Promotionen

Gesund durch den Winter – Crans-Montana zeigt, wie’s geht



©Anthony Vuignier

Promotionen

Gesund durch den Winter – Crans-Montana zeigt, wie’s geht

Wer sich selber Sorge trägt, kommt beschwingter durch den Winter. Nach diesem Grundsatz leben auch Franck Reynaud und Claudia Denzler: Der Sternekoch und die Yoga-Expertin sorgen in Crans-Montana ganzjährig für ein gesundes Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele.

Dieser Inhalt wurde von Crans-Montana Tourismus & Kongress verfasst

In unserem Alltag kann es bisweilen ganz schön schwer fallen, Ruhe zu bewahren: Zeit ist Geld, Effizienz ist Trumpf, und wer im Job erfolgreich sein will, erledigt die Aufgaben von heute am besten bereits gestern. Wir bewegen uns in einem solchen Tempo durchs Leben, dass dabei Genuss, Gesundheit und unser seelisches Wohlbefinden häufig auf der Strecke bleiben – zu häufig. Nicht so bei Franck Reynaud und Claudia Denzler.

Der GaultMillau-Koch und die Bewegungspädagogin beschäftigen sich beruflich wie privat damit, wie wir der Gesundheit mit dem richtigen Essen, ausreichend Bewegung und Entspannung auf die Sprünge helfen können. Die beiden Zuzüger haben in Crans-Montana ihre zweite Heimat gefunden: mit 300 Sonnentagen pro Jahr und frischer Alpenluft das ideale Setting, um Vitamin D zu tanken und Körper und Geist gesund durch den Winter zu bringen.

Obwohl es in der Küche von Franck Reynaud häufig schnell zu- und hergeht, ist dies für den Sternekoch noch lange kein Grund, bei der Qualität seiner Menüs Abstriche zu machen: «Gesund zu essen braucht nicht mehr Zeit als schlecht zu essen. Es ist – wie so oft – alles eine Frage der richtigen Prioritäten und Entscheidungen.» Auch für Yoga-Expertin Claudia Denzler ist ein achtsamer Umgang mit dem eigenen Körper essenziell.

So sollten wir uns regelmässig damit auseinandersetzen, welche Dinge in unserem Alltag welchen Stellenwert einnehmen: «Heutzutage muss alles immer schnell gehen. Viele Menschen nehmen sich deshalb zu wenig Zeit: für Sport, fürs Essen, für sich selber – und damit letztendlich für ihre Gesundheit.» Die beiden Experten bewegen sich in zwei ganz unterschiedlichen beruflichen Welten – und verfolgen dabei doch ein gemeinsames Ziel.

©CMTC Olivier Maire

Back to the Roots – natürlich saisonale Gourmetküche

«L’amour» war es, die Franck Reynaud nach Crans-Montana brachte. Der gebürtige Provenzale lernte mit 24 Jahren seine heutige Frau kennen und folgte ihr ins Wallis. Aus der Liebe zu einem Menschen wurde bald die Liebe zu einer ganzen Region. Seit über 20 Jahren lebt der Spitzenkoch mit seiner Familie in Crans-Montana und zaubert in der Hostellerie du Pas de l’Ours (18 von 20 GaultMillau-Punkten) exquisite saisonale Gerichte auf den Tisch.

So frisch wie die regionalen Zutaten, die Reynaud für seine Gourmetkreationen verarbeitet, so jugendlich-sportlich ist das Erscheinungsbild des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Küchenchefs. Das Erfolgsrezept des 46-jährigen Ausnahmekönners: «Gesunde Ernährung und regelmässige körperliche Aktivität.»

©CMTC Olivier Maire

Wenn Franck Reynaud nicht gerade in der Küche den Kochlöffel schwingt, ist er am liebsten im Freien unterwegs: auf einer Wanderung entlang der Suonen – sein Tipp: Bisse du Ro von Crans-Montana zum Lac de Tseuzier –, auf dem Golfplatz, beim Snowkiten oder Skitouren.

«Die Natur und meine Umwelt sind wesentliche Elemente meines Gleichgewichts. Vermutlich fühle ich mich deshalb in Crans-Montana mit seinen vielen Outdoor-Möglichkeiten so wohl», so der Spitzenkoch. Gerade in der kalten Jahreszeit sei es nach der Bewegung an der frischen Luft aber wichtig, dem Körper die richtige Nahrung zu geben: «Im Winter bevorzugen wir gekochtes Essen, das den Körper mit Energie versorgt und wärmt.»

Lieblingszutat Liebe

Schnee und Kälte sind gemäss Reynaud zudem kein Grund, um auf saisonale Erzeugnisse aus der Region zu verzichten: «Da wären zum einen natürlich der Walliser Käse und Wein – besonders letzterer wird meiner Meinung nach noch immer unterschätzt.»

Doch die Region berge noch weitere verborgene Schätze, die nur darauf warten, von neugierigen Köchinnen und Köchen entdeckt zu werden: «In der Region gibt es zahlreiche Kleinproduzenten, die Gemüse, Obst und Fleisch von Höfen, die verantwortungsvoll wirtschaften, anbieten: so zum Beispiel das Lammfleisch von Damien Jeannerat oder die Äpfel von Romaine Arbellay.»

©CMTC Olivier Maire

Yoga im Schnee – achtsam raus aus dem Alltagsstress

Genau so, wie es Franck Reynaud beim Essen nicht nur um die lebensnotwendige Nahrungsaufnahme geht, ist für Claudia Denzler auch Yoga weit mehr als eine Methode, um den Körper in Bewegung zu bringen: «Beim Yoga schenkt man sich selber Zeit. Es geht darum, die Fähigkeiten des eigenen Körpers, des Geistes und der Seele zu kontrollieren und miteinander in Einklang zu bringen – das ist der Weg und gleichzeitig auch das Ziel.»

Wege sind für Claudia Denzler grundsätzlich dazu da, beschritten zu werden: Aufgewachsen in Zürich absolvierte Claudia Denzler hier ihre KV-Lehre, bevor es sie für ein Jahr in die USA zog. Heute wohnt die 58-Jährige in Crans-Montana, wo sie als selbstständige diplomierte Bewegungspädagogin und Yogalehrerin im Institut Moving Balance arbeitet.

©luciano miglionico

Die Mutter von drei erwachsenen Kindern hat ihre Berufung zum Beruf gemacht. Privat praktiziert Claudia Denzler seit 30 Jahren Yoga, seit 15 Jahren fliessen Elemente davon auch in ihren Bewegungsunterricht ein. Reine Yogakurse bietet die Bewegungspädagogin seit sechs Jahren an, seit vier Jahren ganzjährig auch Randoyoga-Kurse in freier Natur. Die Berge und die Natur waren es auch, die Claudia Denzler vor 15 Jahren dazu bewegten, ihren Wohnort ins Wallis zu verlegen. Mit Crans-Montana verbindet sie eine bereits 50-jährige Liebesgeschichte: «Hier lernte ich Skifahren, und hier verbrachte ich als Kind zahlreiche Weihnachtsferien. Mit zwanzig kam ich zurück und arbeitete mit Unterbrüchen dreissig Jahre lang als Skilehrerin. Ich kann mir keinen schöneren Arbeitsplatz vorstellen!»

©Moving Balance Claudia Denzler

Der winterliche Weg zu Glück und Zufriedenheit

Es überrascht also nicht, dass Claudia Denzler Yoga wann immer sie kann draussen praktiziert: «Die Luft ist reiner, ich fühle mich frei und mit der Welt verbunden.» Zu ihren Lieblingsorten in Crans-Montana gehören neben den Seen des Lac de Miriouge und Lac de Chermingon auch die Ufer der Moubra: «Das Wasser, die Berge und Bäume bieten nicht nur eine wunderbare Aussicht, sondern auch ein Gefühl grenzenloser Freiheit», erklärt die Yoga-Expertin.

so Zudem seien diese Orte ganz nah am Zentrum «und vermitteln einem doch das Gefühl, weit weg in einer anderen Welt zu sein.» In Crans-Montana mit Yoga in die Natur einzutauchen sei insbesondere in der kalten Jahreszeit wärmstens zu empfehlen: «Die Yogapraxis stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern hilft uns im Winter auch, was das Gleichgewicht und die Zentrierung angeht – sozusagen als Sturzprävention.»

©Moving Balance Claudia Denzler

Darüber hinaus würden, so Denzler, bereits ganz einfache Positionen dabei helfen, den Atem richtig fliessen zu lassen und damit die Lebensenergie im ganzen Körper zu verteilen. So blieben im Winter nicht nur der Geist, sondern auch die vor Kälte steifen Glieder beweglich. Natürlich müssen künftige Schnee-Yogis ein paar Dinge beachten: «Neben einer Skihose und -jacke, die wärmt und gleichzeitig genug Bewegungsfreiheit lässt, empfehlen sich auch wasserfeste Schuhe mit einer rutschfesten isolierten Sohle», erklärt die Expertin. Zudem solle man immer durch die Nase einatmen: «Damit wird die kühle Luft gefiltert und gelangt bereits etwas erwärmt in die Lunge.»

Yoga lehre uns zudem, Geduld mit uns selber zu haben und öfters einmal zu probieren anstatt lange zu studieren – von diesen Qualitäten könnten wir wohl das ganze Jahr profitieren. Eines der schlagensten Argumente dafür, Yoga auch im Winter zu praktizieren, erwähnt Claudia Denzler allerdings erst ganz am Schluss des Gesprächs: «Wenn die Tage kürzer sind und das Gemüt unter der Dunkelheit leidet, kann Yoga auch dabei helfen, einen Zustand von Glück und Zufriedenheit zu erlangen: mit dem, was wir sind, und dem, was das Leben uns anbietet.» Ein Aspekt, der besonders in diesen Zeiten nicht zu verachten ist.

©luciano miglionico

Crans-Montana – Absolutely Crans-Montana gehört zu den grössten Tourismus-Destinationen der Schweiz und ist Mitglied von «Best of the Alps», der offiziellen Vereinigung von 13 traditionsreichen und einzigartigen Feriendestinationen in den Alpen.

So sicher wie möglich durch den Winter In Crans-Montana gelten die offiziellen Schutzbestimmungen des Kantons Wallis. Zudem verfügen alle Partner der Destination über das «Clean&Safe»-Label. Mehr Informationen zu den aktuellen Covid-19-Richtlinien und Sicherheitsmassnahmen gibt es hier.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung