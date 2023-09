Nenne die Bücher zu diesen 15 ersten Sätzen – oder du wirst zugeklappt (autsch)

«Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.» Das ist erstens in Form eines Wandtattoos ein sicheres Indiz dafür, dass die soeben betretene Wohnung schnellstmöglich zu verlassen ist. Zweitens – und das ist in diesem Fall wichtiger – ist es kein Buchanfang, sondern versteckt sich mitten in einem Gedicht des ewigen Selbstsuchers Hermann Hesse.

In zehn Jahren von der ersten Liebe zu Sex mit dem Ex

Zu Gast in der Beiz, in der ein Kellner im Juni 16'500 Franken verdiente – so war es

Neuer Wettlauf zum Mond – diese Missionen sind als nächstes geplant

Selten lagen Misserfolg und Erfolg so nahe beieinander: Gerade erst zerschellte die russische Raumsonde Luna-25 auf der Mondoberfläche, nun feiert Indien die erfolgreiche Landung seiner Sonde Chandrayaan-3 auf dem Trabanten. Das indische Raumfahrzeug war am 14. Juli ins All geschossen worden und landete am 23. August sanft am Südpol des Mondes.