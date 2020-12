Promotionen

Ist es kalt? Dann wärm von innen! Mit einem Pumpkin Protein Porridge.

Pump it up! Das Pumpkin Protein Porridge hat es nicht nur in sich, es schmeckt auch winterlich fein. Wir❤️ saisonal & regional.

Porridge klingt etwas weniger altbacken als Haferbrei. Aber eigentlich egal, wie das Teil heisst: Ein herrlich cremiges Porridge mit fein gewürztem Kürbis-Mash, Birnen und einem Schlag Hüttenkäse rettet jeden Tag.

Das ganze Rezept im Video

Zutaten

1 Portion

Backpapier

Kürbis-Mash:

1 kleiner Butternusskürbis, geschält, Kürbiskerne*

beiseitelegen, in 2 cm grosse Würfel geschnitten

2 EL Butter

2 TL Honig

1 Prise Salz

1 Prise Vanillepulver

Caramelisierte Kürbiskerne:

*Kürbiskerne, gewaschen, getrocknet

1 TL Zucker

etwas Zimt

1 EL Butter

Porridge:

4 EL Haferflocken

1 dl Milch

1 TL Honig

wenig Salz

5 EL Kürbis-Mash

½ Birne, in feinen Scheiben

3 EL Hüttenkäse

Zubereitung

Zubereiten: 35 Minuten

Kochen / Backen: 20 Minuten

Auf dem Tisch in: 40 Minuten



Kürbis 20-25 Minuten in siedendem Wasser weich kochen. Caramelisierte Kürbiskerne: Kürbiskerne mit Zucker, Zimt und Butter in eine Bratpfanne geben, auf kleiner Hitze caramelisieren, auskühlen lassen. Kürbis-Mash: Gekochter Kürbis mit der Gabel zerstampfen, mit Butter, Honig, Salz und Vanillepulver abschmecken, leicht auskühlen lassen. Porridge: Haferflocken mit Milch, Honig und Salz erhitzen, leicht köcheln lassen, bis eine breiartige Konsistenz erreicht ist, Kürbis-Mash beigeben, vermengen. Porridge mit Birne, Hüttenkäse und Kürbiskernen garnieren, warm geniessen.

* Statt Butternusskürbis können auch andere Kürbissorten verwendet werden.

Kürbis-Mash eignet sich auch für die Verfeinerung von Lattes oder als Topping für Bowls.

Restlicher Kürbis-Mash in heiss ausgespülte Gläser abfüllen, zugedeckt im Kühlschrank 1 Woche haltbar.



1 Portion enthält:

Energie: 3023kJ / 722kcal, Fett: 47g, Kohlenhydrate: 52g, Eiweiss: 24g

Und hier: das Porridge-Grundrezept. Bild: Swissmilk

Und für Eilige: Porridge aus der Mikrowelle Bild: swissmilk

Und jetzt ab in die Küche!



