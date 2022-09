Wir nennen die Bauzeit, du das Bauwerk – ganz einfach, oder?

Heute Dienstag geht die Champions League wieder los. Die besten Vereine Europas spielen um die begehrteste Trophäe im Klubfussball. Kennst du alle Klubs, die in den letzten Jahren an dem Wettbewerb teilgenommen haben? Beweise dein Wissen in unserem Quiz.

Am Dienstagabend finden die ersten acht Spiele der neuen Champions-League-Saison statt. Ein Schweizer Team ist in dieser Saison leider nicht dabei, doch haben es in den fünf Saisons davor zwei Klubs aus der Super League geschafft, an der Königsklasse teilzunehmen. Damit ist die Schweiz eines von 25 Ländern, das seit der Saison 2017/18 mindestens einen Champions-League-Teilnehmer gestellt hat.