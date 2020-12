Probier was Neues – gewinne ein Winter-Erlebnis in der Schweiz

Promotionen

Gewinne mit Schweiz Tourismus und Raiffeisen ein Wintererlebnis

Hast du Lust, diesen Winter was völlig Neues zu wagen? Hier ist deine Chance. Bewirb dich bei uns für ein erstes Mal und gewinne mit Raiffeisen und Schweiz Tourismus dein persönliches Highlight.

Dieser Inhalt wurde von Schweiz Tourismus verfasst

Passend zum diesjährigen Winter-Motto "erstes Mal" hat Schweiz Tourismus die inspirierende Plattform myfirsttime.ch ins Leben gerufen. Hier findest du 100 Wintererlebnisse, die dich für dein "erstes Mal" im Schweizer Winter inspirieren.

Und mit etwas Glück machen wir dein ganz persönliches "erstes Mal" im Schweizer Winter möglich! Erzähl uns ganz einfach, was du diesen Winter zum ersten Mal ausprobieren möchtest.

Eine Teilnahme an diesem Wettbewerb ist vom 23.11.2020

bis zum 15.12.2020 unter myfirsttime.ch möglich.

Aus allen Anmeldungen werden drei Gewinner bestimmt und bis am 24. Dezember persönlich von Schweiz Tourismus benachrichtigt.

Unabhängig vom eingereichten Winter-Erlebnis umfasst der Gewinn in jedem Fall ein Wochenende für 2 Personen in der Schweiz; 3 Übernachtungen in einem 3*-Hotel inkl. Halbpension – inkl. der An- und Abreise.

Gutschein wird gültig sein bis Ende März 2022.

Wir wünschen viel Spass und Erfolg!

