht, die kraftvolle, dichte, konzentrierte Weine lieben. Als Rüstzeug erhielt der Mordor einen zwölfmonatigen Ausbau in neuen französischen Barriques.

Mordor von Erich Scheiblhofer

Für die No-Buzz-Crew

Die alkoholfreie Spritz-Alternative bietet eine Eruption von bitter-süssen Orangen, typisch komplexen Noten von Rhabarber, feinen Gewürznuancen kombiniert mit frischen Zitrusaromen, charakteristischer Bitterkeit und leicht pfeffrigem Abgang. Die süsse Zutat für den perfekten Spritz!

Dolce Spritz Join the Rebels

Für Hobbyastronominnen und -astronomen

Das Projekt Halos de Jupiter wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, der Weinvielfalt und dem aussergewöhnlichen Potenzial des südlichen Rhonetals mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. In Zusammenarbeit mit einigen befreundeten Kollegen setzt Michel Gassier diese Idee seit vielen Jahren mit grossem Elan in die Tat um. Er spiegelt mit den ausdrucksstarken Weinen von Halos de Jupiter die einzigartige Persönlichkeit der Rebsorte Grenache wider, die traditionell in vielen der besten Terroirs Südfrankreichs kultiviert wird. Auf jeder Etikette gibt es ein anderes Sternbild zu entdecken.

Gigondas von Halos de Jupiter

Für alle, die Luxus und Glanz lieben

Die schlichten, modernen Etiketten der Weine von Winzer Dennis Darriet erinnern an seine erste Karriere als Goldschmied. Die goldenen Details verleihen den Flaschen eine elegante Note und machen sie zu einem wunderbaren Geschenk für Menschen, die Wert auf Ästhetik und Exklusivität legen.

Darriet Cuvée Classic Rouge

Für Neugierige: Weingenuss im Abo

Das Mövenpick Weinabo ist die perfekte Geschenkidee für Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber. Wähle aus drei verschiedenen Abos und die beschenkte Person erhält ein Jahr lang alle drei Monate ein Überraschungspaket.

Über den Mövenpick Onlineshop kannst du übrigens jeden Wein als Geschenk verpackt, mit Karte und persönlicher Nachricht versehen, direkt an die zu beschenkende Person liefern lassen.