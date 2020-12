Mehr Action für weniger Geld – Winterferien in Crans-Montana

Promotionen

Weihnachten unter Palmen? Silvester am Times Square? Damit ist es dieses Jahr wohl nicht weit her. Es gibt aber wahrlich Schlimmeres, als den Winter in den Schweizer Bergen zu verbringen. In Crans-Montana erhalten Gäste dank einer neuen Prepaid-Karte zudem einen Bonus-Beitrag ans persönliche Ferienkässeli geschenkt.

Dieser Inhalt wurde von Crans-Montana Tourismus & Kongress verfasst

Von Handyabos über Kreditkarten bis hin zu Einkaufsgutscheinen – Prepaid-Karten sind keine neue Erfindung. Neu ist aber, dass Karteninhaber dabei von einem geschenkten Bonus in der Höhe von insgesamt einer Million Schweizer Franken profitieren. Dieser stolze Betrag wurde von den Gemeinden Crans-Montana und Lens für die neue, wiederaufladbare Crans-Montana Prepaid-Karte zur Verfügung gestellt. Die einfache Zahlungsmethode zahlt sich dabei gleich mehrfach aus: für Einheimische, Feriengäste – und die lokalen Geschäfte.

So funktioniert’s …

Bei den ersten drei Aufladungen erhalten Kunden einen Bonus von 20 Prozent auf den geladenen Betrag geschenkt. Mit der Karte kann in allen Partnerbetrieben der Destination bequem und ohne Bargeld hervorkramen zu müssen bezahlt werden: ob im Hotel, im Spa oder bei der Tourenski-Miete, die enthaltenen Aktivitäten sind mal traditionell, mal überraschend – und immer exklusiv. Wir stellen fünf ausgewählte Angebote vor:

Wellness macht müde Muckis wieder munter

Was gibt es nach einem Tag auf der Skipiste oder nach einer aussichtsreichen Schneeschuhtour Schöneres, als die erschöpften Sportlerwaden im Jacuzzi, in der Sauna oder bei einer wohltuenden Massage zu entspannen. Der 600 Quadratmeter grosse Wellnessbereich des Guarda Golf Spa bietet Ruhe und Raum, um die Seele baumeln zu lassen oder der von der kalten Winterluft strapazierten Haut mit diversen Beauty-Treatments zu einem gesunden Strahlen zu verhelfen – ein gesunder Geist wohnt bekanntlich in einem gesunden Körper.

Auch für Anfänger – putten bis zur Perfektion

Wem es draussen zu bunt respektive zu weiss wird, der findet im Indoor Golf- & Fitnessraum des Performance Center in Crans-Montana sicher das passende Green. Dank dem «Trackman» müssen Golferinnen und Golfer auch im Winter nicht auf ihre Schwünge verzichten. Unzählige virtuelle Golfplätze stehen zur Verfügung und die Abschläge werden gleich analysiert. Man muss aber (noch) kein Tiger Woods und keine Michelle Wie sein, um hier am richtigen (Golf-)Platz zu sein. Im Gegenteil: Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, in Kursen für jedes Niveau zeigen Experten, wie der Ball rollt …

Voll fett! Biken im Schnee

«The early bird catches the worm», so sagen die Engländer. Auch in Crans-Montana hat Morgenstund Gold im Mund: Statt dem sprichwörtlichen Wurm warten beim Angebot «Early Bird Fatbike» der Skischule ESS Crans-Montana jedoch unberührte Pisten auf frühe Velovögel. Biker, die anstelle einer dicken Lippe also lieber einen breiten Reifen riskieren, cruisen hier sicher und quasi allein mit dem Fatbike über den Schnee. Doch auch Spätaufsteher müssen nicht auf den Schneespass verzichten: Beim «Aprèski Fatbike» zeigen Bike-Experten, was sie auf dem Reifen haben.

Heiliger Bimbam! Fröhliches Weihnachtsshopping überall

In den Skiferien muss sich nicht immer alles um den Wintersport drehen. Wird es auf der Piste zu kalt, kann man alternativ beim Shoppen in den rund 120 Geschäften und Boutiquen von Crans-Montana die Kreditkarte zum Glühen bringen. Angesichts der zahlreichen Versuchungen zückt man aber vermutlich besser die Crans-Montana Prepaid-Karte und profitiert vom 20% Bonus, schliesslich beteiligen sich fast alle Läden der Region am Angebot. Zudem: Beim Shopping mit der Prepaid-Karte ist nicht «the sky», sondern das Guthaben das Limit. So sind überzogene Kreditkarten schnell Schnee von gestern.

Richtig gemietet ist halb getourt

Gutes Material ist beim Skitouren die halbe Miete. Wer nach dem vielen Weihnachtsshopping nicht genug Geld übrig hat, um das nötige Equipment langfristig zu kaufen, der leiht sich dieses besser aus: am Besten im spezialisierten Rando Shop an der Rue Centrale 8 im Herzen von Crans-Montana. Vom Rando Shop geht es gut gerüstet in den namensverwandten Rando Parc. Mit seiner Auswahl an 15 blauen, roten und schwarzen Tourenski-Strecken kommen hier Neulinge und Experten gleichermassen auf ihre Kosten. Drum: Auf die gemieteten Felle, fertig, los!

Gemeinden gemeinsam – für Gäste und lokales Gewerbe Mit der Crans-Montana Prepaid-Karte erhalten Ferienäste mehr fürs Geld: so profitieren Karteninhaber von einem Bonus von 20% auf den Aufladebetrag. Mit der Prepaid-Karte bezahlen Kunden einfach und bequem in Geschäften, Boutiquen, Restaurants, Bars und Hotels sowie für weitere Dienstleistungen. Der Bonus gilt für ein dreimaliges Aufladen mit einem Maximalbetrag von jeweils CHF 1000 und solange die Million reicht. Ab dem Frühjahr 2021 können mit der Karte Bonuspunkte gesammelt werden.

