Erkenne diese 20 Serien-Charakteren oder du darfst nie mehr Netflix schauen

Lea Oetiker

Liebe Quizzticle-Klasse

Meine Lieblingsserie schaue ich nun schon zum siebenhundertsten Mal. Keine Lüge. Ich weiss nicht, wie ich einen Tag ohne sie leben könnte. Das Ende zerreisst mich jedes Mal. Jetzt stell dir eine Trennung einmal vor. Nein, auf gar keinen Fall. Jetzt mal so unter uns: Es gibt doch einfach gewisse Serien und Charakteren, die dich einfach komplett zerstören. Als Derek Morgan bei Grey's Anatomy starb, musste ich so fest weinen, dass ich kaum atmen konnte. Ich nahm mir danach sogar zwei Tage frei. Ach, es ist immer noch nicht einfach, darüber zu sprechen, aber wie sagt man so schön: Die Zeit heilt alle Wunden. Oder so.

Aber sind wir ehrlich, die Zeit heilt gar nichts. Denn das Ende von Derek beschäftigt mich bis heute noch. Bei welchem Serien-Charakter geht es dir auch so?

Im heutigen Quizzticle geht es um verschiedene Serien-Charakteren. Finde anhand von der Beschreibung raus, welche Person gesucht wird. Let's goooooo!

Und so geht's:

Nenne die gesuchte Person anhand der Beschreibung.

Als Hinweis hast du natürlich den Namen der Serie.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

