An der U21-EM wollen die Schweizer mindestens in den Halbfinal kommen, danach wollen einige Talente in eine Topliga wechseln. So wie es bereits einige ihrer Vorgänger in der U21-Nati taten – kannst du dich an all diese Spieler erinnern?

Heute Sonntagabend (18 Uhr) trifft die Schweizer U21-Nati im zweiten Gruppenspiel der Europameisterschaft auf Italien. Dabei werden sich unter anderem Zeki Amdouni, Fabian Rieder und Ardon Jashari noch stärker ins Rampenlicht spielen wollen. Alle drei stehen vor einem Wechsel aus der Super League ins Ausland, bei Becir Omeragic steht dieser bereits fest. Der Verteidiger hat bei Montpellier unterschrieben.