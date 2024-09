Wein und Kürbis – das Herbst-Traumpaar Bild: getty images

Kürbisgenuss: das perfekte Herbstrezept mit passender Weinempfehlung

Farbenfroh, lecker und gesund – Kürbis bereichert den herbstlichen Speiseplan in vielerlei Hinsicht. Und was passt besser zu leckerem Essen als ein ebenso feiner Wein? Pünktlich zum Saisonstart gibt’s hier ein Kürbisrezept mit passender Weinempfehlung. So landest du garantiert einen herbstlichen Perfect Match.

In der Küche zeigen sich Kürbisse als wahre Multitalente: So vielfältig die Möglichkeiten der Zubereitung sind, so abwechslungsreich ist auch die Weinauswahl. Denn je nachdem, welche Kürbisart auf dem Plan steht, wie der Kürbis zubereitet und abgeschmeckt wird, kommen recht unterschiedliche Weine in Frage. Wichtig ist bei der Auswahl stets, dass der Wein den zarten Kürbisgeschmack unterstreicht, aber nicht übertrumpft. Grundsätzlich harmonieren deshalb insbesondere die Burgundersorten erstklassig mit einer Vielzahl von Gerichten, denn die feinen Nuancen von Pinot Noir, Chardonnay, Weiss- und Grauburgunder lassen die nussigen Aromen wunderbar zur Geltung kommen.

Fein gewürzt und zart geröstet

Zu mild gewürzten Vorspeisen, klassischer Kürbissuppe oder süss-sauren Gerichten wie einem Chutney passen aber auch kräftige Rosés oder ein geschmeidig-frischer Schaumwein, weil diese Sorten die feinfruchtigen Aromen des Kürbisses optimal unterstreichen. Wird der Kürbis hingegen angebraten und ist dadurch mit würzigen Röstaromen ausgestattet, sind holzfassgereifte Weissweine meist eine erstklassige Wahl. Denn mit ihren rauchigen Noten ergänzen sie den Charakter des Essens elegant.

Kräftig abgeschmeckt oder delikat exotisch

Wird der Kürbis ein bisschen deftiger zubereitet und beispielsweise als Auflauf mit Käse überbacken, passen auch körperreichere Weiss- und vollmundige Rotweine mit etwas kräftigerer Struktur hervorragend. Zu asiatisch angehauchten Kürbisgerichten wiederum, die mit pikanten Gewürzen, Kokosmilch oder exotischen Früchten abgeschmeckt sind, eignet sich ein leichter deutscher Kabinett-Wein wunderbar. Mit seiner frischen Art, seiner Säurestruktur sowie seiner Restsüsse harmonisiert er die Schärfe und rundet das komplexe Aromenspiel perfekt ab.

Kürbis-Ingwer-Suppe bild: getty images

Ist die Lust auf Kürbis geweckt, doch die Inspiration fehlt? Voilà, ein herbstliches Rezept mit passender Weinempfehlung.

Kürbis-Ingwer-Süppchen

ZUTATEN

500 g Kürbisfruchtfleisch

1 Schalotte

1 – 2 EL frisch geriebener Ingwer

60 g Butter

100 ml Weisswein

700 ml Geflügelfond (selbst gemacht oder Glas)

1 – 2 EL Crème fraîche

Salz

Pfeffer

Kardamom

frisch geriebene Muskatnuss

1 EL Kürbiskernöl

40 g Kürbiskerne

ZUBEREITUNG

Schneide das Kürbisfruchtfleisch in 1 cm grosse Würfel. Die Schalotte schälen und klein würfeln. Schwitze die Kürbis- und Schalottenwürfel mit dem Ingwer in der zerlassenen Butter farblos an. Dann mit dem Weisswein und dem Geflügelfond aufgiessen und den Kürbis in etwa 25 Minuten weich garen.

Püriere die Kürbis-Schalotten-Ingwer-Mischung im Mixer oder mit dem Pürierstab und giesse die Suppe durch ein Sieb. Die Crème fraîche einrühren und das Kürbis-Ingwer-Süppchen mit Salz, Pfeffer, Kardamom sowie Muskatnuss würzen und warm halten.

Erhitze das Kürbiskernöl in einer beschichteten Pfanne und röste die Kürbiskerne darin kurz an. Die Kürbiskerne aus der Pfanne nehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen und leicht salzen.

Schäume die Suppe mit dem Pürierstab auf und giesse sie in vorgewärmte tiefe Teller oder Tassen. Mit Kürbiskernen bestreuen und mit ein paar Tropfen Kürbiskernöl beträufeln. Sofort servieren.

Dazu passt der Grüne Veltliner von Markus Huber aus dem österreichischen Traisental: