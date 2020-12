Promotionen

bild: bank cler

Hast du kurz Zeit? Eröffne ein Zak-Konto mit 25 CHF Guthaben.

Egal, ob beim Zuschauen, wie die Spaghetti weich werden, oder beim Beobachten des Schaums in der Waschstrasse: Wir alle kennen Momente, in denen man auch etwas Nützlicheres tun könnte, als zu warten. Und genau diese Momente sind eine gute Gelegenheit für die Eröffnung eines Zak-Kontos. Jetzt sogar für kurze Zeit mit 25 CHF Startguthaben.

Dieser Inhalt wurde von der Bank Cler verfasst

Zak ist die Mobile-Banking-App der Bank Cler. Sie bietet alles, was du von einer Bank brauchst, plus praktische Features, mit denen dir der Überblick über deine Finanzen noch einfacher fällt. Zum Beispiel virtuelle Spartöpfe, in die du dein Guthaben einteilen kannst. Oder die Gruppenfunktion «Gemeinsame Töpfe», mit der gemeinsame Ausgaben detailliert aufgelistet werden. Mühsames Ausrechnen, wer wem wie viel schuldet, ist nicht mehr nötig. Das Allerbeste kommt aber erst noch: Zak ist gratis. Also wirklich gratis. Die Kontoeröffnung kostet nichts, die Karten kosten nichts und du kannst Mobile Payment umsonst nutzen.

Interessiert? Dann hol dir die App! Eine Kontoeröffnung ist mindestens genauso einfach wie Zak. Sie dauert nur wenige Minuten und ist von überall ganz ohne Videoanruf und Papierkram möglich - wie du im Tutorial-Video sehen kannst.

Wenn du also das nächste Mal Pasta in den Topf wirfst oder sogar jetzt nach dem Lesen ein bisschen Zeit hast: Leg los mit Zak!

Mit dem Code ZAKSON bekommst du ausserdem 25 CHF Startguthaben bei der Kontoeröffnung geschenkt.

