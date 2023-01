Diesmal etwas schwieriger: Hier kommt das allseits beliebte watson-Filmauto-Quiz, Teil II! Bild: jalopnik.com

Der Filmquiz für Auto-Nerds, Teil II. Aber keine Angst: Wir fangen ganz easy an.

Wir hatten schon mal so ein Quiz (hier gibt's Teil I). Der DeLorean aus «Back to the Future» war ja einfach genug, aber die Wenigsten von euch konnten wohl fehlerfrei alle Sportwagen aus «Faster, Pussycat! Kill! Kill!» aufzählen. Nun geht es weiter. Viel Spass beim Quizzen!

Quiz