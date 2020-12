Promotionen

Wettbewerbe

Die 10 grössten Serienhighlights des Jahres



Promotionen

Die 10 grössten Serienhighlights des Jahres

Leidenschaftliche Teenager, eine Familie, ein sterbender Medienmogul, ein (zu unrecht beschuldigter?) Mordverdächtiger – und viele Gangster. Das sind die Hauptfiguren der zehn Sky-Show-Serien, die in diesem Jahr die besten Zuschauerratings erhalten haben.

Dieser Inhalt wurde von --MARKENNAME-- verfasst

Was für ein Jahr! Corona, Lockdown, der Tod von Diego Maradona. Doch so deprimierend die Nachrichten aus der realen Welt auch waren – glücklicherweise konnte man sich mit Serien jederzeit in eine andere Welt retten. Zeit für einen Rückblick darauf, was Serienfans auf der ganzen Welt träumen oder lachen liess - oder vor Spannung zerriss. Hier sind die Serienhighlights von Sky Show 2020, die von den Zuschauern auf der Filmdatenbank International Movie Databank IMDb die höchsten Ratings erhalten haben.

«Gangs of London»

Im britischen Gangster-Drama übernimmt nach der Ermordung des Unterwelt-Königs Finn Wallace dessen heissblütiger Sohn Sean. Anstatt zum Business as Usual (Drogenhandel) zurückzukehren, will er um jeden Preise die Ermordung seines Vaters rächen. Und bricht damit einen Krieg in der Londoner Unterwelt vom Zaun. Die Serie sticht auch durch extrem aufwendige Action-Choreographien, die auch oft sehr brutal daherkommen, heraus. Auf Sky Show verfügbar: Staffel 1; Staffel 2 ist in Arbeit

IMDB-Rating: 8.1

«Animal Kingdom»

Nach dem Tod seiner Mutter kommt der 17-Jährige Joshua in die Obhut seiner Grossmutter Janine. Die ist jedoch keine gemütliche Oma, sondern Matriarchin eines Familienclans in Kalifornien, der seinen Lebensunterhalt mit Banküberfällen verdient. Joshua realisiert zu spät, in welcher Art Familie er gelandet ist. Auf Sky Show verfügbar: Staffeln 1 - 4

IMDB-Rating: 8.2

«ZeroZeroZero»

Serien über den Drogenhandel zeigen oft blutbrünstige kolumbianische Drogenbarone oder Kleindealer – aber kaum je die Mittelsmänner im Hintergrund. Hier springt die innovative, auf einem Buch von Roberto Saviano basierende, Serie ein. Sie zeigt eine Familie von Brokern, die Lynwoods, die von New Orleans aus Kokain auf Frachtschiffen nach Europa schmuggeln. Natürlich geht auf der Fahrt, von der ZeroZeroZero erzählt, so ziemlich alles schief. Auf Sky Show verfügbar: Staffel 1

IMDB-Rating: 8.2

«Years and Years»

Das Familienepos dreht sich um die Familie Lyons aus Manchester, deren Schicksal sich nach einem politischen Ereignis in Grossbritannien 2019 ändert. In den folgenden 15 Jahren verfolgt Years and Years das Leben der Lyons, das zugleich von den politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen im Land geprägt ist. Die Geschichte ist fiktiv, aber so viel sei gesagt: Brexit lässt grüssen. Auf Sky Show verfügbar: Staffel 1

IMDB-Rating: 8.3

«Warrior»

: San Francisco, Ende des 19. Jahrhunderts. Chinesische Immigranten strömen in die Hafenstadt und errichten in Chinatown eine von Gangs kontrollierte Parallelgesellschaft. Einer der Neuankömmlinge ist Ah Sahm, der sich in der Unterwelt rasch einen Namen macht. Die Serie, die auf einer Idee von Bruce Lee basiert, unterhält mit aufwändigen und atemberaubenden Kampfszenen, auf die der verstorbene Meister stolz gewesen wäre. Auf Sky Show verfügbar: Staffel 1; Staffel 2 läuft seit dem 18. Dezember auf Sky Show.

IMDB-Rating: 8.3

«Barry»

Ein ehemaliger Marine (gespielt vom US-Komiker Bill Hader) arbeitet als Profikiller, der im falschen Glauben lebt, lediglich Schwerverbrecher zu beseitigen. Ein Auftrag führt ihn in eine Schauspielklasse – ein Hobby, an dem Barry Gefallen zu finden beginnt. Da ihn seine Auftraggeberin jedoch nicht erlaubt, aus dem Tötungsgeschäft auszusteigen, führt Barry von nun an ein Doppelleben als Schauspieler und Killer. Auf Sky Show verfügbar: Staffel 1 – 2

IMDB-Rating: 8.3

«Banshee»

Meisterdieb Lucas Hood kehrt nach langer Haftstrafe ins Leben zurück. Als er seine ehemalige Komplizin in einer Amish-Gemeinschaft aufspürt und der dortige Sheriff bei einer Streitschlichtung ums Leben kommt, nimmt er dessen Identität an und waltet von nun an für Recht und Ordnung in dem Dorf. Bis ihn die Vergangenheit einholt. Auf Sky Show verfügbar: Staffel 1 – 4

IMDB-Rating: 8.4

«The Night of»

Eigentlich will nur auf eine Party. Doch dann trifft der schüchterne Nasir, ein junger Amerikaner pakistanischer Abstammung, auf die faszinierende Andrea. Sie verbringen eine wilde Nacht mit Sex und Drogen, bis Nasir das Bewusstsein verliert. Wenige Stunden später sitzt er als Hauptverdächtiger im Gefängnis. Denn Andrea ist ermordet worden. Doch ist Nasir tatsächlich der Mörder? Oder war er nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Auf Sky Show verfügbar: Staffel 1

IMDB-Rating: 8.5

«Normal People»

Die zweitplatzierte Serie dreht sich um die Teenager Marianne und Connell, unterschiedlich sowohl vom Charakter wie von sozialer Herkunft, die an der Highschool eine Affäre beginnen. Die Geschichte begleitet die beiden ans College, wo sie langsam zu Erwachsenen werden. Normale People, die auf einem gleichnamigen Bestseller basiert, zeigt, wie eine komplizierte Beziehung das Leben von zwei Menschen formen kann. Auf Sky Show verfügbar: Staffel 1 läuft am 31. Dezember an

IMDB-Rating: 8.5

«Succession»

Gewinner unserer Liste ist «Succession», eine Serie über die Familie eines Medienmoguls (Brian Cox als Logan Roy), der nach einem Hirnschlag kaum mehr arbeitsfähig ist. Nun zanken sich die Kinder um die Nachfolge. Sohn Ken hat schon lange darauf gewartet, während sein Bruder Rome sowie seine Schwester Shiv ihre eigenen Intrigen spinnen. «Succession» besticht mit spannenden Einblicken in das internationale Mediengeschäft und skurrilem Humor. Denn jede Figur hat, auf ihre ganz eigene Art und Weise, nicht alle Tassen im Schrank. Auf Sky Show verfügbar: Staffel 1 – 2

IMDB-Rating: 8.6

Gewinne jetzt 3 Monate gratis Sky Show Grenzenlose Unterhaltung für einen guten Start ins neue Jahr! Vorname Name Strasse & Nr. PLZ & Ort E-Mail Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sky Show ist als eigenständiger Abo-Service mit monatlicher Laufzeit (jederzeit kündbar) der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

CHF 14.90 pro Monat

7 Tage gratis testen

www.sky.ch

Dieser Inhalt wurde nicht von der watson-Redaktion verfasst.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung