Musikhören soll den Weingenuss beeinflussen Bild: gettyimages

6 geniale Wein-Fun Facts, die du kennen solltest

Zähne putzen mit Barolo? Wein direkt vom Brunnen trinken? Ja und ja! Erfahre hier mehr darüber und lerne weitere kuriose Fakten aus der Weinwelt kennen.

Was hat Musik mit Weingeschmack zu tun?

Eine Studie der Universität von Edinburgh hat aufgezeigt, dass die Art von Musik, die man beim Weingenuss hört, den Geschmack des Weins beeinflussen kann. Zum Beispiel kann schwere Musik dazu führen, dass der Wein intensiver schmeckt.

Musik spielt aber nicht nur beim Trinken eine Rolle. Verschiedene Weingüter lassen sich auch beim Produzieren von der Musik inspirieren. Zum Beispiel I Giusti e Zanza aus der Toskana. Für die Weine Dulcamara und Nemorino liess man sich von Figuren aus Gaetano Donizettis Oper L’Elisir d’Amore inspirieren. Dulcamara ist der Quacksalber, der dem jungen Bauern Nemorino einen Liebestrank in Form einer Flasche Wein andreht, um das Herz der schönen Adina zu erobern. Nach einigen Irrungen und Wirrungen kommt es schliesslich zu einem Happy End.

Weintrinken ist nicht für alle ein Genuss

Es gibt eine Phobie namens Oenophobia, die die Angst vor Wein beschreibt. Das Wort wird natürlich auch in einem allgemeineren Sinne verwendet, um sich auf jede Art von Abneigung gegen alkoholische Getränke zu beziehen. Dies aufgrund negativer Erfahrung mit Alkohol, zum Beispiel wenn man sich betrunken daneben benommen hat oder mit einem Kater aufgewacht ist. Übrigens gibt es auch eine wissenschaftliche Bezeichnung für die Angst vor dem leeren Glas: Cenosillicaphobia.

Wein für einen frischen Atem?

Wer an Oenophobia leidet, sollte in Italien auch beim Zahnpastaeinkauf die Augen offenhalten. Dort gibt es nämlich Zahnpasta mit Weingeschmack. Es gibt Varianten, die nach Chianti oder Barolo schmecken sollen. Wenn du die typische Sangiovese-Aromatik lieber aus dem Weinglas statt aus dem Zahnglas geniesst, probiere doch diesen Chianti Riserva:

24 Stunden Rotwein aus dem Brunnen

In der Gemeinde Caldari di Ortona in den italienischen Abruzzen steht ein Brunnen, aus dem rund um die Uhr Rotwein auf Knopfdruck kostenlos kredenzt werden kann. Der Brunnen fontana del vino liegt am Cammino di San Tommaso, einem beliebten Pilgerweg.

Hoch die Tassen – aber warum eigentlich? bild getty images

Prost, Cheers, Santé und zum Wohl! Warum stossen wir eigentlich an?

Zum Ursprung dieses Brauchs gibt es viele verschiedene Hypothesen. Eine davon geht gar ins Mittelalter zurück. Da war es durchaus üblich, bei Meinungsverschiedenheiten den Widersacher auf heimtückische Art aus dem Weg zu räumen, indem man ihm Gift in sein Getränk mischte. Aus Angst vor heimlichen Attentaten entwickelte sich dann das gemeinsame Anstossen. Denn das geschah damals nicht mit zartem Klimpern feiner Sektflöten wie heute – früher wurden die Krüge so heftig gegeneinander geschlagen, dass jeweils ein wenig des eigenen Getränks in das Trinkgefäss des anderen hinüberschwappte. Indem man diese Vermischung beim Anstossen einvernehmlich zuliess, vermittelte man seinem Gegenüber, dass kein Grund zur Sorge besteht: Hätte der vermeintliche Täter Gift in das Getränk seines Kontrahenten gemischt, würde er sich beim Trinken nun auch selbst vergiften. Hingegen machte sich damals jeder, der das Anstossen verweigerte, äusserst verdächtig.

Wer trinkt am meisten Wein?

Die Portugiesinnen und Portugiesen sind Weltmeister im Weintrinken. Laut der Datenbank Statista lag der Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr 2023 bei fast 62 Litern. Die Schweiz liegt mit 31,8 Litern auf dem vierten Platz, nach Frankreich (2) und Italien (3).