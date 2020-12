Fantasy sind keine Grenzen gesetzt

Promotionen

Ob Historiendrama mit Monstern, Zombie-Apokalypse oder düstere Superhelden: Das Fantasy- und Mystery-Genre hat in jüngster Zeit eine Vielfalt an neuen, gewagten Serien hervorgebracht, welche die klassischen Konventionen sprengen und das Genre neu definieren.

«His Dark Materials»

Was und vor allem wer verbirgt sich in Cittagazze? Am Ende der ersten Staffel von His Dark Materials, einer Fantasy-Serie, die nach ihrer ersten Staffel bereits viele Anhänger gefunden hat, betritt die Teenagerin Lyra über eine Brücke die geheimnisvolle Stadt. Lyra, eine aufgeweckte 13-Jährige, lebt in einer Welt, in der jede menschliche Seele auch in einem Tierkörper lebt: Den Dämonen. Nachdem ihr leiblicher Vater Lord Asrielein skrupelloser Forscher, ihren Freund Roger getötet hat, um mithilfe von dessen Dämon in eine neue Welt zu gelangen, folgt Lyra ihrem Vater nach Cittagazze. Und will den Tod ihres Freundes rächen.

In der zweiten Staffel trifft Lyra in Cittagazze auf einen Jungen namens Will, mit dem sie sich auf die Suche nach dessen Vater begibt. Dabei werden die beiden in einen Krieg zwischen einer religiösen Macht namens Magisterium sowie Hexenclans verwickelt. Diese setzen alles daran, dass Lyra eine Prophezeiung verwirklicht, nach der ein Mädchen und ein Junge die Welt retten werden. Ob es auch so geschehen wird? Am 21. Dezember läuft die zweite Staffel von His Dark Materials auf Sky Show an; die erste ist bereits verfügbar.

Während das aufwendig produzierte His Dark Materials eine Fantasy-Story im besten, klassischen Sinne mit hochkarätigem Staraufgebot (unter anderem James McAvoy) ist, haben in den vergangenen Jahren andere Serien die Konventionen des Genres gesprengt. Etwa indem sie Elemente des Dramas oder des Historienfilms übernommen haben. Zu nennen wäre etwa der abgeschlossene Überhit Game of Thrones, dessen sämtliche acht Staffeln auf Sky Show zu sehen sind. In der mittelalterlich anmutender Welt von Game of Thrones fliegen zwar Drachen, zugleich zeichnet sich die Serie aber auch durch eine tiefe Figurenzeichnung aus. Und dadurch, dass in jedem Augenblick eine der vielen Hauptfiguren das Zeitliche segnen kann.

«Watchmen»

Wer es etwas zeitgenössischer mag, für den könnte Watchmen eine gute Abendunterhaltung sein: Die düstere Superhelden-Serie um den Nuklearphysiker Jonathan Osterman spielt in einer fiktiven Welt von 1985. In dieser haben die USA den Vietnamkrieg dank eines übermenschlichen Wesens gewonnen – und damit die Bedrohung eines nuklearen Schlagabtauschs zwischen den USA und der Sowjetunion zugespitzt. Hier glänzt unter anderem Regina King als Detektivin Angela Abar.

«Westworld»

Wer auf dem Bildschirm lieber in den Wilden Westen reist, ist mit Westworld gut bedient. Dieses Jahr ist die dritte Staffel der Serien erschienen; die vierte ist bereits bestellt. In Westworld reisen Menschen aus der realen Welt für einige Tage in einen virtuelle Wildwest-Park (mit Parkdirektor Anthony Hopkins alias Robert Ford) und schlüpfen dort in einen fiktiven Charakter - ob Cowboy, Salondame oder Bandit. Doch auch hier zeigt sich die reale, dunkle Seite menschlicher Existenz. Während die einen ihre geborgte Identität dazu nutzen, um zu morden und zu vergewaltigen, verfolgen andere auch im Wilden Westen den moralisch richtigen Pfad. Genau um dasselbe – das Richtige zu tun - geht es in einem weiteren Serien-Überhit: The Walking Dead. Eine Gruppe um den Sheriff Rick Grimes kämpft in einer von Zombies bevölkerten Welt ums Überleben. Und muss sich in der Apokalypse nicht nur gegen Untote wehren, sondern gegen andere Menschenclans, die im Kampf um die nackte Existenz vor nichts zurückscheuen.

«Lovecraft Country»

Ums Überleben geht es auch in Lovecraft Country, dessen erste Staffel diesen Herbst erschienen und auf Sky Show verfügbar ist. Die Geschichte, die in den USA der 1950er-Jahre angesiedelt ist, dreht sich um Monster – tierischen wie menschlichen. Denn das Fantasydrama spielt vor dem Hintergrund des sehr realen und mörderischen Rassismus gegen die schwarze Bevölkerung. Soll noch einer sagen, Fantasy-Serien hätten nichts mit der Wirklichkeit zu tun.

«Devs» und «Raised By Wolves»

Als weiterer „Genre Bastard“ wäre Devs zu nennen, eine Kombination aus Tech-Thriller und Science Fiction. Die Miniserie, deren acht Folgen auf Sky Show zu sehen sind, dreht sich um den undurchsichtigen High-Tech-Konzern Amaya und um einen Programmierer, der unter mysteriösen Umständen verschwindet. Ebenfalls innovatives Science-Fiction bietet Raised By Wolves.

Die Serie spielt auf dem Planeten Kepler 22b, auf dem Menschen nach der Zerstörung der Erde eine Kolonie errichtet haben. Und sich aufgrund religiöser Differenzen selbst zu bekriegen beginnen. Die erste Staffel der von Ridley Scott produzierten Serie ist ebenfalls auf Sky Show verfügbar.

«The Third Day»

Zum Schluss sei noch The Third Day genannt, eine Miniserie auf Sky Show, die sich sowohl beim Drama als auch beim Mystery-Genre bedient. Gewaltige Naturaufnahmen zeichnen The Third Day aus – und natürlich Jude Law als Haupfigur Sam. Diese stösst auf einer englischen Insel auf Einheimische, die sich vom Rest der Welt isoliert haben. Ganz im Gegensatz zum Fantasy- und Mysterygenre, das uns ohne Zweifel auch künftig mit inspirierenden und Konventionen sprengenden Geschichten unterhalten wird.

